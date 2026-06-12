Taylor Swift deslumbró con un vestido floral negro en una noche histórica

A sus 36 años, Taylor Swift recibió el reconocimiento como una de las mujeres más jóvenes en ingresar al Songwriters Hall of Fame (REUTERS/Kylie Cooper)

La cámara la enfocó y todo cambió en el Salón de la Fama de los Compositores. Taylor Swift deslumbró este jueves por la noche al ingresar al Songwriters Hall of Fame, donde se presentó con un vestido negro strapless de Givenchy, cubierto de flores bordadas. La ceremonia, realizada en el Marriott Marquis de Nueva York, marcó un hito para la estrella del pop, que a sus 36 años sigue sumando logros tanto en su carrera como en su vida personal.

El look de Taylor Swift: elegancia, guiños y récords

La aparición en la alfombra roja de la cantante de éxitos como “The Fate Of Ophelia” generó impacto inmediato entre los asistentes y -por supuesto- en los “swifties".

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Taylor Swift eligió para la gala un vestido negro strapless de Givenchy, bordado con flores (REUTERS/Kylie Cooper)

La cantante nacida en Pensilvania eligió un vestido negro, con corsé y una abertura a la altura del muslo, diseñado especialmente para ella por Givenchy. El detalle del bustier y el drapeado en la cadera aportaron sofisticación a un atuendo que pronto se convirtió en tendencia en redes sociales.

La artista completó el look con pendientes de diamantes y citrino de Mindi Mond, valuados en 19.000 dólares, un peinado recogido bajo y su característico labial rojo. Omitió el uso de collar para centrar la atención en los accesorios y la silueta del vestido. La elección de este atuendo no pasó desapercibida.

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La artista completó el look con pendientes de diamantes y citrino de Mindi Mond, valuados en 19.000 dólares, un peinado recogido bajo y su característico labial rojo (REUTERS/Kylie Cooper)

Un dato curioso: Taylor decidió cambiar la manicura azul inspirada en “Toy Story 5”, que había mostrado días antes, por un esmalte oscuro que combinó con el vestido. Los zapatos, unas sandalias de tacón negras, reforzaron el tono elegante de la noche.

El impacto del look estuvo acompañado por el récord alcanzado. La intérprete de “Love Story” se transformó en la segunda persona más joven, solo después de Stevie Wonder, en ingresar al Salón de la Fama. Además, se convirtió en la primera en pasar de recibir el Hal David Starlight Award, obtenido en 2010, a ser miembro pleno.

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La estrella del pop omitió el uso de collar para centrar la atención en los accesorios y la silueta del vestido (REUTERS/Kylie Cooper)

Durante la ceremonia, la artista compartió escenario con otros músicos como Alanis Morissette, Kenny Loggins, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss, y Christopher “Tricky” Stewart. La agenda de la cantante incluyó también una actuación especial durante la gala, confirmada previamente por Page Six.

La semana de la artista estuvo marcada por una presencia mediática constante. En tan solo 24 horas, Taylor Swift asistió al estreno de “Toy Story 5” en Los Ángeles, interpretó su nuevo tema “I knew it, i knew you” y luego dijo presente en el cuarto partido de las Finales de la NBA en Nueva York, alimentando la conversación pública en torno a sus elecciones estilísticas y su agenda profesional.

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Mientras el reconocimiento profesional acapara titulares, la vida personal de Taylor Swift también se ubica en el centro de la conversación (REUTERS/Kylie Cooper)

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Mientras el reconocimiento profesional acapara titulares, la vida personal de Taylor Swift también se ubica en el centro de la conversación. La cantante y el jugador de la NFL Travis Kelce planean casarse el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden, un escenario emblemático de Nueva York.

Según informó TMZ, la pareja eligió un recinto cerrado para preservar al máximo la privacidad y evitar filtraciones en un evento que prevé más de 1.000 invitados. La multipremiada vocalista tiene una historia personal con el estadio, ya que lo eligió en varias ocasiones como sede de conciertos durante sus giras pasadas.

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El romántico posteo con el que la pareja anunció su compromiso

Entre los asistentes confirmados se encuentran figuras como Karlie Kloss, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Zoë Kravitz, Gigi Hadid, Benson Boone, Suki Waterhouse y Selena Gomez. La logística del evento incluye medidas estrictas de seguridad, transporte en autobuses con vidrios polarizados, múltiples accesos y estacionamiento subterráneo. La comunicación con los invitados se realizó de manera directa y digital, evitando las tradicionales invitaciones impresas.

El operativo de seguridad contempla coordinación con el Departamento de Policía de Nueva York y empresas privadas, con posibles cierres de calles y dispositivos especiales. El recinto fue escogido también porque no hay eventos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio, lo que facilita la organización.

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Más de 1.000 invitados asistirán a la boda, con estrictas medidas de seguridad y privacidad

La magnitud del evento trasciende lo estrictamente personal. La experta en organización de bodas de lujo, Sonal Shah, estimó en declaraciones a The New York Post que solo alquilar el Madison Square Garden para una boda de esta escala podría costar entre 1 y 2,5 millones de dólares, sin incluir producción, seguridad, catering ni decoración. El costo total podría oscilar entre 10 y 20 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las celebraciones más onerosas del año.

Mientras los medios estadounidenses intentan obtener confirmaciones oficiales, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, ironizó en una conferencia sobre la magnitud de los eventos previstos para esa semana: “Y potencialmente la boda de Taylor Swift”.

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La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 a través de Instagram, con la frase “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. Desde entonces, la expectativa por los detalles de la boda se mantiene como uno de los temas más seguidos en la prensa y en redes sociales.