Por qué las naves industriales se convirtieron en una de las inversiones más atractivas del mercado inmobiliario

Christian Fucile, fundador y presidente de IMB Naves Industriales, fue uno de los invitados de Infobae Talks Real Estate.

El segmento de naves industriales atraviesa uno de sus mejores momentos en la Argentina. La vacancia se mantiene en niveles bajos —entre el 7% y el 9% según la zona— y la demanda de metros cuadrados logísticos crece de la mano del comercio electrónico.

En ese contexto, la inversión en infraestructura industrial se consolida como una de las opciones más atractivas del mercado inmobiliario local. Christian Fucile, fundador y presidente de IMB Naves Industriales, participó de Infobae Talks Real Estate y ofreció un panorama detallado sobre el estado del sector, los costos de construcción, el impacto del e-commerce y el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo de proyectos industriales.

Un mercado con alta demanda y retornos en dólares

La baja vacancia del segmento tiene una consecuencia directa sobre los valores de renta. Según Fucile, los retornos se ubican cerca del 10% anual, con alquileres que oscilan entre los 7 y los 8 dólares por metro cuadrado. “Al tener costos que ya están a valores históricos y un valor de alquiler o renta muy elevado por la baja disponibilidad, resulta muy atractivo”, señaló el directivo.

La vacancia del segmento de naves industriales oscila entre el 7% y el 9%, con retornos cercanos al 10% anual y alquileres de hasta 8 dólares por metro cuadrado (IMB)

El valor del metro cuadrado se ubica hoy entre los 350 y los 400 dólares, dependiendo de la calidad constructiva requerida. IMB Naves Industriales trabaja desde el anteproyecto hasta la entrega de la obra terminada, un modelo llave en mano que le permite acompañar tanto al inversor como al comitente en cada etapa del proceso.

El e-commerce impulsa la demanda de centros logísticos

Uno de los motores más claros del crecimiento del sector es el avance del comercio electrónico. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico publicó que el 25% de las compras ya se realiza a través de canales digitales.

“25 millones de usuarios directos a través de esta nueva modalidad están mostrando que se necesitan cada vez más centros logísticos, depósitos de última milla y ya no tantos locales, porque cambió la tendencia en la compra", explicó Fucile.

Un impresionante recorrido aéreo y a nivel de suelo que captura el montaje de una gran estructura metálica.

Los espacios más demandados cuentan con características específicas: cercanía a los accesos viales, pisos con alto índice de planicie y alturas de hasta 12 metros para permitir el rackeo y acopio de mercadería.

A su vez, el segmento de calidad no encuentra en las importaciones chinas una competencia real. “El que busca calidad claramente no está enfocado a eso”, afirmó el presidente de IMB.

Calidad local versus importaciones: una ventaja constructiva

Para Fucile, si bien el gigante asiático es un jugador de peso a escala global, las naves industriales son edificios completos que integran estructura metálica, obra civil, pisos y terminaciones. Todos estos componentes no pueden reducirse a una lógica de contenedor.

"El mercado local tiene una superioridad en lo que es la calidad, ya sea del acero estructural como de las terminaciones”, explicó. Asimismo, sostuvo que IMB forma parte de la cadena de valor de Ternium, su aliado estratégico en la provisión de acero, lo que le permite mantener costos competitivos sin resignar estándares constructivos.

El crecimiento del comercio electrónico impulsa la demanda de centros logísticos y depósitos de última milla en todo el país (IMB)

Inteligencia artificial y adaptación continua como claves del crecimiento

De cara al futuro, Fucile considera que el crecimiento del segmento depende de la inversión constante y la incorporación de tecnología. En ese sentido, IMB Naves Industriales ya integró IA en dos áreas clave: la ingeniería de las naves y el seguimiento de obras en curso.

“El secreto está en seguir invirtiendo, seguir readaptándose a esta nueva forma de mercado que tenemos”, señaló. La demanda de espacios logísticos de calidad, impulsada por el e-commerce y la reactivación industrial, no muestra señales de desaceleración.

Para los inversores que buscan rentabilidad en dólares con baja exposición a la vacancia, el segmento de naves industriales se presenta como una de las alternativas más sólidas del mercado inmobiliario argentino.