De Super Mario a Elden Ring: se lanzó la colección más completa para fanáticos de los videojuegos

Cada libro combina análisis profundo, imágenes a color y diseño de colección para fanáticos del gaming (RBA)

Los videojuegos dejaron de ser de nicho para convertirse en una de las industrias culturales más influyentes del mundo. Su evolución merece una mirada más profunda, y por primera vez, esa perspectiva toma forma en un proyecto editorial sin precedentes.

RBA Coleccionables acaba de lanzar la primera saga de libros dedicada exclusivamente al gaming. No se trata de un repaso superficial ni de un catálogo de títulos célebres: es una obra que busca documentar este universo en toda su complejidad. Una historia completa que cubre desde los pioneros hasta los nuevos clásicos.

Quienes crecieron en los años 80 y 90 vivieron los videojuegos como algo más que ocio: fueron tecnología, historias y ritual compartido. Hoy muchos siguen conectados a ese mundo.

La velocidad de Sonic marcó una época: un ícono de los 90 que también tiene su lugar en la colección gamer más completa (RBA)

Cultura popular con valor de colección

Aunque los videojuegos llevan décadas formando parte del paisaje cotidiano, hasta ahora no había existido ninguna iniciativa que documentara el mundo del videojuego. Esta colección llena ese vacío con un enfoque que combina periodismo, análisis cultural y diseño editorial. Celebra el pasado, pero también actúa como una herramienta para entender el presente y el futuro del gaming.

Es también una forma de volver a conectar con aquellos momentos en los que los juegos no eran “industria”, sino pura maravilla: la primera vez que alguien saltó con Mario, la música inquietante de Resident Evil, el mundo abierto de Skyrim que parecía infinito.

Quienes coleccionan encontrarán valor en cada entrega. Para los que buscan una buena lectura, cada libro ofrece una historia apasionante. Y los que crecieron con un joystick en la mano reconocerán en estas páginas un fragmento de su propia biografía.

La voz de los que saben

Esta colección encuentra en ese grupo un interlocutor ideal. Claro está que apela a la nostalgia, pero al mismo tiempo propone una lectura crítica y actualizada del medio. Cada volumen está escrito por especialistas del sector: periodistas, editores y divulgadores con años de experiencia en el análisis del videojuego como fenómeno social y artístico.

Entre ellos, se destaca Salvador Fernández Ros, director de la colección, actual coordinador editorial de Meristation y autor de libros sobre gaming. Su mirada, respaldada por décadas de trabajo, garantiza el enfoque serio y apasionado que distingue a esta serie.

Entre los autores se encuentran nombres reconocidos en el ámbito del periodismo especializado: Fran J. Brenlla, Fran Serrano, Laura Luna, Raquel Morales, Marc Rollan, Nacho Requena y Toni Piedrabuena, entre otros. Cada uno aporta su mirada singular a las sagas que marcaron a generaciones.

La propuesta busca transformar el legado gamer en archivo cultural (RBA)

Un archivo cultural en formato libro

Cada libro está dedicado a una saga o título emblemático. La selección incluye a Super Mario, el personaje que cambió la industria para siempre, junto a obras recientes como Elden Ring o The Last of Us, entre otros.

La edición no deja lugar a dudas sobre su ambición: cubiertas en géltex, tintas metálicas, imágenes a color en las páginas centrales, y un diseño visual que acompaña el tono enciclopédico de los textos sin resignar atractivo.

Asimismo, los títulos seleccionados abarcan géneros, épocas y estilos variados. Aparecen el horror psicológico de Silent Hill, la fantasía épica de Final Fantasy VII, el frenesí competitivo de Street Fighter II, fenómenos globales como Fortnite, juegos de culto como ICO, e hitos técnicos como DOOM. Cada capítulo analiza el juego en profundidad: cómo fue creado, qué lo hizo único y qué impacto dejó en la industria. También se explica por qué marcó una época.

Los primeros cuatro libros se publicarán cada 14 días para luego adoptar una periodicidad semanal. El lanzamiento comienza con un título inevitable: Super Mario. El ejemplar sobre este emblemático personaje, escrito por el propio Fernández Ros, llega a un precio promocional de 6.990 pesos. Los productos estarán disponibles en kioscos y puestos de diarios de todo el país.