Una casa temática en Buenos Aires transforma la gastronomía en una experiencia interactiva

Mili Gesualdo en un recorrido exclusivo por la Hellmann's House: desde una zona de arcade y un pelotero gigante hasta una misteriosa sala de escape.

Las marcas vinculadas al consumo masivo buscan cada vez más generar experiencias capaces de trascender el producto. En ese escenario, las propuestas inmersivas ganaron protagonismo como una forma de acercarse al público desde el entretenimiento, la gastronomía y el contenido digital.

En ese contexto, se presentó Hellmann’s House: una casa que abrirá al público el 30 de mayo. Ubicada en Juana Azurduy 2299, en el barrio porteño de Núñez, combina activaciones interactivas, espacios temáticos y colaboraciones especiales.

La inauguración reunió a influencers, creadores de contenido, prensa e invitados especiales en un evento pensado para recorrer el universo visual de la marca. A través de distintos ambientes, los invitados realizaron un recorrido multisensorial en el que se generó una interacción constante.

Los visitantes pudieron conocer la Hellman’s House (Juan Novelli)

Una experiencia diseñada para el entretenimiento y las redes sociales

La casa presenta sectores inspirados en una estética lúdica y contemporánea. Cada rincón está pensado para generar fotografías, videos y momentos preparados especialmente para circular en plataformas digitales.

Uno de los espacios más destacados es “Central Hellmann’s”, una instalación que recrea el interior de una heladera gigante. Allí conviven objetos de gran tamaño, recursos visuales y anuncios vinculados a los próximos lanzamientos de sabores previstos para este año.

Por otro lado, el recorrido que realizaron los invitados incluyó un gift shop con productos exclusivos y piezas creadas junto a marcas de indumentaria. Los asistentes pudieron acceder a artículos coleccionables, peluches y prendas desarrolladas en colaboración con la marca Tranca.

La experiencia también cuenta con “Spot Cremoso”, un sector preparado especialmente para la producción de contenido audiovisual. Ese ambiente se convirtió rápidamente en uno de los puntos más concurridos durante la inauguración.

La inauguración de Hellmann’s House reunió gastronomía, entretenimiento y propuestas inmersivas en distintos espacios (Hellmann’s)

Gastronomía, juegos interactivos y espacios inmersivos

Otro de los sitios destacados en esta casa es “La Receta Original”, una sala inmersiva. Mediante efectos visuales, narraciones y escenografías temáticas, el espacio repasa el recorrido de la marca desde sus comienzos.

En paralelo, “Arcade del Sabor” ofrece juegos interactivos inspirados en las distintas variedades de mayonesa. La propuesta reúne desafíos digitales, dinámicas recreativas y experiencias vinculadas con el entretenimiento.

La gastronomía ocupa un lugar central dentro de Hellmann’s House. Entre las principales atracciones se encuentran las hamburguesas creadas especialmente para la ocasión junto a Big Pons, una colaboración que despertó gran interés entre influencers e invitados.

Por otra parte, la terraza “Mayo Loft” funciona como un espacio de encuentro al aire libre. Allí se instalaron sectores de relax, música y una central de streaming destinada a entrevistas, transmisiones y generación de contenido en vivo.

Uno de los principales atractivos fue la colaboración gastronómica desarrollada junto a Big Pons (Juan Novelli)

Una campaña con una destacada presencia en los medios

La inauguración estuvo acompañada por una campaña 360 que incluyó acciones en medios digitales, vía pública y plataformas audiovisuales. La estrategia buscó ampliar la repercusión de Hellmann’s House más allá de la experiencia presencial.

Dentro de esa iniciativa se destaca “MAYO DAY”, un programa especial desarrollado junto a OLGA y creado para mostrar las distintas actividades realizadas durante la apertura y, de esta forma, ampliar el alcance del evento en redes sociales.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia vinculada con la producción de contenido y el entretenimiento. Luego del impacto generado por Historias de Heladera, disponible en YouTube, la compañía apuesta por trasladar ese universo al plano presencial. De esta manera, Hellmann’s vuelve a transformar su icónica heladera amarilla en un símbolo de encuentro y sabor irresistible.