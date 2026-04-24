Detuvieron a una mujer en medio de una investigación por sustracción de menores y comercialización de droga

Las autoridades allanaron una vivienda por la presunta venta de menores

Las autoridades de la ciudad de Concordía, Entre Ríos, detuvieron a una mujer en el marco de una investigación por presunta sustracción de menores y comercialización de drogas.

El operativo se llevó a cabo en varios domicilios del barrio José Hernández, al noroeste de la ciudad. Durante el allanamiento, la Policía secuestró 20 envoltorios de cocaína, una piedra de la misma sustancia y otros estupefacientes fraccionados y listos para la venta

La causa se encuentra bajo la dirección de la Jefatura Departamental Concordia y la Fiscalía a cargo de la doctora Daniela Montangie, quienes iniciarion una investigación a partir de una supuesta venta de menores de edad.

Según la información oficial constatada por el portal Diario Uno, la intervención policial posibilitó la localización inmediata de los niños -menores de 4 años- quienes fueron restituidos y puestos bajo la custodia de su abuela materna, debido al marcado estado de vulnerabilidad social en el que determinaron que viven los padres.

Según pudieron averiguar las autoridades, la presunta compradora cuenta con antecedentes penales por venta de droga y se encuentra próxima a afrontar un nuevo juicio por un hecho similar.

La detención fue dispuesta por la Fiscalía interviniente y la primera de las sospechosas quedó a disposición de la Justicia. Además, continúan trabajando para esclarecer la posible existencia de una red delictiva más amplia y determinar el grado de participación de otras personas en los hechos investigados.

Los detuvieron en Entre Ríos por la muerte de su hija

Vivienda del barrio San Carlos donde fue hallada la adolescente sin vida (Fuente: Uno Entre Ríos)

A comienzos de este mes, se abrió una investigación en la ciudad de Federación, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente con discapacidad en su domicilio del barrio San Carlos.

La adolescente de 15 años, conocida como Luana Cabral, padecía parálisis cerebral y los principales sospechosos son los padres, quienes quedaron detenidos por abandono de persona seguido de muerte.

El hallazgo se produjo el 1 de abril, cuando efectivos policiales confirmaron el fallecimiento de la menor en su vivienda. Los primeros informes periciales calcularon que el cuerpo llevaba entre 48 y 72 horas sin vida, pero un informe preliminar del médico forense de Concordia determinó que la muerte habría ocurrido al menos un mes antes. Por esta razón, los restos fueron trasladados a Oro Verde para estudios forenses adicionales que permitan precisar la causa y la fecha exacta del deceso. De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de descomposición

La adolescente dependía de otras personas para sus necesidades básicas y convivía con un hermano menor. La madre presenta un cuadro de salud mental y el padre no residía de manera permanente en el domicilio. La adolescente, que se trasportaba en silla de ruedas y tenía un hermano menor con quien vivía, lo que agravó la situación de vulnerabilidad familiar.

La fiscal declaró que “la madre de la víctima ha tenido episodios o se ha intentado atentar contra su vida. Toda esa evidencia que está en el legajo se van a ampliar”. El expediente judicial fue caratulado como abandono de persona seguido de muerte, una figura penal que contempla penas de cumplimiento efectivo y que puede verse agravada por el vínculo familiar.

El caso se maneja bajo un fuerte hermetismo y la hipótesis principal de la fiscalía se sostiene en la condición de vulnerabilidad de la víctima y la ausencia de cuidados mínimos. Ante dicha situación, los fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.