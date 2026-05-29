In House

Una casa temática en Buenos Aires transforma la gastronomía en una experiencia interactiva

Con presencia de diferentes influencers, se inauguró Hellmann’s House: un espacio que combina activaciones inmersivas y contenidos multisensoriales

Guardar
Mili Gesualdo en un recorrido exclusivo por la Hellmann's House: desde una zona de arcade y un pelotero gigante hasta una misteriosa sala de escape.

Las marcas vinculadas al consumo masivo buscan cada vez más generar experiencias capaces de trascender el producto. En ese escenario, las propuestas inmersivas ganaron protagonismo como una forma de acercarse al público desde el entretenimiento, la gastronomía y el contenido digital.

En ese contexto, se presentó Hellmann’s House: una casa que abrirá al público el 30 de mayo. Ubicada en Juana Azurduy 2299, en el barrio porteño de Núñez, combina activaciones interactivas, espacios temáticos y colaboraciones especiales.

La inauguración reunió a influencers, creadores de contenido, prensa e invitados especiales en un evento pensado para recorrer el universo visual de la marca. A través de distintos ambientes, los invitados realizaron un recorrido multisensorial en el que se generó una interacción constante.

Inhouse Hellmans
Los visitantes pudieron conocer la Hellman’s House (Juan Novelli)

Una experiencia diseñada para el entretenimiento y las redes sociales

La casa presenta sectores inspirados en una estética lúdica y contemporánea. Cada rincón está pensado para generar fotografías, videos y momentos preparados especialmente para circular en plataformas digitales.

Uno de los espacios más destacados es “Central Hellmann’s”, una instalación que recrea el interior de una heladera gigante. Allí conviven objetos de gran tamaño, recursos visuales y anuncios vinculados a los próximos lanzamientos de sabores previstos para este año.

Por otro lado, el recorrido que realizaron los invitados incluyó un gift shop con productos exclusivos y piezas creadas junto a marcas de indumentaria. Los asistentes pudieron acceder a artículos coleccionables, peluches y prendas desarrolladas en colaboración con la marca Tranca.

La experiencia también cuenta con “Spot Cremoso”, un sector preparado especialmente para la producción de contenido audiovisual. Ese ambiente se convirtió rápidamente en uno de los puntos más concurridos durante la inauguración.

Inhouse Hellmans
La inauguración de Hellmann’s House reunió gastronomía, entretenimiento y propuestas inmersivas en distintos espacios (Hellmann’s)

Gastronomía, juegos interactivos y espacios inmersivos

Otro de los sitios destacados en esta casa es “La Receta Original”, una sala inmersiva. Mediante efectos visuales, narraciones y escenografías temáticas, el espacio repasa el recorrido de la marca desde sus comienzos.

En paralelo, “Arcade del Sabor” ofrece juegos interactivos inspirados en las distintas variedades de mayonesa. La propuesta reúne desafíos digitales, dinámicas recreativas y experiencias vinculadas con el entretenimiento.

La gastronomía ocupa un lugar central dentro de Hellmann’s House. Entre las principales atracciones se encuentran las hamburguesas creadas especialmente para la ocasión junto a Big Pons, una colaboración que despertó gran interés entre influencers e invitados.

Por otra parte, la terraza “Mayo Loft” funciona como un espacio de encuentro al aire libre. Allí se instalaron sectores de relax, música y una central de streaming destinada a entrevistas, transmisiones y generación de contenido en vivo.

Inhouse Hellmans
Uno de los principales atractivos fue la colaboración gastronómica desarrollada junto a Big Pons (Juan Novelli)

Una campaña con una destacada presencia en los medios

La inauguración estuvo acompañada por una campaña 360 que incluyó acciones en medios digitales, vía pública y plataformas audiovisuales. La estrategia buscó ampliar la repercusión de Hellmann’s House más allá de la experiencia presencial.

Dentro de esa iniciativa se destaca “MAYO DAY”, un programa especial desarrollado junto a OLGA y creado para mostrar las distintas actividades realizadas durante la apertura y, de esta forma, ampliar el alcance del evento en redes sociales.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia vinculada con la producción de contenido y el entretenimiento. Luego del impacto generado por Historias de Heladera, disponible en YouTube, la compañía apuesta por trasladar ese universo al plano presencial. De esta manera, Hellmann’s vuelve a transformar su icónica heladera amarilla en un símbolo de encuentro y sabor irresistible.

Temas Relacionados

Hellmann'sGastronomíaMarketing

Últimas Noticias

Cómo opera la empresa que gestiona la alimentación de más de 150 sitios en todo el país

Una compañía especializada ya sirve más de 20 millones de comidas al año y sostiene operaciones claves a nivel nacional

Cómo opera la empresa que gestiona la alimentación de más de 150 sitios en todo el país

Mundial 2026: lanzan 30 cuotas sin interés para comprar televisores

La iniciativa alcanza a dispositivos con diferentes tipos de pantalla y también ofrece condiciones especiales para otros productos de tecnología

Mundial 2026: lanzan 30 cuotas sin interés para comprar televisores

El episodio viral de Momi Giardina y el furor por los productos de cuidado personal

A partir de una anécdota bautizada como #PoteGate, la influencer generó un debate sobre la dificultad para acceder a exfoliantes y geles de ducha de última generación en el mercado local

El episodio viral de Momi Giardina y el furor por los productos de cuidado personal

La iniciativa que celebra los reencuentros en el Mundial 2026 y desafía la lógica de las marcas

Una campaña invita a repatriar a un familiar o un amigo para vivir juntos la copa en “el mejor país del mundo”. Un enfoque creativo que refuerza la identidad argentina y apuesta a la emoción y la nostalgia

La iniciativa que celebra los reencuentros en el Mundial 2026 y desafía la lógica de las marcas

Mar del Plata presenta sus imperdibles turísticos para la temporada de invierno

La ciudad propone recorridos costeros, sabores tradicionales, paseos comerciales y escapadas naturales para atraer visitantes durante los meses fríos

Mar del Plata presenta sus imperdibles turísticos para la temporada de invierno

ÚLTIMAS NOTICIAS

La inflación de mayo se acerca al 2% y mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía

La inflación de mayo se acerca al 2% y mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía

Cuánto valdría el dólar sin las compras del Banco Central y qué pasará con el ritmo de acumulación, según Caputo

Sigue el optimismo en el mercado: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida y el riesgo país quebró los 500 puntos

Aumentaron las expectativas de inflación: los argentinos esperan que alcance el 37,5% anual, según una encuesta nacional

Impuesto a las Ganancias: cuál es la modificación que propone el FMI y que el Gobierno descartó

INFOBAE AMÉRICA

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro

Canadá abogó por una nueva alianza con Estados Unidos mientras se revisa el tratado de libre comercio

La escasez de agua agrava la crisis humanitaria en toda Cuba mientras disminuyen las reservas de petróleo

El ICE arrestó a la hija del general del régimen cubano Ulises Rosales, ex integrante de la dirección del Partido Comunista de Cuba

Más presión sobre Teherán: Estados Unidos sancionó a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo iraní

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”