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Milei celebró el viaje del papa León XIV a la Argentina: “Una visita histórica para todos los argentinos”

La Santa Sede comunicó que el Sumo Pontífice realizará una gira por el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El Presidente aseguró que recibió la notificación oficial de la aceptación de la invitación cursada por la Casa Rosada a comienzos de año

El papa León XIV junto al presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano
El papa León XIV junto al presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano
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El presidente Javier Milei celebró este miércoles la confirmación de la visita de León XIV a la Argentina con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Argentina va a recibir al Papa”, escribió el mandatario, quien acompañó el texto con dos emojis de leones, un guiño tanto al nombre elegido por el Pontífice como al símbolo con el que suele identificarse y es identificado por sus seguidores.

En la publicación, Milei informó que recibió la comunicación oficial sobre el viaje del líder de la Iglesia Católica. “Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año”, expresó.

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El jefe de Estado también confirmó las fechas del viaje y destacó el significado que tendrá para el país. “Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, afirmó.

El mensaje del Presidente llegó poco después de que el Vaticano confirmara que León XIV visitará la Argentina en el marco de una gira por América del Sur. El recorrido incluirá distintas actividades pastorales e institucionales y marcará el primer viaje del Pontífice al país desde el inicio de su papado.

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Horas antes de la publicación de Milei, el Gobierno había celebrado la noticia. Desde la Casa Rosada manifestaron su satisfacción por la confirmación del viaje y remarcaron que la visita respondía a la invitación que el Presidente realizó a comienzos de este año.

El tuit de Javier Milei sobre el Papa
El tuit de Javier Milei sobre el Papa

Fuentes oficiales calificaron la decisión del Vaticano como una “enorme alegría” y señalaron que el viaje representará un acontecimiento de relevancia para la Argentina. Además, destacaron que la confirmación fue el resultado de las conversaciones que mantuvieron el Gobierno nacional y la Santa Sede durante los últimos meses para coordinar la agenda del Pontífice.

Cuando León XIV llegue a la Argentina habrán transcurrido 39 años desde la última visita de un Papa al país. El antecedente más reciente fue Juan Pablo II, en abril de 1987. Entre aquella visita y la que ahora protagonizará León XIV transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó al país.

El anuncio del Vaticano confirmó la información que Infobae había anticipado hace un mes. El 2 de julio, este medio reveló que la Santa Sede trabajaba reservadamente en una gira por Uruguay, la Argentina y Perú durante la primera quincena de noviembre, que la estadía en el país tendría una duración de tres días y que la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba aparecían como las escalas previstas del recorrido. Ese escenario terminó de consolidarse semanas después, con la llegada del nuevo nuncio apostólico a Buenos Aires, que abrió la etapa final de la organización.

A partir del anuncio comenzará la fase más intensa de los preparativos. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el Gobierno conformará en los próximos días un comité interministerial que tendrá a su cargo la coordinación integral de la visita del Pontífice, bajo la directa supervisión del presidente Javier Milei.

La mesa de trabajo estará integrada por la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de las áreas técnicas que deberán intervenir en materia de protocolo, ceremonial, logística, transporte, salud y organización de los actos públicos. El esquema también contemplará una coordinación con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que tendrán un papel central en el diseño de los dispositivos de seguridad y en la organización de las actividades previstas en sus respectivos territorios.

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