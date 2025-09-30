In House

Industria automotriz: así es el SUV europeo que llega a la Argentina

Peugeot presenta la nueva edición de su vehículo premium en el mercado nacional. Cuáles son sus características más destacadas

Guardar
El diseño fastback y los
El diseño fastback y los materiales ecológicos marcan nueva tendencia en los utilitarios deportivos (Peugeot)

La innovación define el rumbo en la industria automotriz y establece nuevos estándares tanto en productos como en experiencias de usuario. La llegada del nuevo Peugeot 3008 a la Argentina representa un avance importante para la marca francesa, que trae al país un SUV fastback con enfoque en diseño avanzado, eficiencia y tecnología, adaptado a las tendencias del mercado local.

Con una trayectoria global reconocida y más de 1.320.000 unidades comercializadas en más de 130 países, este modelo se destaca por un rediseño completo: integra parámetros de estética, placer de conducción y equipamiento digital.

La fabricación exclusiva en Sochaux, Francia, garantiza el estándar europeo que caracteriza a la versión GT disponible en el país. Cabe destacar que es un vehículo que llegó a la instancia final del premio internacional "Car of the Year“, en el año 2024.

Diseño y funcionalidad para una experiencia superior

El aspecto exterior del nuevo Peugeot 3008 sobresale por su silueta fastback, donde las proporciones –4,54 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,64 de alto– logran un interior confortable y un baúl con notable capacidad de carga.

Elementos como el alerón trasero “flotante” y la firma luminosa de tres garras en 3D refuerzan el carácter dinámico, al igual que las llantas diamantadas de 19 pulgadas con diseño técnico y geométrico.

En tanto, materiales laqueados con colores gris “meteoro” y negro “orbital”, junto al nuevo azul “ingaro” y el tono Obsession Blue –que varía de azul a verde–, definen una gama cromática moderna.

Asientos certificados AGR y climatización
Asientos certificados AGR y climatización avanzada priorizan el confort interior (Peugeot)

A su vez, la tecnología Pixel LED en los faros, sumada a la parrilla sin delimitaciones y el logo de la firma francesa vista en el frontal, propone mayor sofisticación y seguridad, ya que adapta automáticamente la luz según el entorno vial.

Experiencia digital en el habitáculo

Puertas adentro, el vehículo cuenta con la tecnología Peugeot Panoramic i-Cockpit. Posee una pantalla curva panorámica de 21 pulgadas que reúne el head-up display y la central multimedia en un solo panel, orientado hacia el conductor pero con practicidad para el pasajero.

La experiencia se complementa con el sistema i-Connect Advanced, que incluye mirroring inalámbrico, navegación TomTom, reconocimiento de voz, tutoriales multimedia accesibles por QR, actualizaciones remotas y una amplia dotación de puertos USB-C y cargador inalámbrico de 15 W.

El volante compacto, reformulado para optimizar ergonomía, responde solo al toque del conductor y puede calefaccionarse. Los asientos delanteros, tapizados en cuero alcántara y certificados por la etiqueta AGR, se adaptan eléctricamente y ofrecen funciones como masaje, ventilación y ajuste inflable.

Asimismo, la climatización de la unidad se complementa con el sistema AQS, que monitorea la calidad del aire y activa el reciclado cuando corresponde. Por su parte, la tecnología Clean Cabin elimina partículas y contaminantes, información que se refleja en la pantalla principal.

Pantalla curva panorámica y sistema
Pantalla curva panorámica y sistema de sonido Hi-Fi definen la experiencia de conducción (Peugeot)

Otro de los elementos destacados es el sistema de sonido Hi-Fi, que ofrece 10 altavoces y amplificador de 12 canales para lograr un entorno sonoro de alta fidelidad. En especial, para la primera fila. El interior suma 17 espacios portaobjetos que totalizan 34 litros, incluyendo soluciones como carga inalámbrica, compartimentos refrigerados y portavasos.

Motorización y tecnologías de asistencia

El nuevo Peugeot 3008 integra un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV con transmisión automática de 6 marchas, equilibrando rendimiento, confort y eficiencia. El conductor puede optar diferentes modos: Normal, Eco y Sport. De esta forma, tiene la posibilidad de modular la respuesta del vehículo según su preferencia o las condiciones del tránsito.

