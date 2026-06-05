Llega una nueva solución de internet satelital para empresas con cobertura en todo el país

Las terminales compactas y de rápida instalación permiten habilitar conectividad satelital corporativa en plazos menores a los de las alternativas convencionales (Personal Tech)

La conectividad empresarial dejó de ser un problema exclusivo de las grandes ciudades. Durante años, las organizaciones que operan en zonas rurales, sitios remotos o entornos de difícil acceso enfrentaron una limitación estructural: las redes terrestres, ya sean de fibra óptica o telefonía móvil, simplemente no llegaban a donde sus operaciones lo requerían. La brecha de conectividad no era un inconveniente menor, sino un obstáculo real para la continuidad operativa, la seguridad y la competitividad.

Esa realidad empieza a cambiar con el despliegue de tecnología satelital de órbita baja, conocida por sus siglas en inglés como LEO (Low Earth Orbit). Personal Tech, socio tecnológico especializado en la evolución digital de empresas y organismos públicos, acaba de lanzar su solución de Internet Satelital LEO para el mercado corporativo argentino, con cobertura en cualquier punto del país.

Qué diferencia a los satélites LEO de los sistemas tradicionales

Los satélites geoestacionarios convencionales orbitan a unos 35.000 kilómetros de la Tierra. Esa distancia implica latencias elevadas —típicamente superiores a los 600 milisegundos— que los hacen poco aptos para aplicaciones en tiempo real como videoconferencias, acceso a plataformas en la nube o sistemas de monitoreo remoto.

La tecnología LEO opera en un plano completamente distinto. Los satélites de esta generación se ubican a aproximadamente 550 kilómetros de la superficie terrestre, lo que reduce de manera drástica el tiempo que tarda la señal en ir y volver. En ese sentido, Personal Tech se apoya en una constelación de más de 7.000 satélites de órbita baja, lo que permite alcanzar velocidades de descarga de entre 40 y 220 Mbps, velocidades de subida de entre 8 y 25 Mbps, y una latencia promedio inferior a los 60 milisegundos.

Esos números no son solo técnicos: representan la diferencia entre una videoconferencia fluida y una cortada, entre un sistema de telemetría que funciona en tiempo real y uno que acumula retrasos críticos.

Los sectores que más se benefician de esta tecnología

La solución está diseñada para organizaciones que operan donde la infraestructura terrestre presenta ausencias o limitaciones. Entre los casos de uso más frecuentes se destacan las industrias de energía, petróleo y gas, minería, agro y logística, que necesitan conectar sensores, cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo en locaciones alejadas de los centros urbanos.

También resulta especialmente útil para sitios temporales: obras en construcción, bases móviles, eventos o ferias que requieren conectividad inmediata sin depender del tendido de infraestructura física. En estos contextos, la velocidad de implementación es tan importante como la calidad del servicio.

Otro escenario de alto valor es el de la contingencia. La solución satelital puede operar como respaldo ante interrupciones provocadas por cortes en la red, incidentes climáticos o actos de vandalismo sobre la infraestructura convencional. En esquemas de alta disponibilidad, este tipo de redundancia puede ser la diferencia entre una operación que continúa y una que se detiene.

Integración con redes 4G y 5G para mayor resiliencia

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta de Personal Tech es su capacidad de integrarse con otras tecnologías de conectividad. Las soluciones satelitales no reemplazan a las redes móviles, sino que las complementan: mientras las redes 4G y 5G brindan cobertura en las zonas donde existe despliegue terrestre, los enlaces satelitales LEO extienden el servicio hacia áreas sin cobertura, conformando esquemas de conectividad más sólidos y resilientes.

Esta arquitectura híbrida permite a las empresas diseñar infraestructuras de comunicación que no dependan de un único medio de transmisión, reduciendo el riesgo de interrupción y garantizando la disponibilidad operativa en todo momento.

Tecnología de dirección electrónica del haz y terminales robustas

Un factor que distingue a los sistemas LEO modernos es la tecnología de dirección electrónica del haz (electronic beam steering). A diferencia de los sistemas satelitales anteriores, que requerían antenas con partes mecánicas móviles para seguir la trayectoria de los satélites, las terminales actuales realizan ese seguimiento de forma electrónica, sin componentes físicos en movimiento.

Esto se traduce en equipos más compactos, más resistentes y de instalación más rápida. Las terminales disponibles en la solución de Personal Tech están diseñadas para operar en condiciones exigentes: viento, nieve y ambientes extremos, según el modelo seleccionado. La intervención operativa necesaria para ponerlas en marcha es mínima, lo que permite habilitar conectividad en plazos considerablemente menores a los de las alternativas convencionales.

Monitoreo en tiempo real y soporte especializado

La propuesta corporativa de Personal Tech incluye un acompañamiento integral que va más allá de la provisión del servicio. Los clientes acceden a un dashboard de monitoreo desde el cual pueden visualizar en tiempo real el consumo de datos, el estado de los equipos, la disponibilidad del enlace, la latencia, las obstrucciones y otros indicadores operativos clave.

Además, la propuesta cuenta con soporte técnico especializado disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para organizaciones que no pueden permitirse interrupciones, esa disponibilidad permanente representa una garantía operativa concreta.

El nuevo servicio se incorpora así al ecosistema de soluciones corporativas de la compañía, con el objetivo de garantizar continuidad operativa y mayor resiliencia para organizaciones de todos los sectores, desde pequeñas y medianas empresas hasta organismos públicos con presencia en todo el país.