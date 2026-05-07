Ciencia

Descubren en Escocia una isla artificial construida hace más de 5.000 años

Un equipo internacional logró identificar una construcción milenaria sumergida en un paraje remoto del norte del Reino Unido

Guardar
Google icon
Un pequeño islote en Loch Bhorgastail, Escocia, ocultaba una estructura de madera de más de cinco milenios de antigüedad (Universidad de Southampton)
Un pequeño islote en Loch Bhorgastail, Escocia, ocultaba una estructura de madera de más de cinco milenios de antigüedad (Universidad de Southampton)

Un islote que parecía insignificante emergía en las aguas de Loch Bhorgastail, en la isla de Lewis, Escocia. Nadie imaginaba que bajo esa superficie se ocultaba una gigantesca estructura de madera de más de cinco milenios de antigüedad, anterior a Stonehenge y levantada por comunidades cuya complejidad asombra a la ciencia actual. El hallazgo, logrado por un equipo de las universidades de Southampton y Reading, reescribe la historia de la ingeniería y la organización social en la prehistoria europea.

El descubrimiento fue posible gracias a una técnica pionera. Los arqueólogos enfrentaban el obstáculo de la “franja blanca”, esa zona de agua poco profunda donde los métodos tradicionales fracasan.

PUBLICIDAD

La construcción, anterior a Stonehenge, fue levantada por comunidades prehistóricas con notable organización social
La construcción, anterior a Stonehenge, fue levantada por comunidades prehistóricas con notable organización social

Para superar esa barrera, el equipo diseñó un sistema con dos cámaras acuáticas montadas a 29 centímetros de distancia sobre una estructura rígida. Este dispositivo, movido cuidadosamente bajo el agua, permitió capturar imágenes estereoscópicas precisas, incluso cuando la visibilidad era escasa. Después, miles de fotos fueron ensambladas digitalmente para reconstruir el yacimiento en tres dimensiones.

Fraser Sturt, director del Southampton Marine and Maritime Institute, explicó: “La fotogrametría es muy eficaz en aguas profundas, pero en zonas menos profundas surgen problemas por los sedimentos y la vegetación. Gracias a esta técnica, logramos documentar el sitio con un nivel de detalle inédito”.

PUBLICIDAD

¿Qué revela la estructura oculta bajo el lago?

Al excavar el islote, los investigadores hallaron una plataforma circular de madera de 23 metros de diámetro. Sobre ella, se acumularon ramas, matorral y, posteriormente, grandes cantidades de piedra, configurando el aspecto actual de la isla. Las dataciones sitúan la construcción original entre el 3800 y el 3300 a.C., por lo que este crannog se convierte en una de las obras humanas más antiguas de Europa occidental.

Infografía ilustrando un crannog prehistórico en un lago de Escocia, con detalles de su construcción, antigüedad, cerámica y actividades rituales.

Según el trabajo publicado en Advances in Archaeological Practice, la estructura original fue reutilizada y modificada durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, lo que sugiere que el lugar conservó su importancia durante milenios. Además, una antigua calzada de piedra sumergida conecta la isla con la orilla, evidenciando que no era un espacio aislado.

¿Qué objetos y señales de actividad humana se encontraron?

Alrededor y sobre la isla aparecieron cientos de fragmentos de cerámica neolítica, muchos con restos de alimentos. Estos hallazgos apuntan a que el lugar fue escenario de banquetes, rituales o reuniones comunales. La cantidad de trabajo invertido en la construcción de la isla indica que las comunidades del Neolítico tenían una organización social avanzada.

El hallazgo reescribe parte de la historia de la ingeniería y la sociedad en la prehistoria europea
El hallazgo reescribe parte de la historia de la ingeniería y la sociedad en la prehistoria europea

La investigadora principal, Stephanie Blankshein, de la Universidad de Southampton, declaró: “No sabemos exactamente por qué se construyeron estos crannogs, pero la magnitud del esfuerzo y los materiales empleados sugieren que tenían un enorme valor simbólico o social”.

Más allá del asombro por la antigüedad y complejidad del crannog, el avance metodológico abre nuevas posibilidades para estudiar sitios similares en todo el mundo. La técnica de estereofotogrametría en aguas someras permite unir en un solo modelo digital la parte visible y la sumergida de los yacimientos, superando una de las grandes limitaciones de la arqueología subacuática.

Arqueólogos de las universidades de Southampton y Reading emplearon una técnica pionera para descifrar el yacimiento
Arqueólogos de las universidades de Southampton y Reading emplearon una técnica pionera para descifrar el yacimiento

El hallazgo impulsa nuevas preguntas sobre la función original de estas islas artificiales. Algunos especialistas proponen que servían como escenarios para ceremonias, símbolos de poder o puntos de encuentro social. Lo cierto es que, según el equipo de la Universidad de Southampton, “la reutilización y el mantenimiento del lugar durante generaciones muestran que no se trataba de simples viviendas”.

