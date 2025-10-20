Medicina prepaga: presentan un plan especial para jóvenes

Así fue la presentación de OSDE Flux

La cobertura de salud dejó de ser sólo asistencia médica y atención de urgencias. Hoy los jóvenes valoran servicios que los ayuden a prevenir, lograr el bienestar emocional y mantenerse activos sin perder tiempo en trámites.

En ese marco, OSDE lanzó FLUX, su más reciente plan de salud que amplía su portfolio de planes Binarios y se dirige especialmente a un público joven, activo y digital. La presentación se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba e incluyó la presencia de referentes locales y nacionales de distintas disciplinas.

El conductor e influencer Nacho Elizalde participó de la presentación del plan de salud de OSDE, FLUX (Mario Sar)

Un producto adaptado a una nueva generación

El plan FLUX se suma a la oferta existente de OSDE, sin reemplazar las alternativas actuales. El objetivo es acompañar los cambios en los estilos de vida y responder a nuevas expectativas de una sociedad donde los jóvenes buscan soluciones simples, rápidas y confiables.

Esta nueva propuesta pone énfasis en la agilidad operativa, desde la instancia de contratación hasta las gestiones cotidianas. La cobertura también incluye prestaciones pensadas para el bienestar físico y mental, dos ejes que la marca considera clave de la salud integral en los tiempos actuales.

“Flux nos habla de un cambio, de una capacidad de adaptación por la que todos tuvimos que pasar con la transformación digital. Pero para los más jóvenes, ya es algo adquirido, lo llevan consigo desde siempre”, dijo Martín Pochat, presidente de OSDE.

Cómo fue la avant-première

El evento de presentación realizado en Córdoba reunió a referentes de diversas actividades, quienes compartieron los beneficios de esta novedosa propuesta de OSDE. “Es un plan que entendió que la salud no es importante solo cuando estás mal, sino hacer todas esas cosas para estar mejor”, expresó el humorista Pablo Albella.

“Este plan entendió un poco que la salud no es importante solo cuando estás mal, sino hacer todo para estar mejor", dijo el humorista Pablo Albella (Mario Sar)

Por su parte, el streamer Nacho Elizalde remarcó la importancia de entender que no todos los rangos etarios necesitan lo mismo y destacó que Flux estuviera enfocado en la salud mental, en el deporte, en el bienestar".

“Creo que lo principal de un plan de salud es que tiene que ser dinámico y fácil de adquirir. Las prestaciones tienen que estar en línea con cosas muy relacionadas a la gente joven como nosotros”, reflexionó Delfina Merino, exjugadora de hockey de Las Leonas.

“Flux es para jóvenes como nosotros, que somos deportistas, que estamos en movimiento”, aseguró la exjugadora de hockey Delfina Merino (Mario Sar)

Cobertura digital, costos y nuevas plataformas

Durante la avant-première, Cristian García Sarubbi, director general de Grupo OSDE, brindó detalles sobre el funcionamiento tecnológico y los costos del plan: “Tenemos una cartilla totalmente digitalizada, un buscador de prestadores con la ayuda de la inteligencia artificial y un costo inferior al que actualmente estaban pagando por servicios similares”.

El directivo puntualizó algunos beneficios vinculados a una visión integral de la salud: remarcó que aborda a la salud como un concepto integral y que hace hincapié en el bienestar emocional.

“Este producto te ofrece una cantidad ilimitada de coberturas de psicología, que te bajes una aplicación para aprender a hacer mindfulness y bajar un cambio en tu día a día o que tengas una app de Sport Club para hacer gimnasia sin cargo desde tu casa. Todos estos beneficios hacen que los jóvenes vean a Flux como una muy buena opción de sentirse libres y protegidos", concluyó García Sarubbi.

El exrugbier Javier Ortega Desio junto a la influencer Ayelén Bastianelli (Mario Sar)

Quien también estuvo presente en el lanzamiento de este producto en Córdoba fue el exrugbier Javier Ortega Desio. En diálogo con Infobae, puntualizó en la inmediatez que brinda esta cobertura: “Hoy queremos todo rápido y al alcance del teléfono. Lo bueno es que vas a poder manejar todo de manera digital”.

El evento de lanzamiento en Córdoba finalizó con la presentación de Flux como una alternativa enfocada especialmente en quienes optan por una vida ágil y sencilla. OSDE refuerza así su estrategia de innovación sumando un producto que, según lo anunciado, apunta a responder a las nuevas demandas de los jóvenes adultos en la Argentina, con herramientas digitales y un fuerte compromiso con el bienestar integral.

