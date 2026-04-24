Nuevos modelos colaborativos impulsan el cambio en los sistemas de producción y consumo de alimentos

María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad de Técnica y Manufactura de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay

El triple impacto dejó de ser un concepto abstracto en la industria de alimentos y bebidas para convertirse en una política transversal que define el presente y el futuro de las compañías líderes.

En el marco de Infobae Talks, María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad de Técnica y Manufactura de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, compartió los principales avances y desafíos de la empresa en materia de crecimiento sostenible, desarrollo social y compromiso ambiental.

La estrategia de la compañía se apoya en el enfoque de creación de valor compartido, un modelo que guía a la compañía en su forma de hacer negocios, entendiendo que el crecimiento sostenible solo es posible cuando también genera un beneficio concreto para las personas, las comunidades y el planeta. Según Berardozzi, el triple impacto atraviesa todas las áreas de la empresa y se traduce de manera integrada en cada decisión estratégica a lo largo de la compañía.

Crecimiento económico y fortalecimiento de la cadena de valor

Desde la perspectiva económica, la empresa prioriza operaciones competitivas y sostenibles a largo plazo, con foco en la inversión en producción local, el desarrollo de talento y la mejora continua de proveedores y productores. Busca que sean resilientes y sustentables a lo largo de toda la cadena de valor.

El componente social también ocupa un lugar central. “La persona tiene un rol fundamental y central dentro de nuestra estrategia, ya sea el consumidor, cliente o nuestros colaboradores”, detalló Berardozzi.

Asimismo, Nestlé promueve programas de empleabilidad juvenil, como Nestlé Conecta, Jóvenes Profesionales, Jóvenes Baristas y YEP (Plataforma de Jóvenes Emprendedores, por sus siglas en inglés), enfocados en el desarrollo de habilidades del futuro y la apertura de oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad Técnica y Manufactura, remarcó el valor de la colaboración y la capacitación para transformar la cadena alimentaria (Maximiliano Luna)

En ese sentido, Nestlé ya superó su objetivo global de brindar acceso a la primera experiencia laboral a 10 millones de jóvenes para 2030. A nivel regional (Argentina, Uruguay y Paraguay), el principal objetivo era impactar a más de 330.000 jóvenes para 2025, y lograron superarlo habiendo impactado a más de 650.000. “Hemos contribuido a que, globalmente, más de 12 millones de jóvenes menores de 30 años tengan acceso o participación a su primera oportunidad laboral”, destacó Berardozzi.

Metas ambientales y economía circular: desafíos y oportunidades

En el plano ambiental, la hoja de ruta de la compañía de alimentos y bebidas contempla dos grandes metas: lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y lograr que el 100% de los envases plásticos estén diseñados para ser reciclados en el menor plazo posible. “Uno de los hitos fundamentales es que hemos logrado una reducción a nivel global del 24,5% de nuestras emisiones netas de gases de efecto invernadero, lo cual nos acerca a nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2050”, señaló la gerente.

El avance hacia la agricultura regenerativa es otro punto clave. Actualmente, en todos los países donde Nestlé tiene operaciones, el 27% de los ingredientes principales proviene de productores que aplican estas prácticas, enfocadas en el cuidado de los suelos, el uso responsable del agua, la biodiversidad y la captura de carbono. “Estamos trabajando para seguir y llegar al 50% de los ingredientes principales para 2030”, afirmó María Emilia.

La gestión de residuos y la economía circular también muestran resultados concretos. “Por cuatro años consecutivos, hemos logrado verificar la neutralidad plástica y por tercer año de cartón, fortaleciendo la cadena de reciclaje al fomentar e impulsar la recolección y el reciclaje del 100% del plástico equivalente y cartón que colocamos en el mercado a través de nuestros productos”, explicó Berardozzi.

La reducción de emisiones, el acceso a envases reciclables y la capacitación de jóvenes definen los nuevos desafíos sociales y ambientales (Maximiliano Luna)

Transformar los sistemas alimentarios y el rol del consumidor

Al analizar los desafíos para alcanzar la meta de cero emisiones, Berardozzi remarcó la necesidad de transformar los sistemas alimentarios: “Cuando recibimos este objetivo, lo primero que hicimos fue analizar toda la cadena de valor. Detectamos que más del 70% de nuestras emisiones se originan al inicio de la cadena, en la producción de los ingredientes.

Por ese motivo, subrayó la importancia de intervenir en las operaciones directas y, al mismo tiempo, colaborar con los productores para impulsar la adopción de prácticas de agricultura regenerativa, lo que implica inversión, transferencia de conocimiento y acompañamiento constante.

El avance en economía circular requiere además sistemas de recolección y reciclaje efectivos a nivel nacional. “Si queremos obtener resultados para reducir el impacto del plástico y reducir emisiones en todo lo que es packaging, tenemos que tener sistemas de recolección y reciclaje que sean efectivos a escala nacional”, explicó la ejecutiva.

En cuanto a packaging, la innovación apunta a encontrar el equilibrio entre la protección del alimento y el uso de materiales sostenibles. “Transformar esos materiales requiere de un trabajo interdisciplinario, seleccionando el material en base a su funcionalidad, pero también teniendo en cuenta su ciclo de vida, para que efectivamente pueda ser recolectado y reciclado”, describió.

El desarrollo de prácticas de agricultura regenerativa y la economía circular marcan el rumbo sostenible de la producción de alimentos (Maximiliano Luna)

Trabajo colaborativo y aprendizaje continuo

La experiencia conjunta con productores y organizaciones demostró que sumar esfuerzos es clave para avanzar en sustentabilidad. “El primer aprendizaje es entender que no podemos hacerlo solos, que necesitamos trabajar colaborativamente en alianza para maximizar nuestras acciones”, afirmó Berardozzi.

En ese marco, el programa desarrollado junto a AAPRESID está orientado a que productores de maíz —ingrediente clave para el alimento de mascotas Purina— adopten prácticas de agricultura regenerativa, con acompañamiento técnico y diagnóstico personalizado para cada finca.

El seguimiento de estas iniciativas incluye mapeo, diagnóstico inicial, recomendaciones, acompañamiento en la implementación y evaluación de resultados, con la meta de escalar estos modelos para lograr reducción y captura de carbono en toda la cadena de suministro.

Por otra parte, el consumidor también tiene un rol central. “Estamos convencidos de que, si queremos transformar los sistemas alimentarios, necesitamos una participación activa de las personas. Para eso, hay que dar conocimiento e información”, remarcó la gerente. La compañía promueve campañas y acciones de concientización, tanto puertas adentro con los empleados como hacia el público general en espacios como la Expo Rural, con el objetivo de acercar información clara, simple y accesible sobre el impacto de las acciones sostenibles.