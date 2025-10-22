Un agente de reducción de emisiones para transporte pesado amplía su red de carga por surtidor

Las innovaciones en el servicio de estaciones de YPF mejoran la experiencia para usuarios diésel (YPF)

Las estaciones de servicio han dejado de ser simples puntos de abastecimiento para convertirse en espacios integrales de operación y eficiencia. Con el crecimiento del transporte de cargas y las mayores exigencias logísticas, la optimización de los tiempos de carga se volvió un factor clave.

En este marco, YPF amplió la cantidad de surtidores para carga del producto Azul 32 en 80 estaciones de servicio de la Argentina. De esta manera, la compañía refuerza su propuesta dirigida al transporte pesado y acerca una solución pensada para optimizar tiempos y procesos en rutas clave del país.

Azul 32 es un agente reductor de emisiones de óxidos de nitrógeno que actúa evitando que estos gases contaminantes provenientes de la combustión pasen a la atmósfera. Está destinado a vehículos Diesel pesados y equipados con sistemas de reducción catalítica.

Con este producto, junto con Infinia Diesel y Extravida, se conforma una oferta integral que ayuda a proteger los vehículos pesados y al medio ambiente gracias a sus funciones específicas.

Además, Azul 32 se comercializa a través de YPF Ruta, un programa diseñado para optimizar la gestión de flotas en el segmento de transporte

Más comodidad y eficiencia para los transportistas

Hasta hace poco, la venta de este producto en YPF se realizaba exclusivamente en bidones. La modalidad de carga por surtidor significa una evolución relevante para quienes trabajan en el sector de cargas.

Ahora, los transportistas pueden recargar Azul 32 y combustible diésel en una sola operación, sin perder tiempo moviéndose entre islas ni cargando recipientes adicionales.

La opción de surtidor implica también una mejora en el precio por litro respecto al bidón y garantiza mayor facilidad en corredores críticos del país, donde la disponibilidad es clave para cumplir itinerarios y mantener la competitividad.

La carga rápida de agentes reductores fortalece la eficiencia en el transporte pesado (YPF)

Entre los principales beneficios de la carga de Azul 32 por surtidor se destacan:

Optimización del tiempo de carga y reducción de esperas.

Acceso simplificado gracias a la identificación en corredores estratégicos.

Mejor precio y reducción de costos operativos.

Cumplimiento con la normativa ISO 22241, que asegura el manejo seguro y la adecuada preservación del producto.

Cumplimiento de normas y garantías de calidad

La modalidad por surtidor que ofrece YPF cumple con todos los requisitos de la norma internacional ISO 22241. Este estándar define no solo el rango de calidad del producto, sino también las condiciones para su manejo y almacenamiento en las estaciones de servicio. Así, se cuida tanto la integridad del agente reductor como la seguridad de los transportistas que lo utilizan a diario.

Desde 2019, la compañía mantiene un lugar destacado en el mercado local por ser la primera en comercializar Azul 32 en sus propias estaciones. También obtuvo la licencia oficial de la marca AdBlue, certificada por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz: un aval internacional para su sistema de producción, transporte y distribución.

La optimización de tiempos de carga beneficia a transportistas en los principales corredores (YPF)

Una oferta integral para el cuidado de los vehículos

La estrategia apunta a brindar soluciones integrales para el transporte pesado. Azul 32 se suma a productos como Infinia Diesel y Extravida, conformando un portafolio pensado para prolongar la vida útil de los motores y contribuir a la protección del medio ambiente.

Además, el producto está disponible a través de YPF Ruta, un programa que facilita la gestión de flotas para empresas de transporte, permitiendo centralizar consumos y optimizar recorridos.

YPF busca responder a los requerimientos tecnológicos y ambientales con una propuesta que integra tecnología de punta y nuevas modalidades de atención.

Con estaciones distribuidas de norte a sur y una red cada vez más amplia, la compañía sostiene su apuesta por aportar soluciones que impactan positivamente en la gestión empresarial y en la experiencia de sus usuarios.