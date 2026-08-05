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Proponen que Uruguay reactive la oficina de innovación que había abierto en Israel y que el gobierno dejó en suspenso

La administración de Yamandú Orsi había resuelto dejar en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea. Legisladores de la oposición plantean retomar el vínculo

Legisladores de la oposición uruguaya durante una visita por Israel (@IsraelinUruguay)
Legisladores de la oposición uruguaya durante una visita por Israel (@IsraelinUruguay)
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Legisladores de la oposición uruguaya que estuvieron la semana pasada en Israel le van a proponer al presidente Yamandú Orsi que se retome el vínculo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea. El gobierno había puesto en suspenso este vínculo en agosto del año pasado por el conflicto en Medio Oriente.

El viaje de senadores y diputados por Israel incluyó una recorrida por esta institución educativa en la que recibieron información relevante sobre la suspensión del acuerdo, según contó el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez al noticiero Telemundo de Canal 12.

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“Supimos que nunca hubo una comunicación oficial de parte del Estado uruguayo en cuanto a la suspensión. Se enteraron por la prensa. Luego tuvieron la comunicación y la respuesta que recibieron fue que no se estaba haciendo nada. Cuando en realidad para ese día había reuniones pactadas con [la agencia de promoción] Uruguay XXI y con diferentes instituciones de nuestro país”, declaró Rodríguez.

Legisladores de la oposición uruguaya durante una visita por Israel (@IsraelinUruguay)
Legisladores de la oposición uruguaya durante una visita por Israel (@IsraelinUruguay)

La iniciativa de tener una oficina de la ANII en Jerusalén fue promovida por Luis Lacalle Pou, durante su presidencia. Lo hizo a mediados de 2022, al recibir el Premio Jerusalén otorgado por la Organización Sionista del Uruguay. Al cierre de su gestión, la agencia aprobó el “texto del memorando de entendimiento”, un acuerdo genérico con la universidad israelí. Además, transfirió los recursos para la iniciativa, unos USD 130 mil.

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“Esperemos que el gobierno recapacite. Lo hemos conversado con todos los integrantes de la delegación. Nuestra intención al retorno a Montevideo es solicitarle al presidente de la República que Uruguay vuelva a tener vínculo, a través de la ANII, con la Universidad Hebrea de Jerusalén”, propuso Rodríguez, antes de emprender el regreso.

El gobierno faltó a la verdad. El gobierno no se comunicó con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde la universidad se enteraron por la prensa”, insistió el legislador.

Legisladores de la oposición uruguaya durante una visita por Israel (@IsraelinUruguay)
Legisladores de la oposición uruguaya durante una visita por Israel (@IsraelinUruguay)

Antecedentes

En agosto de 2025, el canciller Mario Lubetkin explicó que la suspensión de este convenio se debía a “un momento de impasse”. “Es un tema por el que la ANII tiene que responder, pero, por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”, expresó el canciller.

El presidente de la ANII, Álvaro Brunini, declaró entonces a La Diaria que la decisión fue tomada en conjunto con el gobierno y que se entendió que “lo más conveniente era poner pausa, congelar, las etapas de implementación de este acuerdo”.

En diciembre de 2025, otra delegación de legisladores había estado en Israel y también habían pedido que se retome este vínculo.

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII)
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII)

El Partido Colorado señaló esa vez que sus legisladores mantuvieron reuniones con las autoridades de la Universidad Hebrea y constataron el “enorme valor estratégico que esta cooperación representa para Uruguay”.“Israel es una potencia global en innovación, el principal creador de startups del mundo, y la Universidad Hebrea es un referente internacional en investigación científica, transferencia tecnológica y desarrollo de talento”, destacaron.

La decisión había generado cuestionamientos en la Embajada de Israel. “El amparo en eventuales desacuerdos políticos en detrimento de la cooperación científica resulta desafortunado. Esperamos que esta valiosa colaboración pueda retomarse pronto, en beneficio de las comunidades científicas y emprendedores de ambos países, y en favor del desarrollo académico compartido”, señaló la representación diplomática hace casi un año en un comunicado.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)
El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)

Para Israel, el acuerdo “representa una valiosa oportunidad de colaboración en ciencia, tecnología e innovación entre dos naciones amigas, con una larga historia de vínculos bilaterales”.

Mientras tanto, el Comité Central Israelita expresó entonces que confía en que “se generen rápidamente las condiciones políticas necesarias para restablecer el acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea”, de manera de poner fin al “congelamiento momentáneo”.

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