Reconocieron a una compañía argentina por su cultura organizacional y su impacto social

Verónica Barreto, gerente de Recursos Humanos (Bagues)

Cada vez más organizaciones incorporan modelos que promueven el crecimiento integral, el bienestar y el espíritu emprendedor, en línea con las nuevas demandas del mundo del trabajo y las expectativas de las nuevas generaciones.

Una de las empresas que reflejan esta transformación es Bagués, una firma especializada en cosmética y perfumería que obtuvo recientemente un reconocimiento por parte de Great Place to Work (GPTW) entre las principales compañías del país dedicadas a producción y manufactura.

Con más de 38 años de trayectoria, la compañía sostiene un catálogo amplio y una red de emprendedores que abarca todo el territorio nacional. Su propuesta se enfoca en realzar la belleza y promover el desarrollo personal desde un enfoque integral.

“Creemos que la belleza no es solo cosmética. También tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento y la transformación de las personas. Por eso generamos oportunidades que cambian vidas”, expresó Martín Troncha, CEO de Troncha.

La empresa desarrolla, produce y comercializa fragancias, cosméticos y artículos para el cuidado personal. Su estructura sostiene una red de emprendedores independientes, apoyada en herramientas de formación continua y una orientación social y sustentable.

Vanina Geloz, gerente comercial, Martín Troncha, CEO, y Verónica Barreto, gerente de Recursos Humanos (Bagues)

Un ecosistema centrado en las personas

Desde sus inicios, la firma apostó por un modelo de negocio donde el centro lo ocupan las personas que forman parte de la organización. Ese ecosistema integra colaboradores, socios estratégicos y emprendedores con un propósito común, y promueve el crecimiento compartido.

Actualmente, cuenta con más de 80.000 emprendedores en la Argentina. Su propuesta se caracteriza por la accesibilidad y flexibilidad, permitiendo a cada integrante desarrollar su propio emprendimiento con respaldo en capacitación, herramientas de gestión y una comunidad que acompaña el crecimiento personal y profesional.

Pilares para una cultura emprendedora

“Nuestra visión es ser la empresa número uno en belleza y emprendedorismo. Para impulsar ese sueño compartido, evolucionamos nuestra cultura emprendedora para hacerla más alineada, más simple y más potente”, señaló Martín Troncha, CEO de la compañía.

La cultura organizacional de Bagués se apoya en cuatro pilares, inspirados en los elementos de la naturaleza, que guían sus acciones cotidianas:

#SéProtagonista (fuego): el impulso inicial.

#EntrenaTuMente (aire): apertura a nuevas ideas.

#ImpactáEnOtros (agua): multiplicación del impacto colectivo.

#HacéQueSuceda (tierra): concreción de ideas y proyectos.

Estos pilares se traducen en iniciativas concretas de formación y acompañamiento, como Gen-E, Inmersión Magenta y la Academia Bagués. El objetivo es potenciar el desarrollo emprendedor de quienes integran la red y fortalecer el sentido de comunidad.

“La cultura emprendedora traduce nuestra esencia en acciones claras y concretas, que nos guían en hacer realidad nuestros sueños. Es la manera en la que llevamos nuestro ADN a la práctica todos los días”, explicó Verónica Barreto, gerente de Recursos Humanos.

La compañía propone una evolución en el liderazgo, con referentes que inspiran, acompañan y conectan desde lo humano. El modelo fomenta el desarrollo integral y el aprendizaje permanente, sostenido en el compromiso de acompañar a cada integrante de su red, ya sea en la capacitación, método de gestión o el desarrollo de habilidades blandas.

Martín Troncha, CEO (Bagues)

Producción sostenible desde San Luis

La planta productiva de Bagués se ubica en Merlo, San Luis. El entorno natural de la región aporta condiciones de pureza y energía que la empresa aprovecha para el desarrollo de fragancias y productos de cuidado personal. La compañía apuesta por fórmulas propias y procesos de calidad controlada, con activos seleccionados que buscan garantizar el bienestar de los usuarios.

“Nuestra planta expresa muy bien lo que somos: una forma de crear belleza con compromiso, respeto por el entorno y foco en el bienestar real de las personas”, afirmó el CEO.

Bagués cuenta con la certificación como Empresa B, que respalda su orientación hacia la sostenibilidad y el cuidado ambiental. Este reconocimiento valida la convicción de la compañía de que el desarrollo económico puede ir de la mano con el impacto social y ambiental positivo.

Asimismo, el reconocimiento recibido por GPTW da cuenta del esfuerzo por sostener estándares elevados y buscar soluciones que respondan a las necesidades actuales de la sociedad.