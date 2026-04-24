Política

El Gobierno debió postergar la reunión de mesa política y demora el debate por la estrategia de la reforma electoral

El reducido equipo suspendió la cita de este viernes a las 11 tras alegar problemas de agenda. El próximo lunes a las 14 analizarán las primeras reacciones del proyecto y un temario que incluye un repaso de la agenda legislativa

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Mesa Política en la Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

Al cierre de una semana intensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debió reprogramar la reunión de mesa política prevista para este viernes por “problemas de agenda”, y postergará para el próximo lunes a las 14 la definición de la estrategia legislativa que desplegará el Gobierno y que ejecutarán los alfiles negociadores para intentar aprobar el proyecto de reforma electoral enviado recientemente al Congreso Nacional.

Con complicaciones en la coordinación de horarios, la cita que estaba programada para las 11 de este viernes, en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada, se pospuso para principios de la semana entrante debido a que la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, no podía dar el presente por cuestiones de agenda. La decisión se tomó a última hora del jueves luego de analizar la posibilidad de retrasar el horario.

Según anticiparon fuentes oficiales, el nuevo intercambio apunta a elaborar un primer estado de situación de la reforma, que ingresó al Congreso el pasado miércoles, para, en función de las primeras reacciones, diseñar una estrategia que permita avanzar con las modificaciones que el oficialismo aspira aplicar en el sistema democrático en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

Tras el anuncio del mandatario y el posterior envío al Senado, las bancadas aliadas, en particular el PRO y la Unión Cívica Radical manifestaron su rechazo al proyecto que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y una revisión profunda del sistema de financiamiento actual de los partidos políticos, entre otros puntos.

Ante ese escenario, el lunes, Adorni recibirá en su despacho a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y a la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, para intentar ordenar el paso a paso parlamentario. Todo bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La senadora de LLA Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)
La senadora de LLA Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)

“La clave de la reforma son las PASO. También el tema del financiamiento, pero la prioridad son las PASO y sabemos que es probable que no apoyen, veremos alternativas”, garantizaba a este medio una fuente que transita los pasillos de Casa Rosada. Sin los votos para aprobarlo, un sector del oficialismo se muestra abierto a dar lugar a la posibilidad de plantear alternativas como la suspensión o, eventualmente, la eliminación de la obligatoriedad de la misma.

Asimismo, Bullrich activó los primeros contactos con los jefes de las bancadas aliadas el mismo miércoles con intención de diseñar un primer panorama de apoyos sobre los que trabajar, lo que habilitará a Santilli a entrar en acción, quien tiene previsto retomar las recorridas por las provincias. “El primer sondeo se está haciendo en el Senado por ahora, pero también estamos trabajando en el de Propiedad Privada”, expresó ante este medio un integrante del reducido círculo.

En el oficialismo vaticinan que el panorama podría complejizarse en Diputados, puntualmente con las modificaciones previstas en la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos, por lo que esperan la sesión en la Cámara Alta para diseñar la estrategia. “Es probable que el tema de financiamiento esté más difícil en Diputados porque hay varios sectores que hacen rosca con la plata del Estado, pero Ficha Limpia oficia de señuelo”, admitió ante este medio una fuente legislativa.

El intercambio tendrá además una instancia de repaso de las iniciativas enviadas hasta entonces para delimitar los próximos pasos y fijar fechas de las medidas prioritarias. La hoja de ruta legislativa prevista para los próximos meses contempla además la medida diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en defensa de la Propiedad Privada, pero también los cambios incorporados en la Ley de Salud Mental y el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez.

Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso (Maximiliano Luna)

La reunión se convocó sin la prensa acreditada, luego de que Milei ordenara la restricción en el acceso a Casa Rosada, y en la previa a una semana clave. El próximo miércoles, el ministro coordinador asistirá a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión escoltado por el mandatario que confirmó hace algunas horas su asistencia.

Se espera que haya mención al detalle del contenido del mismo tras la recopilación de las más de 2200 preguntas en las que trabajan los equipos designados. Será el evento que marcará un quiebre en la dinámica comunicacional del exvocero, que se mantiene en reserva desde hace semanas, y activará la actividad legislativa suspendida desde la habilitación a las modificaciones a la Ley de Glaciares.

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