CyberMonday 2025: cómo conseguir descuentos en tecnología

Una propuesta que combina celebración, descuentos y tecnología en un solo lugar (Oncity)

En un contexto en el que las compras digitales ocupan un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana, los eventos de e-commerce se consolidan como verdaderas oportunidades para los consumidores. Entre ellos, el CyberMonday se destaca por su capacidad de reunir a las principales marcas y tiendas del país en torno a una misma propuesta: ofrecer precios especiales, beneficios exclusivos y experiencias de compra cada vez más ágiles.

Se trata de una de las fechas más esperadas del mercado argentino. Organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), reúne durante en tres jornadas a las principales marcas y plataformas del país con promociones exclusivas y beneficios especiales.

El objetivo de esta propuesta es impulsar el crecimiento del e-commerce y brindar a los consumidores la posibilidad de acceder a productos de todo tipo con importantes descuentos y facilidades de pago.

El marketplace que celebra su aniversario con importantes descuentos

Este año, del 3 al 5 de noviembre, Oncity se suma a la nueva edición del evento organizado por la CACE. La participación de la compañía coincide con una fecha significativa: la celebración de su primer aniversario. En poco tiempo, la compañía logró posicionarse como uno de los referentes en tecnología, hogar, juguetes e indumentaria.

Desde su lanzamiento, en octubre de 2024, el marketplace irrumpió en el ecosistema digital con una propuesta pensada para simplificar la experiencia del usuario. Su propuesta de valor radica en combinar una amplia variedad de categorías con soluciones de financiamiento propias y una logística eficiente, aspectos que marcan la diferencia en un mercado cada vez más competitivo.

Durante los tres días de CyberMonday, la plataforma ofrece descuentos de hasta un 40% en productos seleccionados. Además, brinda planes de pago en hasta 12 cuotas sin interés con bancos adheridos, así como beneficios adicionales para quienes elijan financiar sus compras a través de On City Crédito, que otorga un 20% de rebaja extra y la posibilidad de abonar la primera cuota recién en diciembre.

En cuanto a las opciones de entrega, el marketplace mantiene su compromiso con la rapidez y la comodidad. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los pedidos realizados antes de las 13 horas se entregarán el mismo día, mientras que las compras posteriores se recibirán dentro de las 24 horas siguientes. También continúa disponible la alternativa de retiro en cualquiera de los más de 215 locales que integran su red.

Oncity celebra su primer aniversario participando en el CyberMonday con promociones especiales (OnCity)

Una manera especial de conseguir ofertas

En este primer aniversario, la compañía decidió trasladar el espíritu de celebración de su aniversario a todos sus canales. En las tiendas físicas, los clientes que se acerquen y se animen a gritar “¡Feliz Cumple, On City!” podrán acceder a un 15% de descuento en su compra. En el sitio web, el mismo beneficio estará disponible para quienes ingresen el cupón FELIZCUMPLEONCITY al momento de pagar.

Con esta iniciativa, la empresa busca fortalecer el vínculo con sus usuarios y reafirmar su compromiso con la innovación. Cabe destacar que, en apenas un año, el marketplace logró consolidar una comunidad activa que valora tanto la diversidad de productos como la accesibilidad de sus propuestas financieras. Esta combinación le permitió expandirse con rapidez y ganar protagonismo dentro del competitivo mundo del e-commerce argentino.

Asimismo, la presencia de la marca en el CyberMonday 2025 refuerza una tendencia que atraviesa al sector: el crecimiento sostenido de los consumidores que eligen comprar online, motivados por la conveniencia, la inmediatez y las ofertas temporales. Estos factores impulsan a las marcas a redoblar esfuerzos para ofrecer experiencias personalizadas y servicios que respondan a las nuevas demandas del público.

Cómo acceder a los descuentos de OnCity en CiberMonday 2025

El aniversario de esta compañía se convierte en una oportunidad para mirar hacia adelante. En solo doce meses, la marca demostró que un modelo centrado en la experiencia del usuario y el acceso a la tecnología puede marcar la diferencia.

Su participación en el CyberMonday 2025 refleja su objetivo de acercar innovación, beneficios y confianza a miles de compradores en todo el país. Para conocer las promociones disponibles, hacer clic acá.