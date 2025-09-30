In House

Galletitas de granola: una propuesta dulce y práctica que llega a la Argentina

Granolitas desembarca en el mercado con tres opciones que combinan avena, crispines de arroz, harina integral, copos de maíz y frutas reales en formatos pensados para acompañar los distintos momentos de la rutina cotidiana

Granolitas combina tradición e innovación
Granolitas combina tradición e innovación al transformar la clásica granola en galletitas listas para disfrutar en cualquier momento del día (Granix)

Con más de 80 años en el mercado y una fuerte tradición en la elaboración de alimentos saludables, Granix anunció el lanzamiento de Granolitas: una nueva galletita que adapta la clásica granola en una opción dulce y fácil de incorporar en diferentes momentos del día.

Se trata de una respuesta a la búsqueda presente en cada vez más hogares argentinos: facilitar el acceso a productos sin necesidad de realizar preparaciones complejas que requieran mucho tiempo.

En este marco, el departamento de desarrollo de la empresa diseñó una receta que logra mantener la textura crocante y el perfil nutricional propio de la granola, pero en formato de galletita, lista para acompañar cualquier momento de la jornada.

La variedad manzana y canela
La variedad manzana y canela incorpora trozos de fruta real en una mezcla de copos de maíz, avena y crispines de arroz (Granix)

Bajo el lema “Tu granola hecha galletita”, la compañía alimenticia presenta una síntesis del objetivo de trasladar todos los beneficios de la mezcla original al formato de un snack práctico y transportable.

Variedad de sabores y tamaños

Granolitas se presenta en tres alternativas de sabor: naranja y chocolate; manzana y canela; y avena y pasas. Esta última es libre de sellos, lo cual va en sintonía con las regulaciones y recomendaciones vigentes según la Ley de Etiquetado Frontal.

Desde la empresa también explican que cada variedad incorpora ingredientes naturales en la mezcla principal: copos de maíz, crispines de arroz, avena y frutas.

Galletitas con cereales, frutas reales
Galletitas con cereales, frutas reales y varios sabores pensadas para acompañar distintos momentos del día (Granix)

La línea fue pensada en tres presentaciones que atienden distintas demandas y hábitos: 350 gramos, ideal para compartir en familia; 150 g, especialmente diseñada para desayunos o meriendas; y el formato individual de 60 g, escogido por quienes buscan opciones de fácil traslado.

Una empresa con historia y proyección nacional

Este lanzamiento es parte de un recorrido que comenzó en 1938, cuando la marca que nació en Florida Oeste, Buenos Aires, se puso como objetivo acercar alimentos nutritivos a las familias argentinas.

Hoy, Granix cuenta con tres plantas productivas: Florida, especializada en cereales tradicionales; Baradero, dedicada a galletitas dulces y crackers; y Campana, donde se producen cereales extrusados que dan origen a variedades elaboradas a partir de un mix de harinas.

La presentación en distintos tamaños
La presentación en distintos tamaños —350 g, 150 g y 60 g— se adapta a los hábitos de consumo familiares, individuales y cotidianos (Granix)

“Nuestra visión siempre mantuvo como eje la calidad, la innovación y el compromiso con una alimentación consciente. Ese camino nos permitió posicionarnos como referente para quienes priorizan opciones saludables e ingredientes naturales en sus compras diarias”, aseguran desde la compañía.

La tendencia de los snacks saludables y el desafío de la innovación

Otro elemento que destacan desde Granix es que la categoría de snacks saludables muestra un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por generaciones jóvenes que examinan etiquetas, comparan ingredientes y exigen un mayor aporte nutricional en los alimentos que eligen. Aquí radica el desafío de transformar un alimento tradicionalmente asociado al desayuno y la merienda en una galletita adaptable a cualquier parte del día.

La fórmula final de Granolitas, que combina copos de maíz, cereales crocantes y frutas trozadas, requirió ajustes para alcanzar el equilibrio buscado entre aporte nutricional y sabor. El uso de avena y harina integral como ingredientes principales y la incorporación de frutas reales, como manzana, naranja y pasas, resultaron diferenciales clave. En tanto, el empleo de aceite de girasol alto oleico, destacado por su perfil de grasas saludables, refuerza la pretensión de alinear el producto con hábitos alimentarios más conscientes.

La versión chocolate y naranja
La versión chocolate y naranja combina cacao y naranja natural en una base de harinas integrales y cereale (Granix)

Respuesta a nuevos hábitos y cumplimiento normativo

En cuanto a la variedad de avena y pasas, la que se destaca por ser libre de sellos, desde la empresa señalan que esta característica es fundamental para quienes examinan los envases en busca de información clara sobre el contenido de grasas, azúcares o ingredientes críticos.

De esta manera, el nuevo producto se suma así a un portafolio que hace hincapié en la calidad y la practicidad de consumo, pilares que acompañan a la compañía desde hace más de ocho décadas. “La innovación es resultado de un vínculo permanente con las preferencias del público, y es esa cercanía la que motiva nuestra inversión en nuevas líneas, adaptando nuestras propuestas a las demandas que surgen de los cambios en la sociedad”, señalan desde Granix.

Para conocer más sobre Granolitas, hacer clic aquí.

