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Desarrollo profesional: un programa online y gratuito enseña gestión administrativa con práctica real

La iniciativa gratuita permite aprender desde cero y obtener certificaciones valoradas por empresas y consultores

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La capacitación está orientada tanto
La capacitación está orientada tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes necesitan actualizar sus habilidades profesionales (Tango Software)

La formación vinculada con sistemas de gestión, contabilidad y administración adquiere un valor estratégico en un escenario laboral atravesado por la transformación digital. Las organizaciones demandan perfiles capaces de interpretar datos y comprender cómo funcionan las dinámicas internas de una compañía.

Por eso, distintas iniciativas educativas comenzaron a surgir con el objetivo de reducir la brecha entre la educación tradicional y las necesidades reales del mercado. Algunas de ellas buscan ir más allá de los cursos convencionales, proponiendo experiencias formativas orientadas a la práctica.

En ese marco aparece Tango Horizontes 2, una propuesta impulsada por Axoft Argentina S.A., creadora de Tango Software, el sistema de gestión empresarial utilizado por decenas de miles de organizaciones en el país. La iniciativa combina formación teórica con entrenamiento técnico para preparar nuevos perfiles profesionales.

Tango Horizontes 2 propone una
Tango Horizontes 2 propone una formación integral que combina administración, contabilidad y práctica en sistemas de gestión empresarial (Tango Software)

Capacitación integral y adaptada al entorno laboral actual

Esta iniciativa de capacitación online es asincrónica y completamente gratuita, Su recorrido permite aprender desde conceptos básicos de administración hasta el manejo avanzado del sistema de gestión Tango.

A diferencia de muchos cursos digitales, la propuesta no se limita a enseñar el funcionamiento del software. El objetivo es construir una formación integral que combine conocimientos de administración, contabilidad, impuestos y procesos operativos empresariales.

Asimismo, el programa fue diseñado bajo una premisa de accesibilidad total. No exige experiencia previa, lo que permite que personas sin trayectoria en el área puedan comenzar un proceso de aprendizaje desde cero.

De esta manera, Tengo Horizontes 2 busca transformar a participantes sin antecedentes profesionales en perfiles capacitados, con habilidades concretas para desenvolverse dentro de un entorno corporativo.

El programa de capacitación es
El programa de capacitación es completamente online, asincrónico y gratuito, lo que permite estudiar desde cualquier lugar y a cualquier ritmo (Tango Software)

Formación práctica basada en procesos reales de empresa

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es su enfoque orientado a la experiencia práctica. Los contenidos no solo explican conceptos teóricos, sino que también muestran cómo se aplican en el funcionamiento cotidiano de una organización.

Durante el recorrido formativo, los estudiantes comprenden el circuito completo de tareas vinculadas con gestión administrativa, registro contable, manejo de documentación comercial y administración de información.

Además, el programa incluye prácticas directas dentro del entorno de Tango Software, lo que permite experimentar el uso de una herramienta ampliamente instalada en el ecosistema empresarial argentino.

Este enfoque resulta especialmente relevante considerando que el sistema opera actualmente como el motor administrativo de más de 60.000 empresas en todo el país. Dominar su lógica de funcionamiento representa una ventaja concreta para quienes buscan oportunidades laborales.

Los participantes aprenden a gestionar
Los participantes aprenden a gestionar procesos administrativos reales dentro de un entorno digital de uso empresarial (Tango Software)

Un formato flexible que permite aprender desde cualquier lugar

En paralelo, el diseño del programa responde a las nuevas dinámicas educativas. Toda la capacitación se desarrolla en modalidad online, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.

Al ser asincrónico, cada participante puede organizar su propio ritmo de estudio y avanzar de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Esta flexibilidad permite combinar aprendizaje con trabajo, estudio u otras responsabilidades.

La plataforma educativa incluye contenidos interactivos, actividades prácticas y evaluaciones que acompañan el progreso de los estudiantes. Así, el proceso de formación mantiene un seguimiento constante del avance individual.

El programa busca formar perfiles
El programa busca formar perfiles preparados para desenvolverse en entornos administrativos digitalizados (Tango Software)

Certificaciones que validan conocimientos ante miles de empresas

Quienes completan los módulos del programa pueden acceder a certificaciones digitales e insignias profesionales que acreditan las habilidades adquiridas durante el proceso formativo.

Estas credenciales funcionan como una validación frente a una amplia red de empresas, consultores y organizaciones que utilizan el sistema Tango dentro de su operación diaria.

En un mercado competitivo, contar con certificaciones vinculadas a herramientas utilizadas por miles de compañías puede convertirse en un diferencial relevante a la hora de postularse a un empleo. Además, la propuesta educativa se integra dentro del ecosistema de Tango Software, lo que amplía el alcance de la formación y su conexión con el ámbito profesional.

Para conocer más detalles sobre Tango Horizontes 2, hacer clic acá.

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