Seguridad al volante y opciones de financiamiento

Entre los asistentes de manejo, el modelo introduce cámara trasera dual con sistema de limpieza, visión periférica VisioPark 360° con apoyo de cámaras y sensores, así como el sistema Drive Assist Plus, que incluye control de crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento o cambio de carril, así como sugerencias de velocidad basadas en señales de tránsito y condiciones meteorológicas.

A nivel seguridad activa, este SUV incorpora frenado automático ante emergencia, advertencia de salida de carril, alerta por fatiga del conductor, reconocimiento de señales de tránsito, control de ángulo muerto, ayuda en pendientes y distintos modos de tracción para optimizar el comportamiento sobre nieve, barro o arena.

En materia comercial, PSA Finance ofrece líneas de financiación a tasa 0,0% a doce meses hasta 16 millones y otra opción de hasta 32 millones para mayores desembolsos.

La garantía de tres años o 100 mil kilómetros, transferible, se combina con el programa Flexcare que permite sumar paquetes de mantenimiento o extender la cobertura, y todo el paquete resulta válido en la red oficial.

Temas Relacionados

Peugeot 3008Industria automotrizPeugeotPSA FinanceSochauxSUVTecnología automotrizFranciaTomTom

Últimas Noticias

El impacto de la innovación coreana en la transformación del cuidado facial

Nuevos dispositivos inteligentes y cosmética de avanzada proponen rutinas eficaces, adaptadas al ritmo diario y basadas en la experiencia tecnológica del sector asiático. Cuáles son los últimos lanzamientos en la Argentina

El impacto de la innovación

Inteligencia artificial y algoritmos: los ejes que impulsan el crecimiento local en electrodomésticos

Ante la llegada de colosos globales como Amazon, Temu y Shein, una compañía argentina posee una estrategia que combina tecnología, precios y fidelización.

Inteligencia artificial y algoritmos: los

La prevención laboral se reinventa con una nueva propuesta

Serena ART se presenta como la evolución de Omint ART, respaldada por el Grupo Lapachos y enfocada en entornos más seguros

La prevención laboral se reinventa

Día Mundial del Corazón: las claves para reducir el riesgo de muerte súbita en menores de 35 años

Los especialistas brindan una serie de recomendaciones dirigidas a las nuevas generaciones. Sobre todo, para quienes realizan deportes o gimnasia con frecuencia

Día Mundial del Corazón: las

Hernán Casciari y el aprendizaje que le dejó un infarto: “Nunca es tarde para prestarse atención y cuidarse sin culpa”

En una charla con la médica María Virginia Busnelli, el escritor revela cómo atravesó una crisis de salud que lo llevó a reevaluar sus rutinas, la relación con su cuerpo y el rol de los vínculos en el proceso de recuperación

Hernán Casciari y el aprendizaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
De metalizados a transparencias, cuáles

De metalizados a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en los Martín Fierro de Televisión 2025

El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

Le dispararon dos veces para robarle la moto en Tristán Suárez: el video

A bordo del barco Falkor (too), científicos argentinos explorarán dos cañones submarinos en la Patagonia

Lomas de Zamora: una mujer amenazó a un chofer de colectivo y le rompió el parabrisas con un ladrillo

INFOBAE AMÉRICA
Cronología de las treguas en

Cronología de las treguas en Gaza: dos alto el fuego quebrados y “pausas tácticas” que no frenaron la guerra

En una rara aparición en la ONU, un alto diplomático norcoreano insistió en que su país no renunciará a las armas nucleares

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

La ONU denunció la “escala asombrosa” de ejecuciones por parte del régimen de Irán

Tensión en Ecuador: la Confederación Indígena advirtió que no dará “ni un paso atrás” en las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel

TELESHOW
Camilota habló sobre la recuperación

Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

Todos de pie en el Martín Fierro para ovacionar a Mirtha Legrand por su carrera: “Esto empezó en un saloncito chiquito”

Tras su separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa tuvo un encuentro con Momi Giardina en los Martín Fierro

El minuto a minuto de los Premio Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025