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El impacto positivo del bienestar laboral en el sector financiero argentino

Un nuevo ranking reconoció a empresas que promueven el desarrollo profesional y la inclusión, marcando tendencias sobre cómo mejorar la experiencia de los equipos en la industria bancaria

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Grupo numeroso de empleados de GroupM, hombres y mujeres, posa sonriente en una oficina moderna con un cartel grande que dice #SoyBP en el primer plano
Banco Patagonia figura entre las mejores empresas para trabajar en el país según los últimos rankings (Banco Patagonia)

La valoración del clima laboral y el desarrollo profesional cobra cada vez más relevancia en el mundo corporativo, y son varios los casos dentro del país que reflejan esta tendencia.

El reciente ranking de Great Place to Work (GPTW) ubicó a Banco Patagonia entre las mejores empresas para trabajar en la Argentina durante 2026. La entidad alcanzó el primer puesto en Servicios Financieros y Seguros 2026, sumando al logro del cuarto puesto en el listado nacional.

Compromiso con el desarrollo de las personas

Con una red de más de 200 puntos de atención distribuidos en todo el país, la entidad forma parte del conglomerado Banco do Brasil, una institución con más de dos siglos de trayectoria en el mercado financiero del país vecino. En la actualidad, emplea a más de 2.800 personas en la Argentina.

Su cultura organizacional se centra en brindar beneficios diferenciales y oportunidades de crecimiento. Desde el ingreso, cada persona accede a un entorno que promueve el sentido de pertenencia y la posibilidad de desarrollar una carrera dentro de la organización.

“Buscamos que cada persona viva la cultura organizacional, se sienta parte del equipo y comience una experiencia laboral con propósito y oportunidades de crecimiento”, señaló Carlos Ferreyra, gerente ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional de Banco Patagonia.

El directivo también remarcó la importancia del programa de búsquedas internas: “Uno de nuestros principales motores de desarrollo es el programa de búsquedas internas; siempre priorizamos el talento propio para la cobertura de los puestos vacantes”.

Numeroso grupo de personas con camisetas oscuras posando en un jardín con césped verde, lago, árboles, puente y casas al fondo
Los programas de formación de Banco Patagonia favorecen la adquisición de habilidades y la inclusión laboral (Banco Patagonia)

Capacitación y programas de formación

Banco Patagonia ofrece un conjunto de programas formativos pensados para cubrir las necesidades de todos sus equipos. Estos contenidos abarcan distintas temáticas y buscan contribuir a la adquisición de nuevas habilidades.

La propuesta se articula en alianza con instituciones educativas de referencia, lo que permite ampliar el alcance y la calidad de las capacitaciones. A través de estos programas, la entidad apunta a que cada colaborador pueda acceder a herramientas para el desarrollo profesional y personal.

Diversidad, inclusión y oportunidades para jóvenes

La diversidad y la inclusión forman parte del enfoque estratégico de Banco Patagonia. La entidad impulsa iniciativas orientadas a promover un ambiente de respeto y equidad. Entre ellas, se destacan las siguientes:

  • Selección anual de jóvenes profesionales recién graduados o próximos a recibirse en carreras afines al negocio bancario, con el objetivo de integrarlos a un recorrido formativo y experiencial por distintas áreas del banco.
  • Otorgamiento de primeras oportunidades laborales a familiares de integrantes del banco, a través de programas de verano que permiten a los jóvenes conocer el mundo del trabajo.

Estas acciones buscan atraer talento joven y favorecer la integración de nuevas perspectivas en la organización.

Reconocimiento y bienestar

El reconocimiento interno constituye uno de los pilares de la estrategia de Banco Patagonia. La entidad destaca a sus colaboradores por logros comerciales, trabajo colaborativo y aportes diferenciales en la actividad diaria.

Además, desarrolla diferentes iniciativas orientadas al bienestar y la sustentabilidad. Entre ellas se incluyen programas de salud, actividades para celebrar logros y propuestas para fomentar el intercambio entre áreas y niveles. El objetivo principal es generar sentido de pertenencia y construir un ambiente laboral positivo para todos los colaboradores.

Propósito y desafíos hacia el futuro

Banco Patagonia sostiene el propósito de acompañar el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores en cada etapa de su vida laboral. La entidad se propone ofrecer oportunidades de formación, impulsar entornos de trabajo inclusivos y reforzar el crecimiento interno.

El reconocimiento obtenido en el ranking de Great Place to Work representa un respaldo a la estrategia de la organización y a la consolidación de su cultura basada en el respeto, la formación y el desarrollo de las personas.

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