Economía

Uno de cada cuatro pesos que se gastan en el consumo argentino ya pasa por el canal online

La facturación del comercio electrónico alcanzó $15,3 billones en el primer semestre de 2025, con un crecimiento del 79% interanual

Guardar
Según la CACE, seis de
Según la CACE, seis de cada diez empresas aseguran que su canal online crece igual o más que el presencial.

El comercio electrónico argentino consolidó su peso dentro de la economía y ya representa uno de cada cuatro pesos del consumo total del país. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector alcanzó $15.317.918 millones durante el primer semestre de 2025, lo que implica un crecimiento del 79% respecto al mismo período del año anterior, muy por encima de la inflación del 39,4% interanual.

Durante esos seis meses se concretaron 149,5 millones de órdenes de compra, un 46% más que en la primera mitad de 2024, y se vendieron 203,9 millones de unidades, con un ticket promedio de $102.449, un incremento del 23%, aunque por debajo del aumento general de precios. El informe destaca que Alimentos y Bebidas fue la categoría con mayor volumen de ventas, seguida por Herramientas y Construcción y Hogar, Muebles y Jardín, lo que refleja una diversificación del consumo digital que abarca desde bienes básicos hasta artículos para el hogar.

Según Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, “el crecimiento en Alimentos y Bebidas es significativo, incluso en un contexto de caída general del consumo en 2024”. Explicó que este fenómeno responde “a una mayor oferta en línea y a experiencias de compra más simples”, aunque aclaró que “no compensa la merma de los comercios físicos”.

En la actualidad, el canal online representa cerca del 25% de las ventas totales del país, y seis de cada diez empresas reconocen que su evolución fue igual o superior a la de los canales presenciales. Entre las categorías con mayor penetración se encuentran Hogar y Decoración (38%), Productos de Belleza (26%), Indumentaria no deportiva (25%), Indumentaria deportiva (23%) y Electrónica y electrodomésticos (21%).

El papel de los marketplaces

Los marketplaces se consolidaron como las principales vidrieras virtuales, concentrando el 43% de las unidades vendidas online y el 26% de la facturación, según un estudio de NielsenIQ. Su atractivo radica en la combinación de comodidad, seguridad y promociones, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos. No obstante, Sambucetti advirtió que algunos grandes retailers comenzaron a desarrollar sus propios marketplaces, lo que “redefine la dinámica competitiva y demuestra que el canal propio sigue siendo estratégico”.

Durante el primer semestre del
Durante el primer semestre del año se realizaron 149,5 millones de órdenes de compra, con un ticket promedio de $102.449 (Shutterstock)

El comercio electrónico argentino también se expandió hacia el exterior. Durante 2025, un 8% de los consumidores realizó su primera compra internacional online, y cuatro de cada diez ya habían adquirido productos fuera del país alguna vez. Aunque solo el 5% de las empresas locales ofrece esta opción, en los casos en que está disponible, las ventas internacionales representan hasta el 10% del total de la facturación. Las importaciones vía courier alcanzaron los USD 72 millones, el doble que en 2024.

Los productos más demandados incluyen contenidos audiovisuales, celulares y accesorios, indumentaria y calzado deportivo, impulsados por mejores precios y mayor variedad. Aun así, Sambucetti subrayó que “la rapidez de entrega local —el 40% de los pedidos llega en 24 horas— y la facilidad de cambios siguen otorgando ventajas frente a las compras internacionales”.

Nuevas tendencias de pago y financiamiento

En materia de medios de pago, la tarjeta de crédito sigue liderando con el 63% de participación, pero se destaca el crecimiento de las billeteras electrónicas, que triplicaron sus operaciones respecto del primer semestre del año pasado. Además, nueve de cada diez empresas ofrecen cuotas, la mayoría en seis pagos o menos, lo que facilita el acceso a productos de mayor valor y estimula el consumo digital.

La conectividad también juega un papel determinante: el 79% de los hogares argentinos tiene acceso a internet, lo que coloca al país entre los más avanzados de la región en infraestructura digital. En paralelo, la Generación Z impulsa la integración entre comercio y redes sociales: el 53% compra directamente desde plataformas como Instagram o TikTok, y el 43% interactúa con publicaciones comprables, lo que obliga a las marcas a desarrollar experiencias más interactivas y personalizadas.

