Industria automotriz: así es el SUV europeo que llega a la Argentina

El diseño fastback y los materiales ecológicos marcan nueva tendencia en los utilitarios deportivos (Peugeot)

La innovación define el rumbo en la industria automotriz y establece nuevos estándares tanto en productos como en experiencias de usuario. La llegada del nuevo Peugeot 3008 a la Argentina representa un avance importante para la marca francesa, que trae al país un SUV fastback con enfoque en diseño avanzado, eficiencia y tecnología, adaptado a las tendencias del mercado local.

Con una trayectoria global reconocida y más de 1.320.000 unidades comercializadas en más de 130 países, este modelo se destaca por un rediseño completo: integra parámetros de estética, placer de conducción y equipamiento digital.

La fabricación exclusiva en Sochaux, Francia, garantiza el estándar europeo que caracteriza a la versión GT disponible en el país. Cabe destacar que es un vehículo que llegó a la instancia final del premio internacional "Car of the Year“, en el año 2024.

Diseño y funcionalidad para una experiencia superior

El aspecto exterior del nuevo Peugeot 3008 sobresale por su silueta fastback, donde las proporciones –4,54 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,64 de alto– logran un interior confortable y un baúl con notable capacidad de carga.

Elementos como el alerón trasero “flotante” y la firma luminosa de tres garras en 3D refuerzan el carácter dinámico, al igual que las llantas diamantadas de 19 pulgadas con diseño técnico y geométrico.

En tanto, materiales laqueados con colores gris “meteoro” y negro “orbital”, junto al nuevo azul “ingaro” y el tono Obsession Blue –que varía de azul a verde–, definen una gama cromática moderna.

Asientos certificados AGR y climatización avanzada priorizan el confort interior (Peugeot)

A su vez, la tecnología Pixel LED en los faros, sumada a la parrilla sin delimitaciones y el logo de la firma francesa vista en el frontal, propone mayor sofisticación y seguridad, ya que adapta automáticamente la luz según el entorno vial.

Experiencia digital en el habitáculo

Puertas adentro, el vehículo cuenta con la tecnología Peugeot Panoramic i-Cockpit. Posee una pantalla curva panorámica de 21 pulgadas que reúne el head-up display y la central multimedia en un solo panel, orientado hacia el conductor pero con practicidad para el pasajero.

La experiencia se complementa con el sistema i-Connect Advanced, que incluye mirroring inalámbrico, navegación TomTom, reconocimiento de voz, tutoriales multimedia accesibles por QR, actualizaciones remotas y una amplia dotación de puertos USB-C y cargador inalámbrico de 15 W.

El volante compacto, reformulado para optimizar ergonomía, responde solo al toque del conductor y puede calefaccionarse. Los asientos delanteros, tapizados en cuero alcántara y certificados por la etiqueta AGR, se adaptan eléctricamente y ofrecen funciones como masaje, ventilación y ajuste inflable.

Asimismo, la climatización de la unidad se complementa con el sistema AQS, que monitorea la calidad del aire y activa el reciclado cuando corresponde. Por su parte, la tecnología Clean Cabin elimina partículas y contaminantes, información que se refleja en la pantalla principal.

Pantalla curva panorámica y sistema de sonido Hi-Fi definen la experiencia de conducción (Peugeot)

Otro de los elementos destacados es el sistema de sonido Hi-Fi, que ofrece 10 altavoces y amplificador de 12 canales para lograr un entorno sonoro de alta fidelidad. En especial, para la primera fila. El interior suma 17 espacios portaobjetos que totalizan 34 litros, incluyendo soluciones como carga inalámbrica, compartimentos refrigerados y portavasos.

Motorización y tecnologías de asistencia

El nuevo Peugeot 3008 integra un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV con transmisión automática de 6 marchas, equilibrando rendimiento, confort y eficiencia. El conductor puede optar diferentes modos: Normal, Eco y Sport. De esta forma, tiene la posibilidad de modular la respuesta del vehículo según su preferencia o las condiciones del tránsito.

Seguridad al volante y opciones de financiamiento

Entre los asistentes de manejo, el modelo introduce cámara trasera dual con sistema de limpieza, visión periférica VisioPark 360° con apoyo de cámaras y sensores, así como el sistema Drive Assist Plus, que incluye control de crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento o cambio de carril, así como sugerencias de velocidad basadas en señales de tránsito y condiciones meteorológicas.

A nivel seguridad activa, este SUV incorpora frenado automático ante emergencia, advertencia de salida de carril, alerta por fatiga del conductor, reconocimiento de señales de tránsito, control de ángulo muerto, ayuda en pendientes y distintos modos de tracción para optimizar el comportamiento sobre nieve, barro o arena.

En materia comercial, PSA Finance ofrece líneas de financiación a tasa 0,0% a doce meses hasta 16 millones y otra opción de hasta 32 millones para mayores desembolsos.

La garantía de tres años o 100 mil kilómetros, transferible, se combina con el programa Flexcare que permite sumar paquetes de mantenimiento o extender la cobertura, y todo el paquete resulta válido en la red oficial.