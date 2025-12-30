Suplementos nutricionales: la importancia de los procesos certificados en la industria

Como compañía líder en salud y bienestar, Herbalife prioriza la trazabilidad y la validación científica para garantizar confianza y eficacia en el desarrollo de sus productos (Herbalife)

La calidad en los productos nutricionales es el resultado de un proceso meticuloso que empieza con la selección de los ingredientes y se extiende hasta los controles finales antes de llegar al consumidor.

En la actualidad, la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales se han vuelto indispensables para quienes buscan bienestar y seguridad en su alimentación diaria. Cada etapa, desde el origen hasta el empaque, suma en la construcción de confianza y en la consistencia de los resultados.

Con más de 45 años de trayectoria y presencia en más de 90 mercados, Herbalife desarrolló su propuesta a partir de ciencia, innovación y mejora continua. Como compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar, trabaja bajo parámetros globales que garantizan el mismo nivel de exigencia en todos sus productos, independientemente del país donde se comercialicen.

Herbalife integra procesos certificados y control científico para ofrecer productos confiables orientados al bienestar y la nutrición (Herbalife)

El origen como base del proceso

El estándar de un producto nutricional se define mucho antes de su consumo. A través del programa “De la semilla a la mesa”, la compañía supervisa todas las etapas del proceso de elaboración, desde el origen agrícola de las materias primas hasta la distribución final. Este sistema permite mantener un control permanente sobre cada fase involucrada.

Desde Herbalife aseguran trabajar con agricultores seleccionados que cumplen criterios estrictos vinculados con trazabilidad y la responsabilidad con el medioambiente. Esta política de abastecimiento permite verificar la autenticidad de los ingredientes y sostener parámetros homogéneos en los distintos mercados donde la empresa opera.

Para los consumidores, este seguimiento implica más claridad sobre el recorrido de los insumos que forman parte de su alimentación diaria, lo que se traduce en una herramienta clave para monitorear variables críticas y reforzar un modelo basado en la previsibilidad.

La calidad nutricional de los batidos y suplementos de Herbalife se sostiene en la innovación y el monitoreo constante (Herbalife)

Ciencia, control y validación constante

“La calidad no es un momento puntual del proceso, es una decisión que se renueva todos los días”, explica Fernando Cardoso, gerente senior de Calidad de Herbalife para Centro y Sudamérica.

El ejecutivo agrega que detrás de cada formulación existe un importante entramado profesional. Herbalife cuenta con una red global de Investigación y Desarrollo integrada por más de 200 científicos y especialistas en nutrición, salud y ciencias aplicadas. Su trabajo abarca todo el ciclo de vida de los productos, desde la formulación inicial hasta el seguimiento posterior a su lanzamiento.

Ese enfoque se traduce en controles sistemáticos a escala global. “A nivel operativo, la compañía realiza más de 300 mil pruebas anuales en todo el mundo para asegurar que cada lote cumpla con los estándares definidos”, detalla Cardoso.

Estos controles buscan garantizar pureza, estabilidad y consistencia, aspectos fundamentales en un sector donde la precisión resulta crítica. De esta manera, el vocero explica que la calidad deja de ser una instancia aislada para convertirse en una práctica permanente.

Herbalife apuesta por la innovación científica y la validación en laboratorios para asegurar la eficacia de su portafolio (Herbalife)

Se trata de un esquema de trabajo que se apoya en infraestructura propia. “Herbalife opera cuatro plantas de innovación y manufactura bajo estándares de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y dispone de nueve laboratorios dedicados al control, acreditados bajo normas internacionales como ISO 17025, uno de los estándares técnicos más exigentes a nivel global”, subraya Cardoso.

Productos que reflejan el modelo

Dentro del portafolio de la compañía, Fórmula 1 sintetiza esta forma de trabajo. “El batido de proteína, reconocido como el número uno a nivel mundial según Euromonitor, se desarrolla bajo los mismos criterios de control, validación científica y trazabilidad que rigen para toda la línea de productos Herbalife”, señala Cardoso.

En el segmento deportivo, la Línea H24 suma un respaldo adicional mediante certificaciones externas. “Nuestros productos cuentan con el sello BSCG Certified Drug Free, otorgado por el Banned Substances Control Group, que confirma su análisis en laboratorio y la ausencia de sustancias prohibidas por organizaciones deportivas internacionales”, detalla el ejecutivo.

Para Herbalife, la confianza en nutrición se apoya en procesos claros y verificables. El origen de los ingredientes, el desarrollo científico y los controles a lo largo de toda la cadena productiva resultan claves para sostener estándares consistentes y acompañar decisiones informadas.