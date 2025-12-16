El plan que permitirá que la energía argentina llegue a los principales puertos del mundo

Barcos de última generación permiten que el gas de Vaca Muerta llegue a Europa y Asia (YPF)

La Argentina se prepara para dar un salto histórico en la industria del gas con el impulso de un megaproyecto que promete transformar la cadena de valor nacional y posicionar al país como protagonista en los principales mercados internacionales. La iniciativa, que tiene lugar en Vaca Muerta, llega para cambiar el mapa energético regional y generar impacto económico, industrial y social a mediano y largo plazo.

El foco está puesto en el desarrollo integral de gas natural licuado (GNL), conocido internacionalmente como LNG (por sus siglas en inglés). Este elemento constituye una alternativa eficiente para el transporte y almacenamiento del gas natural.

Mediante un proceso de enfriamiento a -162 °C, este recurso reduce su volumen unas 600 veces, lo que habilita su traslado a largas distancias y facilita contar con energía flexible donde y cuando se la necesita.

El GNL, además, ofrece una alta versatilidad de uso: resulta clave para la generación eléctrica, la industria, el transporte marítimo y terrestre. A medida que la digitalización y el avance de la inteligencia artificial incrementan la demanda energética -especialmente en centros de datos y plataformas digitales-, se vuelve una solución estratégica para ofrecer un suministro seguro y competitivo a escala mundial.

El embarque de GNL desde Sierra Grande conecta a la Argentina con mercados globales (YPF)

Cabe destacar que la demanda internacional de gas natural continúa en ascenso. Según estimaciones del sector, podría duplicarse hacia 2050, impulsada por factores como, la electrificación de la economía y la necesidad de fuentes de energía seguras y confiables.

Un hito para la industria energética nacional

En este escenario dinámico, YPF impulsa el primer desarrollo de licuefacción de gas natural a gran escala en la historia: el proyecto Argentina LNG. Se trata de una propuesta integral que conecta la producción en Vaca Muerta con la transformación, almacenamiento y exportación del recurso desde Sierra Grande, en la provincia de Río Negro.

La iniciativa se diseñó con el objetivo de monetizar el gas excedente de la cuenca neuquina mediante la exportación a mercados de alto consumo como Europa y Asia. Al hacerlo, se prevé generar la mayor inversión privada registrada en el país y que este sea uno de los emprendimientos energéticos más relevantes de América Latina.

Argentina LNG se destaca por abarcar toda la cadena de valor: desde el pozo hasta la entrega del producto en barcos metaneros, con infraestructura de última generación que incluye tanto gasoductos dedicados como unidades flotantes de licuefacción.

De Vaca Muerta al mundo: el recorrido del gas argentino

La travesía comienza en los yacimientos de Neuquén, donde la producción de gas ya supera la demanda interna. El material extraído se transportará a través de un gasoducto especialmente construido hasta la localidad rionegrina de Sierra Grande.

Esta zona, ubicada sobre el Atlántico, fue seleccionada como punto estratégico para el emplazamiento del polo de licuefacción y embarque. Allí confluyen ventajas logísticas y geográficas: la cercanía al yacimiento acorta la distancia de los gasoductos, mientras la profundidad natural del Golfo San Matías permite operar grandes buques sin grandes obras de dragado, lo que significa menor impacto ambiental y menores tiempos de obra.

Innovación y flexibilidad: las terminales flotantes

Una de las principales características del esquema es la incorporación de terminales flotantes (FLNG, Floating Liquefied Natural Gas), que habilitan procesar, licuar y almacenar el gas natural en alta mar. Este enfoque genera flexibilidad operativa y optimiza el eslabón exportador, permitiendo contar con una infraestructura escalable para responder a la demanda de los mercados internacionales.

En la primera etapa, a través del consorcio Southern Energy, el proyecto contempla la puesta en marcha de dos unidades flotantes, con capacidad para procesar tres millones de toneladas de GNL por año cada una. La segunda fase liderada por YPF junto a socios estratégicos, prevé sumar tres plataformas adicionales -de 6 millones de toneladas anuales cada una- que incrementarán exponencialmente la capacidad de producción y exportación argentina.

Los buques metaneros serán clave en el transporte del gas natural licuado argentino (YPF)

Impacto económico, generación de empleo y proyección internacional

La magnitud de Argentina LNG se refleja en su potencial para generar hasta 10.000 millones de dólares anuales en exportaciones durante dos décadas, un flujo de ingresos que resultará central para apuntalar la macroeconomía y fortalecer las reservas del país. El desarrollo prevé la creación de 50.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con oportunidades para proveedores, logística, servicios e industrias conexas.

Al consolidarse como proveedor global, la Argentina podrá garantizar el abastecimiento energético a Europa y Asia, dos regiones en busca de alternativas confiables y sostenibles ante la reconfiguración internacional del mercado del gas.

Un marco regulatorio que favorece la inversión de largo plazo

La escala y complejidad de la iniciativa requiere reglas claras y seguros para atraer inversión estratégica. Por eso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aporta estabilidad tributaria, aduanera y regulatoria por 30 años, además de acceso competitivo a divisas y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en caso de controversias.

De esta manera, con recursos naturales de primer orden, condiciones logísticas diferenciales y un proyecto de escala mundial en marcha, la Argentina se encamina a ocupar un rol protagónico en la transición energética global.

A medida que el mundo demanda energías más flexibles, diversas y seguras, el gas natural licuado argentino está llamado a aportar un diferencial concreto, posicionando al país en el centro del mapa energético internacional.