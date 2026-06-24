Ciencia

Documentan en Australia la huella de un impacto de asteroide de hace 3.000 millones de años

Un grupo de científicos australianos logró fechar con precisión el cráter. El hallazgo revela nuevos detalles sobre los orígenes de la corteza y la vida temprana

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El impacto de asteroide más antiguo conocido en la Tierra data con precisión de hace 3 mil millones de años
Científicos identificaron el cráter de impacto más antiguo del mundo en Pilbara, Australia Occidental (Curtin University)

En los remotos paisajes de Pilbara, en el oeste de Australia, un grupo de científicos ha confirmado la existencia de la huella de un impacto de asteroide ocurrido hace 3.000 millones de años. Este hallazgo sitúa al cráter conocido como North Pole Dome como uno de los más antiguos del planeta. Este descubrimiento aporta una nueva perspectiva sobre los procesos violentos que moldearon la Tierra primitiva.

En la actualidad, el North Pole Dome apenas se distingue del resto del entorno. Su superficie, erosionada y cubierta por vegetación, no revela a simple vista la magnitud del evento que ocurrió hace miles de millones de años. Sin embargo, científicos de la Curtin University lograron identificar en esa zona las señales inequívocas de un impacto de meteorito, empleando técnicas de datación mineral que permitieron precisar el momento exacto del suceso. Estas rocas preservan un “reloj mineral” que marca el instante en que el asteroide transformó la corteza terrestre.

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La evidencia: circones y apatitas como testigos del cataclismo

El equipo de investigación analizó minerales como el circón y la apatita presentes en el subsuelo del North Pole Dome. El circón, conocido por su capacidad para conservar información sobre eventos extremos, presentó formas ramificadas y esqueléticas que se interpretan como resultado de la recristalización tras el impacto.

El impacto de asteroide más antiguo conocido en la Tierra data con precisión de hace 3 mil millones de años
El cráter, erosionado y cubierto de vegetación, apenas es visible en la actualidad (Captura de video)

“El impacto dejó un ‘mineral clock’ en las rocas. Al datar los minerales que se formaron o crearon durante el daño, podemos precisar cuándo sucedió este evento extraordinario”, explicó Chris Kirkland, geólogo a cargo del estudio. Es decir, el circón actúa como una cápsula del tiempo geológica, registrando el instante en que la roca fue alterada.

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La apatita, otro mineral relevante, creció en las fracturas que se abrieron por el calor y los fluidos generados tras el choque. Los dos métodos de datación coincidieron en la antigüedad: ambos situaron el impacto en torno a los 3.020 millones de años. “La concordancia entre ambos sistemas minerales nos da confianza en que estamos ante la firma de un solo gran evento: un impacto de meteorito”, indicó Kirkland.

Durante el eón Arcaico, la Tierra era un planeta muy diferente al actual. Predominaba el agua, la corteza continental apenas comenzaba a formarse y la vida existía solo en formas microbianas. El impacto del asteroide ocurrió en ese contexto. “Un cráter de 3.000 millones de años registra un golpe sobre una Tierra mucho más joven, con una corteza más caliente, ambientes superficiales distintos y ecosistemas microbianos primitivos”, explicó Kirkland.

La región de Pilbara conserva algunas de las rocas más antiguas y menos alteradas del mundo. Entre ellas se encuentran restos de flujos de lava, basaltos, depósitos hidrotermales y señales de la vida más antigua detectada. Este entorno permitió que las huellas del impacto sobrevivieran cuando en otras partes del globo fueron borradas por la erosión, la tectónica o la subducción de placas.

El impacto de asteroide más antiguo conocido en la Tierra data con precisión de hace 3 mil millones de años
Chris Kirkland, geólogo principal del estudio, destacó el valor del circón como cápsula del tiempo geológica (Captura de video)

La mayoría de los cráteres de impacto identificados en la Tierra tienen menos de 2.000 millones de años. El North Pole Dome es, de momento, el único cráter reconocido del periodo Arcaico.

Un “arma humeante” en la historia del planeta

La confirmación del origen meteorítico del North Pole Dome se apoyó en la presencia de shatter cones o “conos de impacto”, patrones distintivos en las rocas que solo se forman bajo las presiones extremas de un choque cósmico. Es decir, se trata de fracturas en forma de cono que funcionan como marcas digitales de estos eventos.

“Hay muy pocos lugares que sean cápsulas del tiempo tan profundas y que nos permitan mirar los procesos formativos del planeta”, afirmó Kirkland. Por su parte, Bruce Schaefer, geoquímico de la Macquarie University, opinó que poder tocar y estudiar estos vestigios es sumamente valioso: “Sabemos que estos impactos debieron ocurrir, pero ver la evidencia y tenerla en las manos es muy significativo”, sostuvo el especialista.

El hallazgo no solo reescribe el registro geológico de impactos, sino que también ofrece pistas sobre cómo estos eventos pudieron influir en la aparición y las condiciones de la vida temprana. “Este descubrimiento empuja el registro de impactos de la Tierra mucho más atrás en el tiempo geológico que cualquier cráter previamente bien datado”, aseguró Kirkland.

El estudio, publicado en la revista Geology, demuestra que los impactos de asteroides no solo modelaron la superficie del planeta, sino que también dejaron huellas indelebles en su historia química y biológica. La precisión lograda en la datación de este evento convierte al North Pole Dome en un testigo privilegiado del violento pasado de la Tierra.

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