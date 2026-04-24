In House

Reconocieron a una compañía argentina por su cultura organizacional y su impacto social

Bagués se posicionó entre las principales organizaciones de producción y manufactura según Great Place to Work

Guardar
Una mujer en un escenario frente a una gran pantalla rosa con el texto "CULTURA EMPRENDEDORA" y una audiencia oscura en primer plano
Verónica Barreto, gerente de Recursos Humanos (Bagues)

Cada vez más organizaciones incorporan modelos que promueven el crecimiento integral, el bienestar y el espíritu emprendedor, en línea con las nuevas demandas del mundo del trabajo y las expectativas de las nuevas generaciones.

Una de las empresas que reflejan esta transformación es Bagués, una firma especializada en cosmética y perfumería que obtuvo recientemente un reconocimiento por parte de Great Place to Work (GPTW) entre las principales compañías del país dedicadas a producción y manufactura.

Con más de 38 años de trayectoria, la compañía sostiene un catálogo amplio y una red de emprendedores que abarca todo el territorio nacional. Su propuesta se enfoca en realzar la belleza y promover el desarrollo personal desde un enfoque integral.

“Creemos que la belleza no es solo cosmética. También tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento y la transformación de las personas. Por eso generamos oportunidades que cambian vidas”, expresó Martín Troncha, CEO de Troncha.

La empresa desarrolla, produce y comercializa fragancias, cosméticos y artículos para el cuidado personal. Su estructura sostiene una red de emprendedores independientes, apoyada en herramientas de formación continua y una orientación social y sustentable.

Tres personas sonrientes en un escenario con fondo rosa y el logo Baguēs. Una mujer de blanco, un hombre de traje gris, y una mujer con chaleco oscuro
Vanina Geloz, gerente comercial, Martín Troncha, CEO, y Verónica Barreto, gerente de Recursos Humanos (Bagues)

Un ecosistema centrado en las personas

Desde sus inicios, la firma apostó por un modelo de negocio donde el centro lo ocupan las personas que forman parte de la organización. Ese ecosistema integra colaboradores, socios estratégicos y emprendedores con un propósito común, y promueve el crecimiento compartido.

Actualmente, cuenta con más de 80.000 emprendedores en la Argentina. Su propuesta se caracteriza por la accesibilidad y flexibilidad, permitiendo a cada integrante desarrollar su propio emprendimiento con respaldo en capacitación, herramientas de gestión y una comunidad que acompaña el crecimiento personal y profesional.

Pilares para una cultura emprendedora

“Nuestra visión es ser la empresa número uno en belleza y emprendedorismo. Para impulsar ese sueño compartido, evolucionamos nuestra cultura emprendedora para hacerla más alineada, más simple y más potente”, señaló Martín Troncha, CEO de la compañía.

La cultura organizacional de Bagués se apoya en cuatro pilares, inspirados en los elementos de la naturaleza, que guían sus acciones cotidianas:

  • #SéProtagonista (fuego): el impulso inicial.
  • #EntrenaTuMente (aire): apertura a nuevas ideas.
  • #ImpactáEnOtros (agua): multiplicación del impacto colectivo.
  • #HacéQueSuceda (tierra): concreción de ideas y proyectos.

Estos pilares se traducen en iniciativas concretas de formación y acompañamiento, como Gen-E, Inmersión Magenta y la Academia Bagués. El objetivo es potenciar el desarrollo emprendedor de quienes integran la red y fortalecer el sentido de comunidad.

“La cultura emprendedora traduce nuestra esencia en acciones claras y concretas, que nos guían en hacer realidad nuestros sueños. Es la manera en la que llevamos nuestro ADN a la práctica todos los días”, explicó Verónica Barreto, gerente de Recursos Humanos.

La compañía propone una evolución en el liderazgo, con referentes que inspiran, acompañan y conectan desde lo humano. El modelo fomenta el desarrollo integral y el aprendizaje permanente, sostenido en el compromiso de acompañar a cada integrante de su red, ya sea en la capacitación, método de gestión o el desarrollo de habilidades blandas.

