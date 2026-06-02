El modelo de estudio accesible que anticipó el boom del podcast profesional en la Argentina

Jerónimo Iglesias y Ariel Fritzler, cofundadores de MicroHouse, el emprendimiento porteño que democratizó el acceso a la producción de podcast y streaming profesional (MC)

El mundo del streaming y el podcast dejó de ser territorio exclusivo de grandes medios o figuras con presupuestos abultados. En Villa Crespo, un emprendimiento llamado MicroHouse —fundado por Jerónimo Iglesias y Ariel Fritzler— demostró que es posible producir material de calidad profesional sin resignar accesibilidad económica.

Lo que empezó en 2021 como una apuesta personal en un departamento de dos ambientes hoy opera con tres sedes, una productora en expansión y un modelo de negocio que anticipó —y en buena medida moldeó— el boom del contenido audiovisual independiente en la Argentina.

Del living propio al primer estudio compartido

La idea surgió en diciembre de 2019, cuando Iglesias egresó de la escuela TEA con una inquietud concreta: quería seguir haciendo radio, pero no encontraba un lugar donde alquilar un estudio a un precio razonable y con condiciones mínimas de calidad. La pandemia postergó esa búsqueda y, al mismo tiempo, la aceleró.

MicroHouse combina equipamiento de primera línea —cámaras Sony de línea cine, micrófonos y consolas de alta gama— con escenografías profesionales y precios accesibles (MC)

Con tiempo libre y la explosión de formatos como Últimos cartuchos como referencia, el flamante periodista pasó semanas viendo tutoriales en YouTube, compró equipamiento y armó su primer estudio en el living de su propio departamento en Belgrano R.

Luego, llegó una oportunidad a través de un amigo que tenía un PH en Villa Crespo en mal estado, pero con potencial evidente. El trato fue simple: uno ponía el inmueble remodelado, el otro el equipamiento, la marca y la visión.

En abril de 2021 inauguraron un estudio de streaming y otro de fotografía. Según admite Iglesias, comenzaron de manera muy amateur, aunque ya con una rutina de operación y buen internet.

Mario Pergolini visitó los estudios en dos ocasiones y destacó que en el contenido de nicho ya no importa la masividad: lo clave es que el público específico del rubro te consuma (MC)

El boca a boca que construyó una marca

Los primeros clientes llegaron de a poco, hasta que un llamado cambió la escala del proyecto. Clemente Cancela, figura consolidada del periodismo y el entretenimiento digital, buscaba un espacio para grabar su podcast y lo encontró en este PH de Villa Crespo.

El efecto fue inmediato: la comunidad que seguía al ex CQC empezó a preguntar dónde grababa, y ese boca a boca trajo a otras personalidades reconocidas. Durante 2022 y 2023, todo lo que ingresaba se reinvertía en equipamiento. Iglesias trabajaba en paralelo como productor en Radio Continental —primero con Diego Díaz, luego con Hernan Castillo— y en el noticiero del mediodía de IP Noticias.

El estudio era un proyecto lateral que crecía lento, pero con dirección clara: Invertir en el mejor equipamiento audiovisual y propuestas de escenografias curadas y versatiles. La apuesta por la profesionalización era, desde el principio, el diferencial.

Migue Granados está dentro de la lista de referentes que visitaron MicroHouse (MC)

El cambio de paradigma que llegó en 2024

Hasta 2023, la mayoría de los clientes eran grupos de amigos que querían replicar el formato de canales como Luzu u Olga: entretenimiento, charla, cuatro personas frente a cámara. “La sociedad hoy espera resultados demasiado rápido. Era muy frustrante para esos clientes sostener algo con pocas vistas y poniendo plata todos los meses”, describe Iglesias.

Lo que ocurrió en 2024 fue, según su lectura, un cambio de paradigma total. El podcast y el streaming dejaron de ser un fin en sí mismos para convertirse en una herramienta de difusión para profesionales de diferentes sectores.

