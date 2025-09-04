In House

La tecnología eléctrica amplía las opciones en el segmento de SUV urbanos

El lanzamiento responde con funcionalidades adaptadas, atención al detalle y un enfoque en el usuario que privilegia el acceso a soluciones actuales en escenarios urbanos

La autonomía eléctrica ofrece nuevas posibilidades para recorridos sustentables (Chevrolet)

Chevrolet presentó en la Argentina el Spark EUV, un SUV compacto 100% eléctrico que se suma al portafolio de la automotriz con el objetivo de transformar los hábitos de movilidad urbana.

La propuesta se distingue por su diseño moderno y una tecnología enfocada en la conducción eficiente y segura. El vehículo se presenta como una alternativa sustentable dentro de los modelos actuales de la firma.

Spark EUV incorpora un motor eléctrico de 75 kW (102 cv) y un torque instantáneo de 180 Nm, lo que permite ofrecer una experiencia de manejo ágil, silenciosa y eficiente. La batería de 42 kWh brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros según el ciclo NEDC, lo que responde a las necesidades de los trayectos urbanos cotidianos.

Además, la opción de realizar cargas rápidas de 30% a más de 80% en solo 30 minutos mediante cargadores de corriente continua representa un avance concreto para su utilización diaria.

En palabras de Andrés Carfagna, director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay, el arribo del Spark EUV al país marca la llegada del primer SUV-B completamente eléctrico del mercado local y un paso importante en la comercialización de vehículos con nuevas fuentes de energía.

El equipamiento avanzado redefine el concepto de movilidad urbana sustentable (Chevrolet)

Según el ejecutivo, este modelo ya recorrió más de 150.000 kilómetros en pruebas específicas para adaptarse a las características particulares de la movilidad urbana local y proveer eficiencia, tecnología y seguridad con el respaldo de una automotriz con más de cien años de presencia en la Argentina.

Espacio y tecnología para la ciudad

El Spark EUV cuenta con capacidad amplia para cuatro pasajeros, además de un baúl con 355 litros de almacenamiento, expandible hasta 916 litros. El nivel de equipamiento incluye sistema de infoentretenimiento con compatibilidad con Apple Car Play y Android Auto, sistema de audio de seis parlantes y múltiples puertos USB ubicados adelante y atrás.

El interior suma una pantalla táctil LCD de 10,1 pulgadas, asientos eco-cuero negro, cámara de visión 360° y un menú de características orientadas a la seguridad. Dentro de este apartado sobresalen airbags, anclajes Isofix y Top Tether, frenos a disco en las cuatro ruedas y sistema ABS con distribución electrónica de frenado.

Otros elementos que se destacan comprenden detectores de presión en los neumáticos con alerta, sistema de retención Auto Hold, asistente para arranque en pendiente, sensores de estacionamiento, carrocería reforzada y barras de protección en las puertas.

Además, la cámara de retroceso con guías de trayectoria y las luces delanteras adaptativas facilitan las maniobras urbanas, mientras que la dirección con asistencia eléctrica y el freno de estacionamiento eléctrico complementan el equipamiento.

El nuevo SUV compacto busca integrar tecnología y sustentabilidad (Chevrolet)

Avances en seguridad y asistencia a la conducción

Entre otras características, el Spark EUV integra avanzados sistemas de asistencia al conductor (ADAS), entre ellos sensor de seguimiento y alerta de distancia, alerta de colisión frontal con asistencia en el frenado, alerta y asistencia de cambio de carril, detección de obstáculos y peatones a baja velocidad, control de crucero adaptativo, entre otros recursos.

El exterior aporta elementos visuales y funcionales distintivos, con faros LED, luces diurnas automáticas, luz antinieblas trasera y barras longitudinales de techo en negro brilloso. Las manijas y paragolpes se presentan a tono con la carrocería, mientras que la parrilla delantera plana negra y el puerto de carga tipo 2 EURO TYPE CCS2 completan el perfil de este SUV compacto.

Personalización y respaldo posventa

El modelo suma más de 70 accesorios disponibles, de los cuales 16 resultan inéditos en la categoría. Entre los más relevantes se encuentran organizadores bajo capot, molduras para puertas, iluminación ambiental, cobertor de baúl y cargadores portátiles que otorgan mayor flexibilidad para recargar en diferentes entornos.

La gama de colores incluye Azul Aqua, Azul Tormenta, Gris Nube, Negro Galaxia y Blanco Destello, con una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros para el vehículo y de 8 años o 160 mil kilómetros para la batería. Estas condiciones buscan brindar confianza y tranquilidad en la transición hacia opciones de movilidad sustentable.

La llegada del Spark EUV ofrece una respuesta que se adapta a las condiciones reales de las ciudades argentinas. El desarrollo de este modelo incluyó pruebas en la región, con el objetivo de entregar una solución confiable, eficiente y equipada con la tecnología más reciente.

