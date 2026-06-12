La causa contra el portero denunciado por abuso en un jardín de Rosario sumó otras dos denuncias

El denunciado tiene 55 años y esta tarde fue trasladado a El Order

La causa contra el portero denunciado por abuso en el jardín de infantes N° 261 “Paulo Freire” de Rosario sumó este jueves otras dos denuncias y podría incorporar una más en las próximas horas. Todas las presentaciones involucran al mismo sospechoso y corresponden a alumnos del mismo establecimiento educativo, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Ante este escenario, la fiscal Antonela Valente, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó una ampliación de los plazos procesales para avanzar con nuevas medidas de prueba antes de definir la audiencia imputativa.

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Mientras la investigación avanza, las autoridades educativas confirmaron que las clases permanecerán suspendidas y se retomarán el próximo lunes. Además, el martes está prevista una reunión de padres, madres y directivos con el Ministerio de Educación.

Por otra parte, el sospechoso, de 55 años, fue retirado de la Comisaría 10ª de Rosario, donde permanecía alojado desde su detención, y trasladado al Complejo Penitenciario El Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario).

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Tal como había anticipado Infobae, la fiscal Valente citó a declarar a la madre del nene de 4 años que realizó la primera denuncia y le tomó testimonio durante la jornada de este jueves. Además, la funcionaria judicial busca avanzar con la realización de una Cámara Gesell al menor, una medida considerada clave para la investigación.

La pesquisa avanzó mientras crecía la tensión entre las familias de la comunidad educativa, que desde el miércoles reclaman respuestas por parte de las autoridades.

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Los padres de los menores se presentaron en la puerta del establecimiento, agredieron a las maestras y se enfrentaron con la policía

El caso se conoció públicamente este miércoles 10 de junio, cuando la Justicia rosarina confirmó la detención del portero, quien fue arrestado por personal del Comando Radioeléctrico.

La denuncia provocó una fuerte conmoción entre las familias de la comunidad educativa. Durante la jornada, un grupo de padres se concentró frente al establecimiento para exigir explicaciones y reclamar mayores medidas de protección para los chicos. En medio de la tensión, también hubo cuestionamientos a las autoridades del jardín y a la dirección del establecimiento.

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A raíz de la repercusión del caso, las clases fueron suspendidas de manera preventiva y se reforzó la presencia policial tanto en el jardín como en la escuela primaria vinculada a la institución. Según pudo saber Infobae, incluso se dispusieron medidas de resguardo para algunos directivos.

La indignación de las familias derivó en momentos de alta tensión frente al establecimiento educativo. Durante los incidentes registrados, tres mujeres policías resultaron heridas tras recibir trompadas y piedrazos de parte de un grupo de padres y madres de alumnos de la institución.

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En total, tres adultos fueron aprehendidos por las agresiones, aunque recuperaron la libertad horas más tarde.