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Capacidad, robustez y tecnología: las novedades en movilidad para el sector productivo

Las nuevas versiones de la Ford Ranger fueron presentadas por Ford Argentina durante su participación en Expoagro 2026

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Pablo López, gerente general de Marketing de Ford Argentina, presenta en Expoagro la línea completa de vehículos de trabajo de la marca

Del 10 al 13 de marzo se desarrolla una nueva edición de Expoagro 2026 en San Nicolás de los Arroyos, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región. El evento reúne a empresas, productores y especialistas que presentan innovaciones, tecnología y soluciones destinadas a mejorar la productividad del sector.

En ese escenario, Ford Argentina participa nuevamente de la exposición con un doble objetivo. La compañía celebra 20 años como sponsor y vehículo oficial del encuentro, mientras presenta nuevas configuraciones de su modelo insignia.

Nuevas configuraciones orientadas al trabajo productivo

La automotriz eligió la exposición para ampliar la gama de la Ford Ranger con alternativas enfocadas en tareas productivas. Las incorporaciones apuntan a usuarios que necesitan robustez, capacidad de carga y versatilidad.

Entre las novedades se encuentra la Ranger Cabina Simple, una variante diseñada para priorizar el espacio de transporte. Este formato permite aprovechar al máximo la caja trasera y se orienta especialmente a actividades rurales y de servicios.

Ford llevó sus nuevos modelos
Ford llevó sus nuevos modelos a la feria más importante del campo (Leonardo Galletto)

Asimismo, la empresa presentó la versión Cabina Chasis. Esta configuración permite adaptar estructuras específicas según el uso requerido, desde cajas de carga hasta soluciones para distintos rubros industriales.

Por otra parte, la gama suma una Ranger XL con transmisión automática. La incorporación busca ofrecer mayor confort de manejo sin resignar prestaciones, una característica cada vez más valorada por quienes recorren largas distancias de trabajo.

De esta manera, la compañía amplía su portafolio de pick-ups con opciones que combinan resistencia estructural, tecnología y eficiencia operativa. La estrategia apunta a acompañar la evolución de las necesidades productivas.

Una estrategia global basada en soluciones integrales

Además de los lanzamientos, la presencia en la exposición funciona como plataforma para presentar el ecosistema de servicios que la marca impulsa a nivel internacional. En ese marco cobra protagonismo Ford Pro, la división dedicada a clientes comerciales.

Este sistema integra vehículos, herramientas digitales y servicios de posventa destinados a optimizar el funcionamiento de flotas. La propuesta busca mejorar la productividad mediante información, conectividad y gestión inteligente.

Pablo López, gerente general de
Pablo López, gerente general de Marketing de Ford Argentina (Leonardo Galletto)

En consecuencia, las unidades ya no se conciben únicamente como medios de transporte. También forman parte de una red tecnológica que permite monitorear desempeño, mantenimiento y consumo.

Asimismo, la compañía sostiene que la integración entre producto y servicio será determinante para el futuro del transporte comercial. La digitalización de operaciones aparece como un elemento central para mejorar la eficiencia.

Experiencia de manejo y contacto directo con usuarios

El espacio que la empresa instaló dentro de la exposición incluye un área de exhibición y un circuito de pruebas dinámicas. Allí los visitantes pueden experimentar el comportamiento de las pick-ups en condiciones similares a las del trabajo cotidiano.

La pista especialmente diseñada permite evaluar tracción, suspensión y desempeño en terrenos exigentes. Esta experiencia práctica se convirtió en uno de los principales atractivos del stand.

Para Expoagro 2026, Ford decidió
Para Expoagro 2026, Ford decidió instalar un circuito de pruebas dinámicas (Leonardo Galletto)

Además, especialistas de la marca brindan asesoramiento técnico sobre cada uno de los modelos presentados. Productores, contratistas y empresarios tienen la posibilidad de conocer en detalle las características de cada unidad.

De esta manera, el evento funciona como punto de encuentro entre la compañía y quienes utilizan sus vehículos en actividades productivas. El intercambio directo permite comprender mejor las necesidades del sector.

Dos décadas de presencia en la mayor muestra del agro

La participación de la automotriz en Expoagro también marca un hito institucional. Este año se cumplen dos décadas consecutivas con la empresa como sponsor y proveedor oficial de vehículos del evento.

Durante ese período, la exposición se consolidó como el principal punto de reunión del ecosistema agroindustrial argentino. Fabricantes de maquinaria, bancos, empresas tecnológicas y productores participan cada año de la muestra.

En ese marco, la compañía reafirma su vínculo histórico con el campo. Las pick-ups de la marca forman parte del trabajo cotidiano en miles de establecimientos rurales de todo el país, mientras que los nuevos lanzamientos buscan reforzar ese posicionamiento.

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