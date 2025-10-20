In House

Medicina prepaga: presentan un plan especial para jóvenes

En un evento realizado en Córdoba, OSDE lanzó Flux. Herramientas digitales, flexibilidad y soporte emocional marcan la diferencia en una cobertura creada para quienes priorizan la inmediatez y el autocuidado

Guardar
Así fue la presentación de OSDE Flux

La cobertura de salud dejó de ser sólo asistencia médica y atención de urgencias. Hoy los jóvenes valoran servicios que los ayuden a prevenir, lograr el bienestar emocional y mantenerse activos sin perder tiempo en trámites.

En ese marco, OSDE lanzó FLUX, su más reciente plan de salud que amplía su portfolio de planes Binarios y se dirige especialmente a un público joven, activo y digital. La presentación se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba e incluyó la presencia de referentes locales y nacionales de distintas disciplinas.

El conductor e influencer Nacho
El conductor e influencer Nacho Elizalde participó de la presentación del plan de salud de OSDE, FLUX (Mario Sar)

Un producto adaptado a una nueva generación

El plan FLUX se suma a la oferta existente de OSDE, sin reemplazar las alternativas actuales. El objetivo es acompañar los cambios en los estilos de vida y responder a nuevas expectativas de una sociedad donde los jóvenes buscan soluciones simples, rápidas y confiables.

Esta nueva propuesta pone énfasis en la agilidad operativa, desde la instancia de contratación hasta las gestiones cotidianas. La cobertura también incluye prestaciones pensadas para el bienestar físico y mental, dos ejes que la marca considera clave de la salud integral en los tiempos actuales.

“Flux nos habla de un cambio, de una capacidad de adaptación por la que todos tuvimos que pasar con la transformación digital. Pero para los más jóvenes, ya es algo adquirido, lo llevan consigo desde siempre”, dijo Martín Pochat, presidente de OSDE.

Cómo fue la avant-première

El evento de presentación realizado en Córdoba reunió a referentes de diversas actividades, quienes compartieron los beneficios de esta novedosa propuesta de OSDE. “Es un plan que entendió que la salud no es importante solo cuando estás mal, sino hacer todas esas cosas para estar mejor”, expresó el humorista Pablo Albella.

“Este plan entendió un poco
“Este plan entendió un poco que la salud no es importante solo cuando estás mal, sino hacer todo para estar mejor", dijo el humorista Pablo Albella (Mario Sar)

Por su parte, el streamer Nacho Elizalde remarcó la importancia de entender que no todos los rangos etarios necesitan lo mismo y destacó que Flux estuviera enfocado en la salud mental, en el deporte, en el bienestar".

“Creo que lo principal de un plan de salud es que tiene que ser dinámico y fácil de adquirir. Las prestaciones tienen que estar en línea con cosas muy relacionadas a la gente joven como nosotros”, reflexionó Delfina Merino, exjugadora de hockey de Las Leonas.

“Flux es para jóvenes como
“Flux es para jóvenes como nosotros, que somos deportistas, que estamos en movimiento”, aseguró la exjugadora de hockey Delfina Merino (Mario Sar)

Cobertura digital, costos y nuevas plataformas

Durante la avant-première, Cristian García Sarubbi, director general de Grupo OSDE, brindó detalles sobre el funcionamiento tecnológico y los costos del plan: “Tenemos una cartilla totalmente digitalizada, un buscador de prestadores con la ayuda de la inteligencia artificial y un costo inferior al que actualmente estaban pagando por servicios similares”.

El directivo puntualizó algunos beneficios vinculados a una visión integral de la salud: remarcó que aborda a la salud como un concepto integral y que hace hincapié en el bienestar emocional.

“Este producto te ofrece una cantidad ilimitada de coberturas de psicología, que te bajes una aplicación para aprender a hacer mindfulness y bajar un cambio en tu día a día o que tengas una app de Sport Club para hacer gimnasia sin cargo desde tu casa. Todos estos beneficios hacen que los jóvenes vean a Flux como una muy buena opción de sentirse libres y protegidos", concluyó García Sarubbi.

