Cómo funciona la nueva generación de proyectos inmobiliarios basados en blockchain

Lucas Salvatore, director de IDERO, analizó el potencial de Vaca Muerta en el desarrollo inmobiliario.

El boom de Vaca Muerta no se detiene. La formación neuquina produce hoy el 70% del petróleo de la Argentina, con niveles récord de 882.000 barriles por día, y proyecta duplicar esa cifra para 2032. Detrás de ese crecimiento hay una demanda concreta: miles de trabajadores que necesitan vivienda de calidad cerca de los pozos.

Lucas Salvatore, director de IDERO, participó de Infobae Talks Real Estate y presentó una propuesta que busca capitalizar ese contexto: se trata de un fideicomiso financiero inmobiliario con oferta pública en la localidad de Añelo.

Una inversión respaldada por la CNV con renta desde el primer mes

Ubicado en el corazón de Vaca Muerta, este sitio tiene hoy 15.000 habitantes y proyecta llegar a 50.000 para 2032. Ese crecimiento de 35.000 personas en menos de una década genera una demanda de vivienda que el mercado tradicional no alcanza a cubrir.

Frente a este panorama, IDERO opera en esa zona con 340 plazas en funcionamiento y 100% de ocupación. Todas están alquiladas a empresas multinacionales, según afirmó el ejecutivo en diálogo con Agostina Scioli.

Lucas Salvatore, director de IDERO, durante su participación en Infobae Talks Real Estate. (Maximiliano Luna)

Salvatore aseguró que el fideicomiso presentado —con colocación primaria el 26 de mayo de 2026— es el primero con oferta pública de Vaca Muerta y el segundo de la Argentina.

El instrumento se estructura sobre 20 departamentos ya construidos, equipados y alquilados. Lo que garantiza renta inmediata desde el primer mes. “El inversor que entra ya al mes está cobrando”, explicó.

En su paso por el programa, el ejecutivo indicó que el fideicomiso está aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que le otorga transparencia y respaldo regulatorio. “La tasa actual es del 10,88% anual en dólares, más del doble de lo que rinde un departamento en la Ciudad de Buenos Aires”, puntualizó.

El fideicomiso está aprobado y auditado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ofrece una tasa actual del 10,88% anual en dólares con renta desde el primer mes (Maximiliano Luna)

Mercado secundario y liquidez: la ventaja de invertir en fracciones

Uno de los aspectos más novedosos del instrumento es que podrá ser tokenizado. Tras la colocación primaria, los títulos van a operar en un mercado secundario a través de BYMA, donde cada unidad tendrá un valor de un dólar.

Eso permite comprar desde USD 1.000 en la colocación inicial y vender fracciones desde un dólar en el mercado secundario, con compradores de todo el mundo y en cualquier moneda virtual.

La apuesta no es aislada: IDERO tiene en cartera 30 edificios entre proyectos propios y de desarrolladores asociados, con 3.000 plazas proyectadas y una inversión total de 130 millones de dólares. El fideicomiso actual es el caso de éxito que busca abrir las etapas siguientes.

Casa Propia permite comprar una vivienda de forma progresiva desde 10 dólares, sin cuota fija ni cargos financieros (Maximiliano Luna)

La iniciativa para comprar una vivienda de a partes

El segundo proyecto que presentó Salvatore apunta a un perfil completamente distinto: el de quienes sueñan con una vivienda pero la ven lejana. Casa Propia es una plataforma desarrollada junto a Pala Blockchain que permite comprar una propiedad de forma progresiva, fracción por fracción, desde 10 dólares, sin cuota fija, sin gastos administrativos y sin cargos financieros.

“Un mes podés depositar 200 dólares, el siguiente no hacerlo y luego poner 400 cuando cobres el aguinaldo”, explicó Salvatore. La única condición es aportar al menos un 4% anual del valor de la propiedad para que el proceso no se extienda más de 25 años. Al llegar al 60% del valor, IDERO ofrece un leasing por el 40% restante, momento en que el comprador puede mudarse a su casa y, con lo que ahorra de alquiler paga la cuota del compromiso.

Las viviendas son modulares, fabricadas en estructura de acero con aislación térmica y aberturas de PVC con doble vidriado hermético. La oferta incluye más de 20 modelos y contempla la posibilidad de evolucionar: quien compra una unidad de un dormitorio puede pasarse a una de dos cuando su familia crece. “Buscamos que los jóvenes vuelvan a soñar con su vivienda propia. No creo que no les interese la casa, lo que creo es que la ven muy lejos”, afirmó Salvatore.

En Casa Propia, la tokenización cumple una función diferente a la del fideicomiso: garantiza la validez legal de cada transacción, por pequeña que sea. “Cada depósito genera un contrato certificado por el Colegio de Escribanos. Algo que en el mundo físico resultaría inviable para montos de 10 dólares. Aportás 10 dólares y tenés un contrato certificado por escribano”, resumió el ejecutivo.