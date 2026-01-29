In House

Agenda de verano: propuestas de playa, deporte, gastronomía y relax en la Costa Atlántica

Un reconocido banco presenta opciones recreativas, eventos exclusivos y experiencias gastronómicas para los visitantes que buscan algo distinto en Mar del Plata y Pinamar

Banco Macro ofrece un verano lleno de actividades y beneficios para sus clientes en la costa

La Costa Atlántica se transforma en un espacio donde el descanso convive con propuestas que buscan enriquecer la experiencia cotidiana de la playa. El tiempo libre, el encuentro y el disfrute se combinan con acciones pensadas para acompañar cada momento del día. En ese contexto, las activaciones presenciales cobran relevancia como forma de conexión directa con el público.

En ese marco, Banco Macro presenta una agenda especial para el verano 2026 que propone diferentes experiencias para integrarse de manera natural al ritmo veraniego, con presencia activa en balnearios de Mar del Plata y Pinamar.

“Buscamos conectar, sorprender y emocionar a nuestros clientes, combinando una propuesta integral de entretenimiento, lifestyle y deporte”, aseguró Rodrigo Navarra, Regional Manager de esta entidad financiera.

El stand de Banco Macro
El stand de Banco Macro en Pinamar invita a vivir experiencias interactivas y beneficios exclusivos (Jaime Romano)

Activaciones que se integran al ritmo natural del verano

Desde el inicio de la temporada, los paradores Prius, Bocas del Toro y Mar del Plata Golf en “La Feliz”, junto con Terraza del Alba en Pinamar, funcionan como epicentros de estas activaciones. En estos espacios, el banco propone experiencias abiertas que invitan a participar, relajarse y disfrutar del entorno costero.

Entre las acciones más representativas se destaca Huellas en la Playa, una propuesta sensorial y colectiva. Los visitantes pueden dejar sus manos en relieve sobre paneles de arena, lo que da forma a una pieza artística que se construye con el aporte de cada persona y evoluciona a lo largo del verano.

El deporte como punto de encuentro

Otra de las iniciativas de la temporada de Banco Macro es Mundo Deporte, un espacio que articula distintas disciplinas y propuestas recreativas. El fútbol tiene un rol central, con pantallas, livings playeros y desafíos interactivos que anticipan el clima del Mundial 2026 a través de trivias y contenidos temáticos.

Asimismo, las clínicas de rugby ofrecen entrenamientos recreativos junto a referentes del deporte. Las actividades incluyen ejercicios básicos, charlas, fotos y firmas.

Por otra parte, el Beach Tennis y los deportes de playa completan la agenda activa. Canchas especialmente montadas, profesores, juegos y torneos para distintas edades forman parte de una propuesta dinámica, acompañada por ambientación y premios.

“Estamos presentes en Links Pinamar, haciendo nuestro tradicional torneo de golf de todos los años. Y además tenemos un stand en la avenida Bunge, donde ofrecemos actividades interactivas para todos los que vengan a disfrutar de esta hermosa ciudad”, sostuvo Navarra.

Banco Macro impulsa actividades deportivas
Banco Macro impulsa actividades deportivas y torneos de golf para toda la familia en la Costa Atlántica (Jaime Romano)

Espacios de pausa, bienestar y experiencias personalizadas

A esta iniciativa se suma la Barbería Experience, un espacio pensado para el cuidado personal masculino. Con cortes express y atención frente al mar, la propuesta ofrece un momento de pausa dentro de la jornada playera.

Además, un spa de manos y pies suma una actividad orientada al bienestar y la relajación. El servicio se brinda en un entorno natural, con atención especializada y foco en el descanso, como complemento del día de playa.

A su vez, el eje Bienestar & Lifestyle completa la propuesta con clases de yoga, stretching y meditación guiada. Estos programas buscan equilibrar cuerpo y mente, integrándose al ritmo del verano y al paisaje natural de la costa.

Catas y cenas exclusivas junto
Catas y cenas exclusivas junto al mar son parte de las propuestas gastronómicas de Banco Macro en la costa (Jaime Romano)

Sabores, atardeceres y experiencias premium junto al mar

La gastronomía suma una dimensión diferencial dentro de las activaciones de Banco Macro. Las cenas por pasos proponen encuentros íntimos con menús exclusivos, maridados con vinos seleccionados, en un formato pensado para disfrutar del entorno costero durante el atardecer.

En la misma línea, los Sunset & Beach Parties invitan a vivir la playa desde otro clima. Música, tragos y una puesta en escena cuidada acompañan el cierre del día, lo que genera encuentros sociales en un ambiente relajado y festivo.

Por su parte, las degustaciones premium ocupan también un lugar destacado dentro de la agenda. Catas guiadas de vinos y gin, con etiquetas de Bodega Viña Cobos, Rutini y productores boutique, permiten explorar sabores y aromas en un formato cuidado, pensado para disfrutar sin apuro.

“Este tipo de experiencias es de vital importancia porque nos permite conectar con nuestros clientes en momentos de disfrute, además de ofrecerles beneficios como cuotas sin interés en paradores, descuentos en gastronomía, heladerías, chocolaterías y hoteles boutique”, manifestó Navarra.

Así, la agenda de Banco Macro para la Costa Atlántica busca ser una presencia cercana y coherente con el espíritu de la temporada. A través de iniciativas pensadas para distintos intereses, la entidad acompaña el verano con una propuesta integral que combina disfrute, encuentro y conexión con el entorno.

