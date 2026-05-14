Infobae Talks Real Estate: inversión, alquileres y desarrollos en un mercado que acelera su transformación

Agostina Scioli, host de Infobae Talks Real Estate, donde la tecnología, el crédito hipotecario y la inversión marcaron la agenda del encuentro (Maximiliano Luna)

La última edición de Infobae Talks Real Estate reunió a referentes del mercado residencial, industrial, logístico y de alquileres para analizar un sector en plena transformación. La estabilización macroeconómica, la vuelta del crédito hipotecario y el avance de la tecnología reconfiguran un mercado que empieza a mostrar señales claras de reactivación.

A lo largo del encuentro surgió una coincidencia transversal: las nuevas herramientas dejaron de ser un diferencial para convertirse en una condición de competitividad. Quienes no las adopten, en cualquier segmento, van a quedar rezagados.

El mercado busca un nuevo equilibrio

Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, abrió el encuentro con un diagnóstico preciso: el sector no retrocede, pero tampoco está en euforia.

“Llevamos aproximadamente un año donde el mercado está buscando un nuevo equilibrio”, señaló. La tensión principal se da entre las expectativas del propietario, que considera que vende barato, y las del comprador, que encuentra los precios elevados y no siempre accede al crédito.

Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, analizó el momento actual del mercado inmobiliario y las oportunidades para compradores e inversores (Maximiliano Luna)

Para Sosa, el valor del metro cuadrado no acompañó la suba de precios de los últimos años. “Si tuviera que responderte en un título, te diría: invertí, comprá. Este es un lindo momento”, afirmó.

Naves industriales: vacancia baja y rentabilidad en dólares

Christian Fucile, fundador y presidente de IMB Naves Industriales, trazó el panorama de un segmento con vacancia de entre el 7% y el 9%, retornos cercanos al 10% anual y alquileres de hasta 8 dólares por metro cuadrado. El motor es el comercio electrónico: el 25% de las compras ya se realiza por canales digitales, con 25 millones de consumidores activos.

Christian Fucile, fundador y presidente de IMB Naves Industriales, trazó el panorama de un segmento con vacancia baja y retornos en dólares impulsados por el crecimiento del comercio electrónico (Maximiliano Luna)

Su compañía trabaja llave en mano, con costos de entre USD 350 y 400 por metro cuadrado, desde el anteproyecto hasta la entrega de la obra terminada. “El secreto está en seguir invirtiendo, seguir readaptándose a esta nueva forma de mercado”, señaló Fucile. La compañía también incorporó IA para la ingeniería de las naves y el seguimiento de obras.

Financiación directa y expensas garantizadas en zona norte

Mariano Di Ció, CEO de Tao Design y Di Ció Diseño y Construcción, describió el lanzamiento de Tortugas Woods, un emprendimiento residencial en el corredor norte del Gran Buenos Aires con 84 cuotas sin intereses, al margen del sistema bancario. “100.000 dólares que se financian en 84 meses a través de un banco terminan siendo el doble. Con nuestro modelo, no se paga de más”, ilustró.

Mariano Di Ció, CEO de Tao Design y Di Ció Diseño y Construcción, presentó el lanzamiento de Tortugas Woods, un emprendimiento residencial con financiación directa y expensas garantizadas en zona norte (Maximiliano Luna)

La compañía garantiza además un tope máximo de expensas durante todo el período de pago. “No solamente reducís el costo de expensas, sino que mantenés el valor de la inversión durante mucho más tiempo”, agregó el ejevutivo.

Fideicomiso tokenizado y vivienda por fracciones en Vaca Muerta

Otro de los participantes fue Lucas Salvatore, director de Idero, quien desglosó dos propuestas orientadas a democratizar el acceso al mercado inmobiliario. La primera es el primer fideicomiso financiero inmobiliario con oferta pública de Vaca Muerta, aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con colocación primaria el 26 de mayo. “La tasa actual es del 10,88% anual en dólares, más del doble de lo que rinde un departamento en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Lucas Salvatore, director de Idero, desglosó las dos propuestas de la compañía para democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria y a la vivienda propia (Maximiliano Luna)

La segunda es Casa Propia, una plataforma desarrollada con Pala Blockchain que permite comprar una vivienda desde 10 dólares, sin cuota fija ni cargos financieros. “Buscamos que los jóvenes vuelvan a soñar con su vivienda propia. No creo que no les interese la casa, lo que creo es que la ven muy lejos”, afirmó Salvatore.

La garantía de alquiler, en 24 horas y sin trámites presenciales

Diego Giani, director comercial de Finaer, se enfocó en el segmento locativo y describió un mercado estabilizado tras la derogación de la anterior normativa. La compañía, que cumple 15 años de trayectoria, ofrece una cobertura digital que resuelve el principal obstáculo del sector: la ausencia de un garante tradicional.

“Al propietario le garantizamos el cobro del alquiler, las expensas y demás gastos”, explicó. Para el locatario, en tanto, la cobertura representa el aval necesario para acceder a una vivienda o a un local comercial.

Diego Giani, director comercial de Finaer, se refirió a cómo la digitalización transformó el proceso de garantías de alquiler y a las oportunidades de expansión en el interior del país (Maximiliano Luna)

El proceso es punta a punta digital y la evaluación se completa en un máximo de 24 horas. “Antes era un papelón, donde tenías que ir vos a llevar un papel físico a un lugar, dejar toda la documentación, alguien lo analizaba, tenía que después llamarte”, recordó Giani.

Inteligencia artificial y redes inmobiliarias integradas

Para cerrar el programa, Luqui Díaz, cofounder y COO de Mudafy, explicó cómo la IA transforma el trabajo del asesor inmobiliario. La propuesta central de la compañía es Fénix, una plataforma integrada de punta a punta que reemplaza las múltiples herramientas que un asesor promedio usa en su día a día.

“Me animo a decir que no solamente en el real estate, sino en el mercado en general, no existe eso", señaló sobre Fenix Copilot, el agente de inteligencia artificial disponible en el teléfono y el WhatsApp.

Luqui Díaz, cofounder y COO de Mudafy, abordó el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo del asesor inmobiliario y los planes de expansión de la red en Latinoamérica (Maximiliano Luna)

La red opera 15 oficinas en la Argentina y tiene presencia en México, con actividad en Ciudad de México, Estado de México, Monterrey y la Riviera Maya. La expansión se apoya en una convicción que guió a la compañía desde sus inicios: construir herramientas de Latinoamérica para Latinoamérica.

Los referentes que participaron de Infobae Talks Real Estate coincidieron en que el mercado inmobiliario argentino atraviesa un momento de oportunidades concretas. La tecnología avanza en todos los segmentos y redefine tiempos, costos y alcance. Quienes se adapten más rápido van a estar mejor posicionados para capturarlas.