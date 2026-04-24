Los envases recargables impulsan la transformación sustentable en la industria de la belleza

Mariana Petrina, directora de Comunicación Corporativa y Sustentabilidad de L'Oréal Groupe Argentina

El camino hacia una industria de la belleza más responsable y alineada con los desafíos ambientales globales se consolida a través de iniciativas concretas. Así lo expuso Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de L’Oréal Groupe Argentina, durante su participación en Infobae Talks Triple Impacto.

En su conversación con Agostina Scioli, la ejecutiva compartió avances en materia de energías limpias, gestión del agua, ingredientes sustentables y economía circular que marcan el rumbo del sector.

Desde 2020, la compañía articula su estrategia de responsabilidad ambiental y social bajo el programa “L’Oréal por el Futuro”. Según Petrina, la iniciativa busca transformar la industria de la belleza en una actividad sustentable y se apoya en indicadores precisos para medir el avance. “El 100 % de nuestros sitios ya están abastecidos por energías limpias. Ese indicador lo superamos este año”, afirmó.

El cuidado del agua es otro eje central. “Para que te des una idea, un producto de belleza como un champú tiene un 90 % de agua. Nuestro objetivo es que el 100 % del volumen utilizado en la producción sea reciclada”, agregó.

Mariana Petrina, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad, explicó cómo la ciencia y la tecnología están en el corazón de la compañía (Maximiliano Luna)

La reformulación de los productos también evoluciona hacia alternativas más sustentables. “Ya llevamos un 67 % de ingredientes que son naturales, biobasados y de fuentes trazables y sostenibles”, detalló Petrina. Para alcanzar estos hitos, la compañía cuenta con el respaldo de 4.000 científicos abocados a desarrollar alternativas innovadoras y sostenibles.

Economía circular, beauty tech y nuevos hábitos de consumo

L’Oréal Groupe apuesta por sistemas de reutilización y reciclaje, además de la reinvención de sus empaques como parte de la innovación permanente. “Invertimos en proyectos de economía circular o en alternativas que buscan presentaciones diferentes”, sostuvo la ejecutiva..

El objetivo es tener productos de la mejor calidad, los cuales deben estar acompañados de mejoras tanto en el diseño de envases como en la transformación de las fórmulas para que, con un ingrediente natural, se consiga el mismo resultado.

Economía circular, producción con energías limpias y desarrollo de productos responsables impulsan el cambio en el sector cosmético (Maximiliano Luna)

En ese sentido, la tecnología es una aliada. “La ciencia está en el corazón de nuestra compañía”, destacó. Un ejemplo es Episkin, un método alternativo de reconstrucción de la piel humana, donde se testean los productos en piel humana reconstruida in vitro, sin probar en animales. “Estas innovaciones empiezan a facilitarnos el conocimiento para que podamos ir más profundo en el análisis de la piel, que para nosotros es el órgano más importante del cuerpo”, agregó.

Además, la innovación tecnológica se traduce en beneficios tangibles para los consumidores. En ese sentido, L’Oréal Groupe empezó a trabajar con herramientas que analizan más de 20 indicadores biométricos para poder desarrollar productos con mayor efectividad porque actúan sobre las mitocondrias de las células de la piel.

El cambio en los hábitos de consumo también ocupó un lugar central durante la entrevista. Según la ejecutiva, el 78% de la población global preferiría comprar artículos sustentables y un 30% deja fuera productos que no lo son. No obstante, en la Argentina, todavía estamos un poquito detrás de eso.

La innovación en empaques y la apuesta por ingredientes naturales redefinen el enfoque sustentable en la industria de la belleza. (Maximiliano Luna)

Fragancias recargables: innovación que reduce el impacto ambiental

Uno de los avances más visibles en la estrategia de sustentabilidad de L’Oréal Groupe es la implementación de opciones rellenables en su portfolio. A través del movimiento del refill, no es necesario seguir comprando este mismo producto. “Con el packaging original, luego se puede acceder a una oportunidad de recarga”, explicó.

El sistema, que ya está disponible en marcas como, Lancôme, Giorgio Armani, Ralph Lauren e Yves Saint Laurent, permite reutilizar el envase sin perder calidad ni cantidad de producto. “Es muy simple, se gira y se recarga. No hay manera de fallar. Además, se logra un 70% de ahorro en vidrio, un 30% en cartón y un 90% en metal”, detalló la directora.

Este tipo de innovación responde a una problemática cotidiana: “¿Cuántos de nosotros, cuando se termina un perfume, sentimos que es un desperdicio tirar el packaging? No queremos tirarlo. Y ni hablar del impacto ambiental”, sostuvo. Asimismo, el compromiso con la gestión responsable se profundiza incluso en las líneas más exclusivas del grupo. Son marcas muy aspiracionales, de lujo, que también están apostando por la sustentabilidad.