El exrugbier Javier Ortega Desio
El exrugbier Javier Ortega Desio junto a la influencer Ayelén Bastianelli (Mario Sar)

Quien también estuvo presente en el lanzamiento de este producto en Córdoba fue el exrugbier Javier Ortega Desio. En diálogo con Infobae, puntualizó en la inmediatez que brinda esta cobertura: “Hoy queremos todo rápido y al alcance del teléfono. Lo bueno es que vas a poder manejar todo de manera digital”.

El evento de lanzamiento en Córdoba finalizó con la presentación de Flux como una alternativa enfocada especialmente en quienes optan por una vida ágil y sencilla. OSDE refuerza así su estrategia de innovación sumando un producto que, según lo anunciado, apunta a responder a las nuevas demandas de los jóvenes adultos en la Argentina, con herramientas digitales y un fuerte compromiso con el bienestar integral.

Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

Medicina prepagaOSDEFluxGrupo OSDESalud digitalBienestarJavier Ortega DesioDelfina MerinoNacho Elizalde

Últimas Noticias

La historia detrás de una compañía que transformó la ciencia en impacto real

Con un enfoque basado en la transformación de sectores clave, la multinacional Merck celebra 95 años en la Argentina y aspira a alcanzar la neutralidad climática para 2040

La historia detrás de una

Un vino mendocino que triunfa en el exterior anunció su relanzamiento en la Argentina

Tras una década de expansión internacional, dos referentes de la enología inician una nueva etapa que combina raíces locales, visión contemporánea y compromiso sustentable

Un vino mendocino que triunfa

Cinco lugares al aire libre para disfrutar en Mar del Plata

Con paisajes variados y fácil acceso desde diferentes puntos urbanos, los que visitan la ciudad encuentran opciones ideales para encuentros sociales, esparcimiento y descanso

Cinco lugares al aire libre

Un nuevo libro hace un llamado a repensar la universidad privada y planificar su futuro

“U+. Diseños de futuro en la educación superior privada”, de Rodolfo De Vincenzi y Hugo Pardo Kuklinski, reúne la voz de rectores de toda América Latina para reflexionar sobre los nuevos desafíos de las instituciones. La obra plantea una mirada estratégica sobre gestión, innovación y cultura en tiempos de cambio

Un nuevo libro hace un

Entre naturaleza y aventura: así es el destino eligen cada vez más argentinos

El modelo turístico sostenible de Costa Rica combina experiencias únicas en parques nacionales y playas con el progreso social de las comunidades y una hospitalidad “Pura Vida”. Los detalles, en esta nota

Entre naturaleza y aventura: así
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hacía un asado para festejar

Hacía un asado para festejar el Día de la Madre y murió tras atragantarse con la carne

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz tras ser electo presidente de Bolivia: “Van a ingresar al mundo libre”

Donald Trump dijo que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en EEUU

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Mataron a una adolescente de 16 años de un balazo en la cabeza durante una fiesta en Paraná

INFOBAE AMÉRICA
Anthony Bourdain, en una defensa

Anthony Bourdain, en una defensa a Mary Mallon, la cocinera asesina

La belleza de la semana: “La carnicería” de Annibale Carracci

Samuel Doria Medina celebró la victoria de Rodrigo Paz y le ratificó el apoyo de su alianza: “No deben decepcionar”

Rodrigo Paz aseguró que vienen tiempos “de cambio y de renovación” en Bolivia

Líderes regionales felicitan a Rodrigo Paz por su triunfo en el balotaje de Bolivia

TELESHOW
Pablo Lescano renunció a MasterChef

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”

La crisis de Dalia Gutmann con Sebastián Wainraich: “A veces no te querés separar, solo irte un ratito”

Denunciaron a Wanda Nara por usurpación de marca y Ana Rosenfeld salió a defenderla: la millonaria cifra que le exigen