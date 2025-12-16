In House

El plan que permitirá que la energía argentina llegue a los principales puertos del mundo

Un proyecto de gran escala promete generar exportaciones récord y miles de puestos de trabajo

Guardar
Barcos de última generación permiten
Barcos de última generación permiten que el gas de Vaca Muerta llegue a Europa y Asia (YPF)

La Argentina se prepara para dar un salto histórico en la industria del gas con el impulso de un megaproyecto que promete transformar la cadena de valor nacional y posicionar al país como protagonista en los principales mercados internacionales. La iniciativa, que tiene lugar en Vaca Muerta, llega para cambiar el mapa energético regional y generar impacto económico, industrial y social a mediano y largo plazo.

El foco está puesto en el desarrollo integral de gas natural licuado (GNL), conocido internacionalmente como LNG (por sus siglas en inglés). Este elemento constituye una alternativa eficiente para el transporte y almacenamiento del gas natural.

Mediante un proceso de enfriamiento a -162 °C, este recurso reduce su volumen unas 600 veces, lo que habilita su traslado a largas distancias y facilita contar con energía flexible donde y cuando se la necesita.

El GNL, además, ofrece una alta versatilidad de uso: resulta clave para la generación eléctrica, la industria, el transporte marítimo y terrestre. A medida que la digitalización y el avance de la inteligencia artificial incrementan la demanda energética -especialmente en centros de datos y plataformas digitales-, se vuelve una solución estratégica para ofrecer un suministro seguro y competitivo a escala mundial.

El embarque de GNL desde
El embarque de GNL desde Sierra Grande conecta a la Argentina con mercados globales (YPF)

Cabe destacar que la demanda internacional de gas natural continúa en ascenso. Según estimaciones del sector, podría duplicarse hacia 2050, impulsada por factores como, la electrificación de la economía y la necesidad de fuentes de energía seguras y confiables.

Un hito para la industria energética nacional

En este escenario dinámico, YPF impulsa el primer desarrollo de licuefacción de gas natural a gran escala en la historia: el proyecto Argentina LNG. Se trata de una propuesta integral que conecta la producción en Vaca Muerta con la transformación, almacenamiento y exportación del recurso desde Sierra Grande, en la provincia de Río Negro.

infografia

La iniciativa se diseñó con el objetivo de monetizar el gas excedente de la cuenca neuquina mediante la exportación a mercados de alto consumo como Europa y Asia. Al hacerlo, se prevé generar la mayor inversión privada registrada en el país y que este sea uno de los emprendimientos energéticos más relevantes de América Latina.

Argentina LNG se destaca por abarcar toda la cadena de valor: desde el pozo hasta la entrega del producto en barcos metaneros, con infraestructura de última generación que incluye tanto gasoductos dedicados como unidades flotantes de licuefacción.

De Vaca Muerta al mundo: el recorrido del gas argentino

La travesía comienza en los yacimientos de Neuquén, donde la producción de gas ya supera la demanda interna. El material extraído se transportará a través de un gasoducto especialmente construido hasta la localidad rionegrina de Sierra Grande.

Esta zona, ubicada sobre el Atlántico, fue seleccionada como punto estratégico para el emplazamiento del polo de licuefacción y embarque. Allí confluyen ventajas logísticas y geográficas: la cercanía al yacimiento acorta la distancia de los gasoductos, mientras la profundidad natural del Golfo San Matías permite operar grandes buques sin grandes obras de dragado, lo que significa menor impacto ambiental y menores tiempos de obra.

Innovación y flexibilidad: las terminales flotantes

Una de las principales características del esquema es la incorporación de terminales flotantes (FLNG, Floating Liquefied Natural Gas), que habilitan procesar, licuar y almacenar el gas natural en alta mar. Este enfoque genera flexibilidad operativa y optimiza el eslabón exportador, permitiendo contar con una infraestructura escalable para responder a la demanda de los mercados internacionales.

