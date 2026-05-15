La Asociación de Fiscales repudió los agravios contra el fiscal Carlos Stornelli en la causa Cuadernos

La asociación de fiscales repudió agravios contra el fiscal Carlos Stornelli en la causa Cuadernos

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación lanzó un comunicado para repudiar lo que consideró “expresiones agraviantes vertidas por un abogado defensor en la causa conocida mediáticamente como Cuadernos de las coimas, dirigidas al fiscal federal Carlos Stornelli“.

La entidad enfatizó que el uso de lenguaje grosero, hostil o descalificante atenta contra el respeto que corresponde a los magistrados, a las partes intervinientes y a la sociedad en su conjunto dentro de un Estado democrático.

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El reclamo de los fiscales salió al cruce de la frase “hijo de puta” que le escucharon pronunciar durante la audiencia del martes al abogado José Manuel Ubeira, que dejó el micrófono abierto mientras estaba conectado a la videoconferencia.

Cuando el tribunal le llamó la atención este jueves, Ubeira (72), que es defensor de Oscar Thomas, pidió perdón y aclaró que el insulto iba dirigido al encargado de instrucción de la causa, Carlos Stornelli.

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José Manuel Ubeira (Fabián Ramella)

El defensor estuvo presente en la Sala Auditorio de Comodoro Py donde se desarrolla el juicio, y le explicó a los jueces que su comentario “no era contra ninguna de las partes que están aquí presentes”.

En su descargo detalló que lo estaba interpelando un colega y salió el nombre de Stornelli “y dije ‘sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”.

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Finalmente admitió que “generalmente suelo referirme a Stornelli de esa forma, pero nunca en público”.

El respaldo de los fiscales

El presidente de AFFUM, Ricardo TORANZOS, destacó que “el correcto funcionamiento de la administración de justicia exige el mantenimiento irrestricto del respeto, la consideración y la dignidad en cada una de las intervenciones procesales”.

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Agregó que “la abogacía y la magistratura se ejercen mediante la fuerza de los argumentos jurídicos y de la solidez probatoria”.

Por otro lado, remarcó que “el insulto, las alusiones personales ofensivas y la descalificación del adversario no solo debilitan la defensa técnica, sino que también degradan el debate público y deshonran el servicio de justicia”.

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Los integrantes del Ministerio Público Fiscal exhortaron a que “las conductas ajenas al decoro por parte de algunos abogados -cuando exceden las funciones propias del ejercicio profesional y afectan la dignidad de la abogacía- sean analizadas por las colegiaturas profesionales para sancionar este tipo de comportamientos”.

Por otro lado, indicaron que “corresponde que los jueces, en el ejercicio de la dirección del proceso, pongan fin de manera oportuna a estos desvíos”.

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La audiencia

En la última jornada del juicio oral que se transmite desde la Sala Auditorio en los tribunales de Retiro, el presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, recordó que al finalizar la audiencia anterior había quedado un micrófono abierto, y que mientras aún se grababa se llegó a escuchar un insulto.

Precisamente se refería al insulto del abogado José Manuel Ubeira contra el fiscal que inició la investigación, Carlos Stornelli.

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Al abordar el asunto antes de iniciar la testimonial de Jorge Bacigalupo, el magistrado se dirigió al defensor Ubeira: “Imagino que pensó que el micrófono estaba silenciado, pero lo cierto es que la frase se pudo escuchar”.

A continuación Méndez Signori le pidió “que se abstenga de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias de cualquiera de las partes en el marco del juicio. Son impertinentes, no tienen que ver con el objeto del debate y conspiran contra el correcto y normal desarrollo de las audiencias”.

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En otro pasaje de la jornada, ya en pleno interrogatorio del testigo que entregó los cuadernos del chofer Centeno, el abogado Ubeira admitió en público que era “mecha corta”.