Las perspectivas de desarrollo a futuro son positivas, teniendo en cuenta que miles de empresas están trabajando en paralelo para dar soluciones de conectividad informática. Sin ir más lejos, el sector de Economía del Conocimiento alcanzó un récord de exportación este año y los números parecen no tener techo.

El desafío de la visibilidad

En este contexto, las pequeñas y medianas empresas buscan mejorar su posicionamiento web para captar tráfico orgánico y competir en igualdad de condiciones. “El comercio online no es solo una opción, sino una necesidad imperante en el mundo globalizado actual”, afirmó Alejandro Trecco, cofundador de Pórtico 8, firma especializada en SEO. En tanto, Federico Cerutti, Chief Revenue Officer de la compañía, añadió que “no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar; el comercio online ofrece una plataforma para alcanzar clientes más allá de las limitaciones geográficas tradicionales”.

El posicionamiento web, coinciden los expertos, se consolida como una herramienta estratégica para aumentar la visibilidad, generar confianza y sostener las ventas sin depender exclusivamente de la publicidad paga o de los grandes marketplaces. En un mercado donde el comercio electrónico ya representa un cuarto del consumo nacional, las pymes que logren optimizar su presencia digital estarán mejor preparadas para consolidar su crecimiento en los próximos años.

Temas Relacionados

E-commerceComercio electrónicoConsumoComprasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Carlos Melconian: “Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria; para mí el sistema de bandas se va”

El economista analizó el escenario macroeconómico tras las elecciones, pidió dejar de lado los caprichos ideológicos, elogió el ingreso de Bessent como rueda de auxilio y planteó que el Gobierno no puede seguir dilapidando el superávit

Carlos Melconian: “Hay que establecer

El riesgo país se derrumbó casi 400 puntos y cerró en 708

El indicador de JP Morgan se redujo en 373 unidades. Los ADR argentinos escalaron hasta 48% en Wall Street y los bonos, hasta 24%. El S&P Merval ganó 22%, en su máximo en nueve meses. El dólar bajó 55 pesos o 3,6%, a $1.460 en el Banco Nación

El riesgo país se derrumbó

Bank of America ajustó sus proyecciones tras el triunfo de Milei: a cuánto estará el dólar a fines de 2025

El banco estadounidense actualizó sus pronósticos sobre la economía argentina luego del triunfo libertario en los comicios legislativos, con cambios en el tipo de cambio, las tasas y la deuda externa

Bank of America ajustó sus

La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

La empresa redujo en un 8% el total de su dotación total de personal en razón de “automatización de tareas”

La fintech Ualá despidió a

El dólar después de las elecciones: fue de menor a mayor y cerró en el máximo del día en medio de la euforia bursátil

La divisa al público bajó 55 pesos o 3,6% en el Banco Nación, lejos del mínimo de $1.370 que tocó por la mañana. Qué prevén los analistas con el nuevo escenario político y financiero

El dólar después de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte temporal en Corrientes: la

Fuerte temporal en Corrientes: la crecida del Riachuelo afectó barrios y zonas rurales

Tartas caseras: cinco recetas fáciles y versátiles para renovar el menú semanal

Uno por uno, quiénes son los nuevos diputados y senadores “sub 40″ que asumirán una banca el 10 de diciembre

Un estudio revela cuánto podría aumentar el nivel del mar por las emisiones de gases de efecto invernadero

Receta de mayonesa con ajo, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El inesperado “casi” veto a

El inesperado “casi” veto a Will Smith que sacudió a Hollywood y redefinió Día de la Independencia

Zelensky ordenó ampliar los ataques de largo alcance contra infraestructura estratégica dentro del territorio ruso

Sudán enfrenta “una terrible escalada”: el RSF tomó la capital de Darfur Norte

Jamaica alertó sobre una devastación sin precedentes si el huracán Melissa impacta en el país como categoría 5

Costa de Marfil reeligió a Ouattara en unos comicios marcados por el vacío opositor

TELESHOW
Reinaldo, el recordado viudo de

Reinaldo, el recordado viudo de Adelfa Volpes, se casó con un joven de 26 años: “Nos conocimos dentro de la cárcel”

Guillermo Francella aplaudió La cena de los tontos y adelantó que estará con ellos en Mar del Plata

Ángel de Brito, crítico con Tini Stoessel: “Yo no la admito como una nena llorando porque llueve”

La emoción de Diego Topa al recordar la huella de Romina Yan en su vida: “Me cuesta aceptar que no está”

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S