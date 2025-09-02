La pasión por River Plate suma valor: llegan los lingotes oficiales del Millonario

La colección de lingotes de oro incluye piezas certificadas en diferentes presentaciones y gramajes (El Tasador)

La alianza entre Joyería El Tasador y River Plate sumó un capítulo relevante en el mundo de los productos licenciados. Se trata de la llegada al mercado de la colección oficial de lingotes del Millonario, una apuesta que combina tradición, inversión y pasión por los colores.

Cada pieza lleva la identidad del club de Núñez. El objetivo es llegar a un público diverso: los coleccionistas, inversores o simpatizantes que buscan resguardar valor en un activo reconocido.

Desde El Tasador afirman que la colección incluye lingotes de oro de 24 kilates y pureza 999. Se ofrecen en versiones de 1, 5 y 10 gramos. Todos cuentan con licencia oficial, lo que les da un valor adicional a quienes buscan productos exclusivos de la institución millonaria.

La novedad radica en que se trata del primer lanzamiento local de este tipo de piezas, pensadas para el universo riverplatense y para quienes optan por sumar oro certificado a su portafolio personal.

La colección de lingotes de oro incluye piezas certificadas en diferentes presentaciones y gramajes (El Tasador)

Beneficios y preventa especial para todo el país

Joyería El Tasador informó que inició una preventa online con beneficios exclusivos hasta el 14 de septiembre. Durante ese período, quienes compren los lingotes oficiales acceden a descuentos de hasta el 15%, cuotas sin interés y envíos sin costo a cualquier punto de la Argentina.

Además, los hinchas pueden sumar un 5% adicional utilizando el código “RiverxElTasador” en la tienda online para productos oficiales de la colección. Esta bonificación es acumulable con los otros descuentos vigentes.

A esto se suma la posibilidad de acceder a promociones bancarias: los clientes tienen la opción de comprar en tres cuotas sin interés los días miércoles y viernes con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Galicia, mientras que los jueves pueden aprovechar un 30% de reintegro y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas del BBVA.

Estas condiciones buscan facilitar el acceso a los productos para simpatizantes y compradores de todo el país.

Un lanzamiento que trasciende los límites deportivos

La llegada de los lingotes oficiales de River Plate marca una novedad en la industria joyera nacional, donde una joyería argentina lanza piezas de oro en alianza directa con un club de fútbol del país. Más allá del valor emotivo y simbólico, la colección representa una alternativa de inversión segura y reconocida a nivel global.

“Se trata de un lanzamiento que une dos universos muy valorados por los argentinos: el del fútbol y el de las inversiones. Con esta institución compartimos valores como la excelencia, la fidelidad y la grandeza, y este proyecto es una forma de trasladar esos ideales a piezas que acompañarán a los hinchas para toda la vida”, expresaron desde Joyería El Tasador.

Cabe destacar que el shop online de esta empresa se encuentra operativo para todo el país, permitiendo el acceso desde cualquier provincia. La empresa remarcó la intención de acercar estos productos a todos los hinchas y coleccionistas, sin limitaciones geográficas.

“Nuestra meta no es solo ofrecer productos de inversión de primera calidad, sino también acercar a los hinchas un símbolo tangible de su pasión. Cada lingote de esta colección es un recordatorio de lo que significa pertenecer a River Plate, con el respaldo que caracteriza a Joyería El Tasador”, sostuvieron desde la empresa.

Disponibilidad y contacto

La colección, respaldada por la experiencia y la trayectoria de una firma reconocida en el mercado nacional, propone una combinación entre valor patrimonial y sentimiento, pensada para hinchas y para quienes buscan una forma innovadora de inversión.

La preventa de los lingotes oficiales de River Plate ya está activa. Los interesados pueden adquirir los productos licenciados a través de la tienda en línea de Joyería El Tasador. Para más información o consultas, la empresa ofrece atención por WhatsApp.