Odontólogos, dermatólogos, pediatras, Psicologos, Real state, agencias de autos, talleres mecánicos, consultores de emprendedurismo, programas de handball, básquet y rugby: el abanico de rubros que empezó a usar estos espacios se amplió de manera exponencial.

Julián Kartun, Sebastián Wainraich y Pablo Fábregas en los estudios de MicroHouse (MC)

"Los profesionales comenzaron a utilizar el podcast como una herramienta de difusión de su trabajo, de venta o para darse a conocer y llegar a más clientes", explica el emprendedor.

Ese corrimiento trajo estabilidad al negocio: estos clientes no esperan monetizar el vivo ni acumular millones de reproducciones. Un ejemplo concreto: un contenido sobre seguros de autos y viajes que hoy cuenta con el apoyo de esa industria porque su audiencia es exactamente el universo de agentes del sector.

Fue en ese contexto que Beltrán Briones —hoy una de las voces más escuchadas del podcast local— grabó sus primeros episodios en estos estudios. “Él fue un pionero en esto de vender a través del podcast”, señala Iglesias.

Hernán Casciari (MC)

Tres sedes, una productora y el consejo de Pergolini

El boom de 2024 y 2025 permitió dar varios pasos a la vez. El estudio de fotografía original se transformó en un segundo espacio más amplio, con mesa para streaming y living. A fines de 2025 se inauguró una tercera sede en Colegiales.

En paralelo nació la productora. Se trata del mismo servicio técnico y creativo, pero en las oficinas del cliente. Unilever, Patagonia, Natura y Brevant figuran entre las empresas con las que trabajaron.

Por el espacio pasaron, además, figuras de la política —Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Ramiro Marra, Máximo Kirchner, Ramón Indart, Lautaro Maislin—, referentes culturales como el escritor Hernán Casciari, Migue Granados, Alejandro Dolina y Martin Garabal, entre otros.

Desde Villa Crespo y Colegiales, MicroHouse ofrece a profesionales, emprendedores y marcas corporativas la posibilidad de producir contenido audiovisual con calidad de estudio televisivo (MC)

Hacia fin de 2025, Mario Pergolini visitó los estudios en dos ocasiones. “Además de recibir un gran elogio, nos dio consejos sobre cómo aplicar la IA en nuestro trabajo y nos remarcó algo importante: ya no importa la masividad del contenido. Si hacés un streaming sobre odontología, lo que necesitás es que te vean 300 o 400 odontólogos, no usuarios que no tengan interés en ese mundo", recuerda el cofundador de MicroHouse.

Podcast and drinks y el futuro del encuentro en vivo

Para 2026, el foco está puesto en el encuentro presencial entre los creadores de contenido y sus comunidades. Una vez por mes, organiza Podcast and Drinks, una experiencia que reúne a unos 60 asistentes para ver un episodio en vivo, con una primera hora de recepción con vinos y vermú y la posibilidad de interactuar con los protagonistas al cierre.

El ciclo podcast and drinks reúne a creadores y sus comunidades en encuentros presenciales con experiencias en vivo y propuestas gastronómicas (MC)

“Hay algo que sucede ahí que es intransferible. Ya está pasando: hay una necesidad de volver a encontrarse en un lugar, no detrás de una pantalla“, sostiene Iglesias. El próximo paso es un cuarto estudio —operativo desde el primero de junio— con capacidad para producciones de mayor escala y para albergar estos eventos.

El horizonte más ambicioso es un festival anual de podcast con line up propio y propuesta gastronómica. Y, en paralelo, la producción de un contenido original apuntado a jóvenes de entre 20 y 35 años, con posibles alianzas con medios para ampliar su distribución.

El esquema que sostiene MicroHouse desde el primer día sigue siendo el mismo: ubicación estratégica, equipamiento de primer nivel y precios que permiten que un profesional independiente, un emprendedor o un grupo de amigos con una idea puedan producir con la misma calidad que un gran canal, sin necesidad de un gran presupuesto detrás.