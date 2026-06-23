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La razón por la que esperar un envío puede arruinar un plan y qué alternativa gana terreno

Una campaña replantea el recorrido por el súper como parte del disfrute, con decisiones que anticipan el encuentro y resuelven desde frescos hasta bazar, sin depender del delivery, faltantes de productos, demoras ni cancelaciones

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Brazos de una persona utilizando pinzas y espátula sobre parrilla con carne, chorizos y pan; al fondo, jóvenes sentados alrededor de una mesa
La campaña “El plan empieza en Coto” propone ver la compra presencial como el inicio del disfrute (Coto)

La campaña “El plan empieza en Coto” propone mirar de otra manera la experiencia de compra en los supermercados. Esta iniciativa destaca cómo los mejores momentos, desde una comida con amigos hasta una celebración familiar, comienzan mucho antes de que los invitados lleguen o la mesa esté servida.

En este relato, Coto se convierte en un aliado clave, acompañando a quienes buscan soluciones prácticas y cercanas para cada ocasión.

La compra presencial como inicio de cada plan

Tradicionalmente, se pensó la compra en este tipo de tiendas como una tarea rutinaria. Sin embargo, la campaña de Coto resignifica ese recorrido: elegir productos frescos, descubrir ingredientes y recorrer góndolas no solo resuelve necesidades, sino que inaugura el disfrute.

La experiencia presencial permite seleccionar cada detalle, anticipar el momento compartido y transformar la compra en parte del plan.

En cada sucursal, las posibilidades se multiplican. Desde productos frescos en la carnicería y la verdulería, hasta opciones de almacén, bebidas, decoración y bazar. Esta variedad facilita que cada encuentro tenga el sello personal de quien organiza, con la tranquilidad de encontrar lo necesario en un solo lugar.

Brazos de una persona utilizando pinzas y espátula sobre parrilla con carne, chorizos y pan; al fondo, jóvenes sentados alrededor de una mesa
Coto se posiciona como aliado de reuniones, cumpleaños y visitas inesperadas con soluciones prácticas y cercanas (Coto)

Soluciones inmediatas y cercanía para cada ocasión

Un aspecto central de la propuesta de Coto es la respuesta rápida y práctica ante cualquier imprevisto. La marca cuenta con más de 120 sucursales distribuidas en la Argentina, lo que asegura que siempre haya una opción cerca para resolver una comida, una reunión o una salida.

Este enfoque evita depender de entregas a domicilio o de la espera por pedidos, que pueden sufrir faltantes de productos, demoras o cancelaciones.

En palabras de la campaña, “esperar no es un plan”. Por eso, el supermercado se transforma en un recurso confiable: si un teléfono queda sin batería, si una aplicación presenta problemas o si la demanda de envíos es alta, la solución está a mano.

En este contexto, la compra presencial garantiza que el plan siga adelante.

La experiencia Coto, más allá de la rutina

Esta propuesta no solo abarca alimentos y bebidas. La empresa ofrece una propuesta integral en rubros como perfumería, limpieza, electrodomésticos, indumentaria, artículos para camping y ferretería. Esta diversidad responde a la necesidad de encontrar todo en un mismo espacio, optimizando tiempos y simplificando la organización.

Cada visita puede ser la antesala de un asado improvisado, una reunión de trabajo o una celebración especial. La elección de productos, la posibilidad de comparar opciones y la atención personalizada convierten ese momento en parte del disfrute.

Así, la compra deja de ser un trámite y se integra al relato de cada encuentro.

Brazos de una persona utilizando pinzas y espátula sobre parrilla con carne, chorizos y pan; al fondo, jóvenes sentados alrededor de una mesa
La experiencia en Coto incluye carnicería, verdulería y góndolas para armar un menú con sello personal (Coto)

Una marca presente en la vida cotidiana de la Argentina

Coto sostiene una presencia multiformato que se adapta a las costumbres y preferencias de cada cliente: hipermercados, supermercados, mercados de cercanía y centros comerciales. Esta flexibilidad permite que cada persona encuentre la propuesta que mejor se ajusta a su ritmo y a sus planes.

La amplitud de rubros, que incluye desde alimentos frescos hasta accesorios para el jardín, busca acompañar cada etapa de la vida cotidiana.

La campaña también pone en valor el vínculo emocional entre la marca y quienes eligen sus sucursales. Detrás de cada carrito de compras hay una historia: un cumpleaños, una visita inesperada, una comida que se comparte. En cada uno de esos momentos, Coto se presenta como parte de la solución, ofreciendo variedad, cercanía y practicidad.

Brazos de una persona utilizando pinzas y espátula sobre parrilla con carne, chorizos y pan; al fondo, jóvenes sentados alrededor de una mesa
La elección de la carne para el asado es un ritual que Coto acompaña con atención y cortes variados (Coto)

El asado y los momentos compartidos, sin delegar

En la cultura local, el asado ocupa un lugar especial. Según la campaña, hay gestos que no se delegan: elegir la carne para el asado es uno de ellos. Coto ofrece una selección variada y productos de calidad, lo que refuerza su papel como referente indiscutido en este tipo de encuentros donde la posibilidad de elegir los cortes para la parrilla y la atención en carnicería son parte del ritual.

De esta manera, los momentos importantes no empiezan cuando llegan los invitados, sino en el instante en que se decide organizar un encuentro, pensar el menú o elegir qué llevar. En ese punto de partida, este supermercado habilita una experiencia que resuelve sin demoras ni complicaciones, con una oferta amplia y adaptada a cada necesidad.

Una campaña que invita a crear los momentos

El mensaje central de “El plan empieza en Coto” es claro: los mejores recuerdos se construyen desde el inicio, y la experiencia de compra presencial es el primer paso. La cercanía de las sucursales y la variedad de productos se combinan para ofrecer una respuesta concreta a quienes buscan organizar un plan sin depender de factores externos.

La propuesta refuerza una relación de confianza y cercanía con la comunidad, consolidando a Coto como una opción preferente en la vida cotidiana delos argentinos. Cuando hay algo para celebrar, compartir o disfrutar, el plan comienza mucho antes de lo imaginado. Y ese comienzo está en la experiencia de compra presencial.

Para más información, consultar aquí.

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