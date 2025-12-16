La forma de pagar en Brasil que gana terreno entre los argentinos

El pago digital se integra a la rutina diaria durante los viajes al país vecino (Prex)

La forma de pagar durante los viajes atraviesa una transformación acelerada. De acuerdo con información de Prex, los usuarios de la plataforma realizaron más de 3 millones de transacciones mediante Pix en Brasil, un dato que refleja cómo los medios de pago digitales redefinen la experiencia de consumo en el exterior.

Esta evolución se traduce en nuevos hábitos. La posibilidad de abonar consumos de forma simple, con reglas claras y sin fricciones, se consolidó durante los viajes al país vecino.

Una tendencia que va más allá de la temporada de verano

De hecho, a lo largo de 2025, el uso de Pix en Brasil por parte de argentinos mantuvo una tendencia sostenida. Según el análisis de Prex, en noviembre el volumen de operaciones superó al registrado en marzo, uno de los meses históricamente más intensos por el turismo.

Este comportamiento marcó una diferencia respecto de años anteriores. El sistema dejó de estar asociado exclusivamente a la temporada alta y se afianzó durante todo el año.

Además, cerca del 20% de la base activa de Prex viajó a Brasil en el período analizado. Ese flujo constante impulsó el crecimiento de las transacciones fuera de los picos tradicionales.

Cómo pagar con Pix en los viajes a Brasil

Prex desarrolló una propuesta enfocada en la experiencia de viaje para que el usuario pueda “pagar como un real brasileño”. El sistema brinda la posibilidad de abonar los diferentes consumos mediante QR, llave Pix o tarjeta, según el comercio o la situación. Esta flexibilidad facilita la adopción en distintos entornos.

Para obtener reales al momento de realizar una transacción, la plataforma utiliza en primera instancia los dólares disponibles. Si no son suficientes, se completa el resto con pesos. Con lo cual, si una persona tiene solo moneda argentina, se toma ese saldo. La conversión se ejecuta automáticamente y no aplica comisiones adicionales por gastos en el exterior.

A través de la app, los usuarios deben ingresar a la sección “Pix Brasil”, elegir la modalidad, completar los datos requeridos y confirmar la operación.

Para mejorar el control del gasto, la app muestra el saldo equivalente en reales actualizado. Esa visualización simplifica la administración del presupuesto durante la estadía.

Cómo es el tipo de cambio

Desde Prex revelan que el 90% de los pagos realizados por argentinos mediante Pix se debita en pesos. En ese sentido, la transparencia del tipo de cambio aparece como un factor decisivo: conocer el monto final antes de confirmar la operación aporta previsibilidad al gasto.

De esta manera, la experiencia digital cumple un rol central de los turistas. Visualizar saldos y conversiones en tiempo real refuerza la confianza en el sistema.

Otro beneficio clave que brinda esta plataforma tiene que ver con la oportunidad para reducir el uso de efectivo, una variable clave en términos de practicidad.

Desde la compañía remarcan también el enfoque en la seguridad. El sistema reduce la exposición de la tarjeta física y envía notificaciones instantáneas con el detalle de cada operación. “Lo que observamos es una adopción cada vez más extendida de Pix entre los usuarios”, señala Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina. Según explicó, la claridad del proceso se volvió un valor central.

Quiénes usan Pix y en qué gastan

El crecimiento del sistema se refleja en distintos perfiles etarios. Las personas de 36 a 45 años concentran el mayor nivel de actividad, seguidas por el grupo de 46 a 55. Este dato confirma que la integración de este servicio se produjo de manera transversal en la experiencia de viaje.

En cuanto a los consumos, los registros de noviembre muestran una canasta variada. Las principales categorías fueron indumentaria, transporte, entretenimiento y supermercados. La diversidad de rubros refuerza su rol como medio de pago integral.

La performance de Pix entre los argentinos en Brasil evidencia un cambio estructural en los hábitos de pago. Con soluciones como la de Prex, que permiten pagar como un real brasileño, el sistema se consolida como parte estable de la experiencia de viaje.