Con cientos de crannogs dispersos por los lagos de Escocia, muchos de ellos sin excavar, la investigación en Loch Bhorgastail sugiere que la transformación monumental del paisaje acuático comenzó mucho antes de lo pensado. Las comunidades neolíticas no solo sobrevivían, sino que planificaban y ejecutaban proyectos arquitectónicos de gran escala.

Un sistema con dos cámaras acuáticas permitió obtener imágenes estereoscópicas precisas en aguas poco profundas
Un sistema con dos cámaras acuáticas permitió obtener imágenes estereoscópicas precisas en aguas poco profundas

El crannog de Loch Bhorgastail desafía la imagen tradicional de sociedades prehistóricas aisladas y simples.

El avance, que une tecnología, arqueología y trabajo interdisciplinario, promete desvelar más secretos bajo las aguas de Europa en los próximos años.

Google icon

Temas Relacionados

arqueologíaEscociahallazgo arqueológicoUniversidad de SouthamptonÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican una galaxia espiral a 53 millones de años luz y descubren un agujero negro en su centro

La reciente observación ha permitido a los especialistas analizar la estructura y el núcleo central. La impactante imagen

Identifican una galaxia espiral a 53 millones de años luz y descubren un agujero negro en su centro

Cómo la papa forjó la supervivencia genética en los Andes peruanos

Investigadores analizaron 3.723 muestras de ADN de 85 poblaciones y hallaron que la dieta ancestral permitió a las comunidades adaptarse a la altitud y a las condiciones climáticas extremas

Cómo la papa forjó la supervivencia genética en los Andes peruanos

Colas de un metro, plumas que valen una fortuna y un vínculo con los dioses: así es el quetzal, el ave más asombrosa de América

Capas microscópicas de queratina y melanina refractan la luz en cada posición y producen un cambio de color del verde esmeralda al azul zafiro o dorado, fenómeno que explica la veneración de las civilizaciones mesoamericanas, según National Geographic

Colas de un metro, plumas que valen una fortuna y un vínculo con los dioses: así es el quetzal, el ave más asombrosa de América

La NASA publicó más de 12.000 fotos inéditas de la misión Artemis II a la Luna

El archivo visual revela imágenes únicas desde la cápsula Orión

La NASA publicó más de 12.000 fotos inéditas de la misión Artemis II a la Luna

Una universidad británica calculó cuántos meteoritos caen por año: cuáles son las zonas más afectadas

La investigación, publicada en la revista Geology, extrapoló datos de campañas en la Antártida y llegó a una conclusión que pocos esperaban: alrededor de 17.000 impactos por año, distribuidos de forma desigual según la latitud

Una universidad británica calculó cuántos meteoritos caen por año: cuáles son las zonas más afectadas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de mayo de 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de mayo de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 7 de mayo

Aprueban limitar uso de celulares en escuelas de educación básica del Edomex: estos son los casos en que sí se podría

Las lluvias y tormentas ponen en aviso amarillo y naranja a buena parte de España: la Aemet prevé tiempo inestable el resto de la semana

Mario Burgos sale de la Fiscalía en medio de cambios por concurso de méritos: otro funcionario ganó el cargo que ocupaba

INFOBAE AMÉRICA

Líderes de ASEAN se reúnen en Filipinas para preparar un plan regional ante la crisis energética por la guerra en Irán

Líderes de ASEAN se reúnen en Filipinas para preparar un plan regional ante la crisis energética por la guerra en Irán

Trump interruptus

Detienen a hondureño en Olancho por tener un jaguar, una pitón y otras especies silvestres como mascotas

Hay nuevos millonarios en Costa Rica: cayó el acumulado de ¢1,617 millones en el sorteo de chances y estos fueron los números ganadores

El consejo nacional redefine criterios para inversión y control social en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian habla sobre el trato que recibió tras su pérdida de peso: “Sigo siendo la misma persona”

Khloé Kardashian habla sobre el trato que recibió tras su pérdida de peso: “Sigo siendo la misma persona”

Jennifer Lopez vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck por 50 millones de dólares

‘Euphoria’: la coordinadora de intimidad de la serie afirma que los actores fueron “presionados” a la vulnerabilidad en el rodaje

Los Wayans adelantaron una nueva entrega: White Chicks 2 existe, pero hay una condición

La mujer con la que A$AP Rocky habló en la Met Gala es en realidad amiga de Rihanna