Motos: más usuarios, nuevas demandas y un mercado en expansión

El mercado de motocicletas atraviesa una etapa de fuerte dinamismo en la Argentina, impulsado por cambios en los hábitos de movilidad y por una creciente valoración del producto como alternativa de transporte y también como experiencia recreativa. En ese contexto, las compañías del sector refuerzan su estrategia comercial y de red para acompañar una demanda cada vez más exigente.

En Infobae Talks Movilidad, Juan Carlos Mas, director comercial de la unidad Rodados de Grupo Simpa, analizó las razones detrás del crecimiento sostenido y el rol que cumple la empresa en la evolución del segmento. “El crecimiento se explica por dos factores principales: los cambios en los hábitos de movilidad y la dimensión recreativa que tiene la moto”, señaló.

Un cambio en la forma de moverse

Para el ejecutivo, la moto se consolidó como una solución eficiente frente a otras alternativas de transporte. La combinación de agilidad, accesibilidad económica y practicidad impactó de manera directa en la expansión del mercado. “La moto se ha convertido en un elemento esencial por su flexibilidad y rapidez. También resulta superadora frente al auto y al transporte público en términos de costos”, explicó.

Juan Carlos Mas, director comercial de la unidad Rodados de Grupo Simpa, analizó el crecimiento del mercado y los cambios en los hábitos de movilidad (Maximiliano Luna)

A esa dimensión funcional se suma el componente emocional. Tras la pandemia, muchas personas redescubrieron el uso de la moto como actividad de disfrute y esparcimiento. “La parte recreacional es parte del ADN del producto. La moto no es solo un medio de transporte, también es una fuente de placer”, afirmó.

Según Mas, esa combinación de utilidad y experiencia explica el avance del segmento en los últimos años.

Distribución y cercanía: claves en la relación con el usuario

Grupo Simpa ocupa una posición destacada en el segmento de media y alta cilindrada. El portafolio incluye marcas premium de reconocimiento internacional, con estándares globales tanto en producción como en su comercialización. “Representamos marcas de primer nivel, con exigencias muy altas que se reflejan en toda la cadena de valor”, indicó.

Uno de los pilares estratégicos del grupo es la red de concesionarios, con cobertura nacional y foco en calidad de servicio. La compañía considera que ese eslabón resulta clave en la experiencia del cliente. “La red es nuestra prioridad número uno. Es el vínculo más cercano con el usuario y la imagen de la empresa frente al mercado”, sostuvo.

El enfoque incluye capacitación, estándares homogéneos y acompañamiento en el servicio postventa, con el objetivo de garantizar coherencia en cada punto de contacto.

El segmento de media cilindrada gana protagonismo impulsado por una demanda aspiracional y un uso cada vez más recreativo (Maximiliano Luna)

Media cilindrada: crecimiento aspiracional y nuevas demandas

Este segmento ganó protagonismo en los últimos años. En un mercado estructurado de manera piramidal, muchos usuarios que ingresan por modelos de baja cilindrada buscan avanzar hacia propuestas con mayores prestaciones y tecnología. “Existe un crecimiento aspiracional. Quien empieza con una moto de menor cilindrada quiere mejorar en equipamiento y rendimiento”, explicó Mas.

A ese factor se suma la dimensión recreativa. Muchas personas incorporan la moto como herramienta para uso diario, pero también como opción para escapadas de fin de semana. “Para combinar transporte y disfrute, la media cilindrada ofrece el equilibrio adecuado”, afirmó.

Qué prioriza hoy el usuario

El perfil del comprador evolucionó hacia un enfoque más integral. Según el directivo, la decisión ya no depende únicamente del precio o de las especificaciones técnicas, sino de un análisis más amplio. “El usuario es más informado y más exigente. Busca un mix entre calidad, precio, fiabilidad y consumo”, señaló.

La red de concesionarios y el servicio postventa se consolidan como factores clave en la decisión de compra de los usuarios (Maximiliano Luna)

En ese proceso, el respaldo de la marca y la disponibilidad de servicio postventa influyen de manera determinante. También adquieren relevancia las opciones de financiación y los costos asociados, como mantenimiento, seguro y patentamiento. “El precio debe analizarse de manera global. No alcanza con mirar el valor de la unidad”, explicó.

Perspectivas para el mercado de dos ruedas

Argentina se ubica como el tercer mercado en volumen de motocicletas en Latinoamérica, detrás de Brasil y Colombia. Según Mas, el crecimiento tiene fundamentos estructurales que permiten proyectar continuidad. “Somos el tercer mercado de la región y creemos que la tendencia seguirá sostenida”, indicó.

El componente de movilidad básica mantiene vigencia en distintos segmentos sociales, mientras que el atractivo recreativo refuerza la demanda en un país con grandes distancias y diversidad de paisajes.

“Argentina reúne condiciones ideales para el uso de la moto: distancias extensas, paisajes y clima favorable”, afirmó. En ese marco, el ejecutivo consideró que el sector continuará evolucionando con mayor integración tecnológica, nuevos modelos y estándares de servicio cada vez más exigentes.