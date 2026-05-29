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Mundial 2026: lanzan 30 cuotas sin interés para comprar televisores

La iniciativa alcanza a dispositivos con diferentes tipos de pantalla y también ofrece condiciones especiales para otros productos de tecnología

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Salón moderno con televisor grande en la pared mostrando a un jugador argentino de fútbol pateando un balón en un estadio. Sofá beige, mesa de madera, ventana y banderas argentinas.
La renovación del televisor del hogar es una de las decisiones de compra más frecuentes en los meses previos a un Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuatro años, el fútbol detiene al mundo. Las calles se vacían, las familias se reúnen alrededor de una mesa y, casi inevitablemente, alrededor de una pantalla. Se trata de un fenómeno social que transforma los hábitos de consumo, los espacios domésticos y hasta la forma en que las personas se relacionan con la tecnología en sus hogares.

En ese contexto, Rodo lanzó una promoción de tiempo limitado que permite adquirir cualquier televisor de su catálogo en 30 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Cómo funciona el beneficio

El valor que figura en el producto —el precio de contado efectivo— se divide en partes iguales, sin ningún tipo de recargo adicional. Para muchos hogares, esa posibilidad cambia por completo el análisis: un producto que antes parecía fuera de alcance se convierte en una alternativa cercana, sin resignar calidad.

El catálogo de Rodo abarca una extensa variedad de marcas y tamaños. Según representantes de la empresa, cuentan con el surtido más completo del mercado en materia de televisores, con modelos que van desde los más accesibles hasta las pantallas de mayor pulgada y tecnología más avanzada. La entrega es inmediata, tanto en los locales físicos como a través de su sitio web.

Rodo Inhouse
Las 30 cuotas sin interés con tarjetas del BNA están disponibles hasta el 31 de mayo en toda la línea de televisores (Rodo)

Stock amplio y una alternativa para quienes no tienen la tarjeta

Quienes no cuentan con el plástico del banco estatal tienen una salida práctica: acercarse a cualquiera de las sucursales de Rodo, donde es posible tramitarla en aproximadamente diez minutos y realizar la compra en el mismo momento desde la aplicación BNA+. El proceso es ágil y permite aprovechar el beneficio el mismo día, sin trámites engorrosos ni esperas prolongadas.

Además, la promoción no se restringe a los televisores. Cualquier otro producto disponible en los locales y en el sitio web —electrodomésticos, notebooks, celulares y artículos de tecnología en general— puede adquirirse en 18 cuotas sin interés con las mismas tarjetas.

Esa condición convierte la visita a cualquier local de Rodo en una oportunidad más amplia: quien llega buscando una pantalla puede aprovechar para renovar otros equipos del hogar bajo las mismas condiciones financieras.

Una empresa con décadas de presencia en el mercado local

En sus más de 70 años de trayectoria en el territorio nacional, la compañía construyó su propuesta sobre tres ejes: variedad de stock, entrega inmediata y condiciones comerciales competitivas.

Asimismo, las sucursales de Rodo están pensadas para que el cliente pueda ver, tocar y comparar los productos antes de decidir, algo que cobra especial valor cuando se trata de una compra de cierta envergadura como un televisor de última generación.

Rodo Inhouse
Los Hiper Rodo ofrecen la posibilidad de ver, tocar y comparar modelos antes de decidir la compra (Rodo)

La plataforma digital complementa esa experiencia: en su tienda online permite explorar el catálogo completo, comparar modelos y concretar la compra sin necesidad de acercarse a un local físico. Para quienes prefieren el canal presencial, los locales garantizan disponibilidad inmediata del producto elegido.

Oferta por tiempo limitado

A diferencia de la condición de 18 cuotas, que tiene carácter permanente para todo el catálogo, las 30 cuotas sin interés en televisores tienen fecha de vencimiento: el 31 de mayo de 2026. Pasado ese plazo, la condición deja de estar vigente.

Para quienes planifican renovar su pantalla antes del arranque del torneo, el margen es acotado. Toda la información sobre modelos, precios y disponibilidad puede consultarse haciendo clic acá. La empresa también mantiene atención y novedades en su cuenta de Instagram.

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Mundial 2026RodoPromociones TecnologíaConsumo ElectrónicoTelevisores

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