El modelo de negocio cordobés que transformó el consumo de helado en la Argentina

Con un masivo evento que incluyó conferencias, exposiciones y un gran show en vivo, Grido celebró un cuarto de siglo

A comienzos del año 2000, en Córdoba, Grido nació con un objetivo claro: hacer del helado un producto accesible para más personas en un mercado donde su consumo era bajo y concentrado en momentos específicos.

Detrás del proyecto estuvo Lucas Oscar Santiago, quien en un comienzo trabajó junto a sus hijos Lucas y Sebastián. Los tres detectaron una oportunidad concreta y apostaron por construir una marca basada en cercanía, precio competitivo y calidad, apoyada en un modelo de franquicias que permitió crecer de manera descentralizada.

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El inicio fue en el barrio Alberdi. Desde ese primer local, el crecimiento fue sostenido y estratégico, con el paso a una planta en General Paz y luego al Parque Industrial Ferreyra, donde se estableció su centro productivo principal.

Expansión productiva y red regional

En la actualidad, la compañía produce alrededor de95 millones de kilos de helado al año, con una planta de 35 mil metros cuadrados, siete líneas de producción y una cámara de frío con capacidad para 15 millones de kilos. Esta escala permite garantizar volumen, calidad y una distribución eficiente.

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La propuesta incluyó espacios de networking que impulsaron nuevas oportunidades dentro de la comunidad (Mario Sar)

El modelo de franquicias fue otro pilar clave en la historia de Grido. Logró expandirse dentro del país y en la región, con presencia en Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Con más de 2.000 puntos de venta activos, la cifra de colaboradores supera las 10 mil personas, mientras que otras 1.000 forman parte de la operación industrial.

El impacto se extiende a toda la cadena productiva. La empresa articula con tambos, productores de frutas, proveedores de insumos, tecnología y servicios, lo que conforma un ecosistema que generó empleo y desarrollo en múltiples sectores.

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“Cuando empezamos con este proyecto, la idea era tener 50 heladeríasy trabajar de la mano de los proveedores. Para poder tener un producto de calidad a buen precio, hay que estar codo a codo con ellos, porque los objetivos no los conseguimos solos, sino con una red que nos ofrece una mirada más amplia”, relató Sebastián Santiago, director de Grido, durante la celebración que organizó la compañía por sus 25 años.

Sebastian Santiago, director de Grido (Mario Sar)

Compromiso social y mirada ambiental

En 2019, la marca sumó una dimensión social con el lanzamiento de las Heladerías Sociales, un modelo inclusivo que fomentó el autoempleo. Más de 800 mujeres lograron convertirse en dueñas de su propio negocio, con acompañamiento y capacitación.

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La mirada ambiental también formó parte de su evolución. La compañía impulsó acciones de lechería climáticamente inteligente en los tambos de su red, con 148 buenas prácticas, y avanzó en el desarrollo de packaging bajo criterios de ecodiseño.

Uno de los datos más significativos de estos 25 años fue el cambio en el hábito de las personas. Según explicaron desde la empresa, el consumo de helado en Argentina pasó de aproximadamente 3 kilos per cápita al año a más de 9 kilos.

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Un cierre con toda la comunidad

Este crecimiento reflejó una transformación cultural. En Grido consideran que dejó de ser un producto estacional para convertirse en una opción cotidiana disponible durante todo el año.

Durante la celebración de sus 25 años, la empresa organizó la feria “Encuentro”, donde reunió a más de 3.200 proveedores, colaboradores y emprendedores de toda su red. El evento funcionó como un espacio de intercambio, en el que distintos proveedores pudieron exhibir sus productos y fortalecer vínculos dentro del ecosistema de la marca.

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Proveedores de todo el país exhibieron sus productos y fortalecieron vínculos dentro del ecosistema productivo (Mario Sar)

“Estamos muy felices porque por primera vez hemos logrado invitar a toda nuestra red y comunidad junto a franquiciados, colaboradores de las franquicias, proveedores y el equipo interno. Somos cerca de 3 mil personas en todo el predio, compartiendo experiencias y charlando un poco del futuro”, expresó el director de la compañía.

Además, las dos jornadas incluyeron charlas inspiradoras. El primer día expuso Nicolás Rebozov, mientras que el segundo fue el turno de Estanislao Bachrach. También estuvo el conferencista español Víctor Küppers, quien compartió reflexiones sobre actitud, valores y desarrollo personal.

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A 25 años de su creación, Grido no solo consolidó una marca, también contribuyó a expandir toda una industria. Su modelo combina escala, accesibilidad y desarrollo territorial, así posicionó al sector argentino entre los más relevantes a nivel global.

El recorrido refleja una evolución que fue más allá de los números. Fue la historia de cómo una idea logró integrarse en la vida diaria de millones de personas y generar oportunidades económicas en todo el país.

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