Un hombre en traje habla en un escenario morado con grandes pantallas y focos de techo, frente a una audiencia numerosa sentada en mesas
Martín Troncha, CEO (Bagues)

Producción sostenible desde San Luis

La planta productiva de Bagués se ubica en Merlo, San Luis. El entorno natural de la región aporta condiciones de pureza y energía que la empresa aprovecha para el desarrollo de fragancias y productos de cuidado personal. La compañía apuesta por fórmulas propias y procesos de calidad controlada, con activos seleccionados que buscan garantizar el bienestar de los usuarios.

“Nuestra planta expresa muy bien lo que somos: una forma de crear belleza con compromiso, respeto por el entorno y foco en el bienestar real de las personas”, afirmó el CEO.

Bagués cuenta con la certificación como Empresa B, que respalda su orientación hacia la sostenibilidad y el cuidado ambiental. Este reconocimiento valida la convicción de la compañía de que el desarrollo económico puede ir de la mano con el impacto social y ambiental positivo.

Asimismo, el reconocimiento recibido por GPTW da cuenta del esfuerzo por sostener estándares elevados y buscar soluciones que respondan a las necesidades actuales de la sociedad.

Temas Relacionados

BaguésGreat Place to Workcultura organizacionalimpacto social

Últimas Noticias

Infobae Talks Triple Impacto: cómo las empresas integran sustentabilidad, negocio y tecnología

Ejecutivos de compañías líderes analizaron estrategias que combinan innovación, eficiencia en el uso de recursos y compromiso con las comunidades en un escenario de mayor exigencia

Infobae Talks Triple Impacto: cómo las empresas integran sustentabilidad, negocio y tecnología

Fito Páez fue el gran cierre de una noche que combinó tendencias gastronómicas y música en vivo en Buenos Aires

El artista rosarino coronó una noche que incluyó platos de chefs destacados, coctelería y shows en distintos ambientes de la emblemática Maison de CHANDON de Barrio Parque

Fito Páez fue el gran cierre de una noche que combinó tendencias gastronómicas y música en vivo en Buenos Aires

Argentina impulsa una agenda del agua con foco en desarrollo y articulación multisectorial

Junto a Fundación Avina, CCU organizó un encuentro en Mendoza para reunir a sectores públicos, privados y sociales de cara a la cumbre hídrica global

Argentina impulsa una agenda del agua con foco en desarrollo y articulación multisectorial

Mundial 2026: vuelven los muñecos que conquistaron a una generación

ZURU presenta la colección FIFA Ballers, una propuesta innovadora inspirada en el torneo de futbol más importante del planeta. Dentro de las opciones disponibles, el número 10 sobresale como uno de los favoritos entre los fanáticos

Mundial 2026: vuelven los muñecos que conquistaron a una generación

El arte de contar historias a través del perfume

Una colección de fragancias propone nuevas formas de conectar con la memoria y la expresión personal mediante el olfato

El arte de contar historias a través del perfume
ÚLTIMAS NOTICIAS
Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional luego de que el Gobierno lo declarara ilegal

Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional luego de que el Gobierno lo declarara ilegal

Abuchearon al secretario de Cultura en la Feria del Libro y el funcionario contestó: “¿Quién arregló lo de YPF, ustedes o Milei?”

La 50 Feria del Libro abrió con una sorpresa y siguiendo su tradición: abucheos, aplausos y la reivindicación de “lectura como derecho”

Se incendió un tradicional mercado en Mendoza y quedaron dos puestos destruidos

Detuvieron en Palermo a un exmilitar mexicano implicado en una red de contrabando internacional de combustible

INFOBAE AMÉRICA
Arévalo responde al fallo de la Corte de Constitucionalidad y promete una nueva era para la justicia en Guatemala

Arévalo responde al fallo de la Corte de Constitucionalidad y promete una nueva era para la justicia en Guatemala

La República Dominicana presenta datos que evidencian desigualdad de género en el trabajo de cuidados

Sistema de capitalización de pensiones en Panamá logra un crecimiento sostenido

Panamá busca su adhesión a convención internacional sobre metrología

Desarticulan organización criminal por tráfico de drogas y legitimación de capitales en Costa Rica

TELESHOW
La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

Sandra Borghi presentó a su nuevo novio, tras separarse el año pasado: quién es el hombre que la conquistó

El Wandagate llegó a las frutinovelas y causó furor en redes: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá

El pasatiempo de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina: “¿Tendré un talento oculto?”

Anna del Boca habló tras la reaparición de Ricardo Biasotti: “Es un vómito de mentiras”