Cómo la gestión ambiental y las energías renovables impulsan nuevas prácticas en gastronomía

Hernán Villalobos, Gerente Corporativo de Cambio Climático de Arcos Dorados

La sustentabilidad corporativa dejó de ser una declaración de principios para convertirse en una realidad tangible y transversal dentro de las grandes compañías. Así quedó reflejado en una nueva edición de Infobae Talks Triple Impacto, donde Hernán Villalobos, gerente corporativo de Cambio Climático y Energías Renovables en Arcos Dorados, compartió detalles sobre los avances y desafíos de la organización en materia de cambio climático, energías renovables y gestión responsable.

Según relató el ejecutivo, su puesto responde a una necesidad concreta: “Es un nombre atípico para un cargo, pero nace de las metas que se puso la compañía hace un tiempo, que eran metas muy específicas”. Para alcanzar estos objetivos, la compañía implementó la “Receta del Futuro”, un plan estratégico que estructura los compromisos de la empresa en pilares ambientales y sociales.

Entre los pilares ambientales, el foco principal reside en aumentar el uso de energías renovables en los restaurantes y reducir la huella de carbono tanto en las operaciones directas como en la cadena de valor. “En esos hitos está alcanzar cierta cantidad de energía renovable en nuestros restaurantes y una disminución en la huella de carbono de las operaciones y de la cadena de valor”.

Hernán Villalobos, gerente de Cambio Climático y Energías Renovables, destacó la importancia de integrar la sustentabilidad en todos los procesos (Maximiliano Luna)

El abordaje integral incluye también a proveedores y el ciclo completo de los productos, desde su origen hasta el fin de vida. La visión de Arcos Dorados se centra en integrar la sustentabilidad en cada eslabón, priorizando la eficiencia energética y la responsabilidad social.

El contexto actual desafía a las empresas a ir más allá de la comunicación. “Ya dejó de ser eso marketinero. Ahora, las empresas tienen que tener metas concretas que la sociedad te va a demandar y te va a pedir accountability en el tiempo”, afirmó el profesional en su conversación con Agostina Scioli.

Energía renovable, metas concretas y beneficios transversales

En términos de resultados, Villalobos precisó que, en solo cuatro años, la firma logró reducir más de un cuarto su impacto ambiental medido en la huella de carbono. Además, lo hicieron mientras expandieron su red de restaurantes.

La estrategia de triple impacto impulsa nuevas prácticas responsables en la cadena de valor gastronómica (Maximiliano Luna)

La compañía impulsa proyectos eólicos y solares destinados a reducir la dependencia de fuentes tradicionales y fortalecer la autonomía operativa. “Tener energía renovable es tener soberanía energética, tener estabilidad de energía. Nadie va a bloquear el sol ni el viento”, remarcó el gerente.

Asimismo, Arcos Dorados implementó acuerdos con proveedores del sector como parte de su estrategia. Un ejemplo es el proyecto en San Luis en alianza con Capex, que permite abastecer con energía solar a numerosos locales en el país. Esta elección responde, entre otros factores, al perfil de consumo energético de la compañía en la Argentina, con un mayor requerimiento durante los meses de verano.

Desafíos regulatorios y físicos: el camino hacia una operación más sostenible

La expansión de las energías renovables en el sector gastronómico enfrenta barreras de diversa índole. “Muchas veces las limitaciones que tenemos son limitaciones regulatorias, que en la Argentina han venido mejorando”, señaló el ejecutivo. La existencia de leyes de incentivo y un mercado eléctrico que permite acuerdos específicos han impulsado avances, aunque persisten desafíos técnicos y físicos.

El avance en energías renovables y la reducción de la huella de carbono marcan la transformación en la operación de restaurantes en la Argentina (Maximiliano Luna)

En la Argentina, algunos locales de McDonald’s ya cuentan con paneles solares, mientras que la infraestructura de otros presenta desafíos para avanzar en este tipo de soluciones. “Nuestros techos, en algunos casos, no reúnen las condiciones ideales”, detalló.

Por ese motivo, apuestan a esquemas flexibles que permitan abastecerse de energía renovable desde fuentes externas, siempre que la regulación lo habilite. El objetivo es continuar con el impulso de proyectos para abastecer a toda la red de restaurantes con energías limpias, tanto en la Argentina como en los 21 mercados donde la compañía tiene presencia a nivel regional.

“En nuestra compañía, los objetivos ambientales forman parte de los incentivos para todos los empleados. De esta forma, alineamos el desempeño de cada área con nuestras metas y así logramos que el compromiso con la sustentabilidad atraviese toda la organización”, concluyó Villalobos.