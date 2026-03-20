El mercado automotor gana volumen y suma protagonistas

Alejandro Martínez, de Grupo Antelo

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de recuperación con mayor volumen, nuevos jugadores y una oferta cada vez más diversificada. En ese escenario, las compañías buscan consolidar su posicionamiento a partir de tecnología, ampliación de portafolio y una propuesta de valor más competitiva.

En Infobae Talks Movilidad, Alejandro Martínez, gerente de Marketing de Grupo Antelo, analizó el presente del sector y las perspectivas para los próximos años, con foco en el crecimiento de las nuevas energías y la evolución del consumidor. “Vemos un mercado bastante estabilizado en torno a las 590.000 o 600.000 unidades, que es un volumen más cercano al potencial real de la Argentina”, señaló.

Crecimiento acelerado y proyecciones ambiciosas

El Grupo Antelo viene de un período de fuerte expansión impulsado por cambios en el contexto y por decisiones estratégicas. Durante 2025, la compañía registró un salto significativo en su volumen de operaciones. “Pasamos de patentar 500 unidades en 2024 a más de 3.200 en 2025. Fue un crecimiento muy importante para las marcas que representamos GWM, CHANGAN, JMEV y Mitsubishi”, explicó Martínez.

La compañía impulsa su expansión con nuevos lanzamientos, mayor participación de las nuevas energías y un portafolio diversificado (Maximiliano Luna)

Ese desempeño sienta las bases para los objetivos del año en curso. La compañía proyecta un nuevo salto en volumen a partir de la ampliación de su oferta de productos y el posicionamiento de sus marcas. “Tenemos un objetivo ambicioso de llegar a las 10.000 unidades en 2026 y creemos que estamos en el camino correcto”, afirmó.

Portafolio en expansión y foco en nuevas tecnologías

Uno de los pilares de la estrategia del grupo es la diversificación de su cartera, con presencia en distintos segmentos y tecnologías. La compañía trabaja con marcas internacionales que abarcan desde modelos tradicionales hasta propuestas con energías alternativas. “Gran parte del crecimiento va a venir del reposicionamiento de nuestras marcas y de los próximos lanzamientos”, sostuvo Martínez.

En ese marco, el grupo prepara la incorporación de nuevos modelos en distintas categorías. Entre ellos, se destacan propuestas con alto nivel de tecnología y versiones electrificadas. “Vamos a lanzar nuevos modelos durante el año; tenemos previsto para Changan presentar en mayo el Eado Plus PHEV y a fin de año el Deepal S05 PHEV, con tecnologías híbridas enchufables y un nivel de equipamiento muy competitivo”, detalló.

La ampliación de la oferta busca responder a una demanda cada vez más diversa y con mayores expectativas en términos de innovación.

Alejandro Martínez, gerente de Marketing de Grupo Antelo, destacó el crecimiento del grupo y los objetivos proyectados para 2026 (Maximiliano Luna)

Trayectoria y respaldo en toda la cadena de valor

En un contexto con mayor competencia, el grupo identifica su principal diferencial en la experiencia acumulada y en su presencia a lo largo de toda la cadena de valor. “Nuestra ventaja competitiva se resume en la trayectoria. Tenemos más de 40 años y presencia en múltiples negocios”, explicó Martínez.

La compañía combina producción, logística, importación y comercialización, con operaciones en distintos mercados. Ese enfoque permite ofrecer un respaldo integral en cada etapa del proceso. “Contamos con una estructura que abarca desde la fabricación hasta la red de concesionarios, lo que nos permite dar un servicio más completo”, señaló.

Postventa y confianza del cliente

Este servicio ocupa un lugar central dentro de la estrategia del Grupo Antelo, especialmente en un mercado donde la confianza es un factor determinante en la decisión de compra. “Es uno de nuestros tres ejes principales de trabajo”, afirmó Martínez.

La compañía trabaja en el desarrollo de una red de concesionarios con cobertura en todo el país y capacitación técnica, junto con una estructura de repuestos que respalde cada lanzamiento.

El respaldo en postventa y la cobertura en toda la cadena de valor se posicionan como ejes centrales para fortalecer la confianza del cliente (Maximiliano Luna)

“Sabemos que es una de las principales inquietudes del cliente, por eso ponemos foco en la red, en los técnicos y en la disponibilidad de repuestos”, explicó. Además, el grupo cuenta con una infraestructura regional que permite reforzar ese respaldo en distintos mercados.

Un consumidor más informado y exigente

El perfil del comprador también evolucionó en los últimos años. Según Martínez, la decisión de compra combina aspectos racionales con expectativas crecientes en tecnología y seguridad. “El cliente busca una propuesta de valor consistente, con buena relación precio-producto y alto nivel de equipamiento”, señaló.

La incorporación de nuevas tecnologías se volvió un factor clave en la elección, junto con el respaldo de la marca y la calidad del servicio. “Hay una búsqueda permanente de innovación, tanto en tecnología como en seguridad, y eso explica la aceptación de las nuevas marcas”, concluyó.