En la primera etapa, a través del consorcio Southern Energy, el proyecto contempla la puesta en marcha de dos unidades flotantes, con capacidad para procesar tres millones de toneladas de GNL por año cada una. La segunda fase liderada por YPF junto a socios estratégicos, prevé sumar tres plataformas adicionales -de 6 millones de toneladas anuales cada una- que incrementarán exponencialmente la capacidad de producción y exportación argentina.

Los buques metaneros serán clave
Los buques metaneros serán clave en el transporte del gas natural licuado argentino (YPF)

Impacto económico, generación de empleo y proyección internacional

La magnitud de Argentina LNG se refleja en su potencial para generar hasta 10.000 millones de dólares anuales en exportaciones durante dos décadas, un flujo de ingresos que resultará central para apuntalar la macroeconomía y fortalecer las reservas del país. El desarrollo prevé la creación de 50.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con oportunidades para proveedores, logística, servicios e industrias conexas.

Al consolidarse como proveedor global, la Argentina podrá garantizar el abastecimiento energético a Europa y Asia, dos regiones en busca de alternativas confiables y sostenibles ante la reconfiguración internacional del mercado del gas.

Un marco regulatorio que favorece la inversión de largo plazo

La escala y complejidad de la iniciativa requiere reglas claras y seguros para atraer inversión estratégica. Por eso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aporta estabilidad tributaria, aduanera y regulatoria por 30 años, además de acceso competitivo a divisas y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en caso de controversias.

De esta manera, con recursos naturales de primer orden, condiciones logísticas diferenciales y un proyecto de escala mundial en marcha, la Argentina se encamina a ocupar un rol protagónico en la transición energética global.

A medida que el mundo demanda energías más flexibles, diversas y seguras, el gas natural licuado argentino está llamado a aportar un diferencial concreto, posicionando al país en el centro del mapa energético internacional.

Temas Relacionados

Gas natural licuadoArgentina LNGYPFSouthern EnergyVaca MuertaSierra GrandeEnergíaExportacionesEuropaAsia

Últimas Noticias

La tecnología se adapta a la vida real: un teléfono para caídas, agua y tareas múltiples

Con pruebas en vivo, sorteos y la participación de creadores de contenido, un nuevo smartphone mostró cómo resiste golpes y accidentes. Suma batería de larga duración, cámara avanzada y acceso rápido a funciones con inteligencia artificial

La tecnología se adapta a

La forma de pagar en Brasil que gana terreno entre los argentinos

El uso de alternativas digitales para las compras y gastos del día a día se consolida cada vez más entre los viajeros que visitan el país vecino

La forma de pagar en

La marca de moda masculina que acelera su expansión a nivel nacional y viste al presidente

Liderazgo en ventas, sastrería a medida y alianzas internacionales explican el crecimiento sostenido de Rochas en el segmento premium

La marca de moda masculina

Innovar desde la Inclusión: el nuevo enfoque para crear entornos accesibles y diversos

La estrategia integral de diversidad que impulsa Galicia abarca tanto el negocio como la cultura organizacional

Innovar desde la Inclusión: el

Una multinacional abrió un restaurante que generó 90 empleos en el sur del Gran Buenos Aires

La apertura de McDonald’s en Cañuelas incorpora infraestructura moderna y servicios digitales. La marca alcanzó los 231 locales en todo el territorio nacional

Una multinacional abrió un restaurante
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto de Gwyneth Paltrow

El impacto de Gwyneth Paltrow en la moda global: siete looks que revolucionaron las alfombras rojas

Contaminación en ríos y arroyos de Buenos Aires: alertan por los niveles de residuos de medicamentos

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”

Cómo el cambio climático impulsa nuevas amenazas de enfermedades transmitidas de animales a humanos

De norte a sur, decenas de municipios reiteraron la prohibición del uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz creó una comisión

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos

Rayos X, vitrinas y escándalos: la historia de una tecnología que fascinó a la sociedad victoriana y forzó nuevas reglas en medicina

TELESHOW
El exjugador de Gran Hermano

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta