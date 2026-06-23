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El homenaje patrio que convirtió a la Basílica de Luján en escenario de una celebración única

Con música en vivo y una bandera de 100 metros, la ciudad impulsó una propuesta que combinó patrimonio, historia y comunidad

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LUJÁN PARA USO DE INHOUSE
Una bandera de 100 metros recorrió el interior del templo durante uno de los momentos más destacados (Luján)

Las fechas patrias suelen convertirse en una oportunidad para renovar el vínculo con la historia argentina a través de expresiones culturales que reúnen a distintas generaciones. La música, los símbolos nacionales y los espacios de valor histórico conforman un escenario que invita a reflexionar sobre la identidad y la memoria colectiva.

En ese marco, la ciudad de Luján impulsó una producción audiovisual especial por el Día de la Bandera, con una interpretación en vivo del Himno Nacional Argentino realizada en el interior de la Basílica Nacional. La propuesta buscó rendir homenaje al emblema patrio mediante una puesta que combinó talento artístico, participación comunitaria y un fuerte contenido simbólico.

La iniciativa reunió a más de 120 integrantes del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y del Coro Municipal de Niños, acompañados por cientos de vecinos y familiares que presenciaron la grabación. Además, contó con la presencia de veteranos de la Guerra de Malvinas, cuya participación aportó un significado especial a la celebración.

La Basílica de Luján recibió una interpretación cargada de emoción

Durante esta jornada, la versión interpretada del Himno Nacional incluyó arreglos del maestro Santiago Rosso, músico, compositor y director nacido en Luján. Su trayectoria en el ámbito musical y teatral, con nominaciones a los premios Hugo y ACE, permitió aportar una impronta propia a una obra profundamente ligada a la identidad argentina.

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Más de un centenar de artistas participaron de la grabación realizada por el Día de la Bandera (Luján)

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el despliegue de una bandera argentina de 100 metros en el interior del templo. Mientras el pabellón recorría la nave principal, las 120 voces, acompañadas por piano en vivo, dieron forma a una interpretación cargada de emoción.

La elección del lugar de celebración no fue casual. Se trata de un edificio que representa uno de los principales patrimonios históricos, culturales y religiosos del país, además de constituir un punto de encuentro para millones de peregrinos y visitantes que llegan cada año por motivos de fe o interés turístico.

El vínculo histórico entre Luján y Manuel Belgrano

Construida entre 1887 y 1935, la Basílica es considerada el máximo exponente del estilo neogótico en la Argentina. Sus torres alcanzan los 106 metros de altura y en su altar mayor se conserva la imagen original de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina.

Por otra parte, el homenaje también hizo hincapié en el estrecho vínculo histórico que une a Manuel Belgrano con la ciudad. La visitó durante su expedición al Paraguay en 1810 y regresó dos años después para encomendarse a la Virgen poco antes de crear la bandera nacional.

Esa relación quedó reflejada décadas más tarde con la construcción del primer monumento dedicado a este prócer en el país. La obra fue inaugurada en 1858 en la entonces Plaza Belgrano, como una iniciativa impulsada por el pueblo para reconocer al inventor de la enseña patria.

Un coro de adultos y niños interpretó el Himno Nacional Argentino ante una audiencia en el templo bonaerense. También se desplegó una bandera argentina dentro del recinto religioso.

Posteriormente, en 1930, se inauguró un nuevo monumento ecuestre frente a la Basílica, mientras que la estructura original fue trasladada. Desde 1948 permanece en uno de los patios del Museo Udaondo, donde conserva su carácter histórico como el primer homenaje permanente dedicado al prócer.

Una propuesta que destacó el talento artístico local

La producción audiovisual también puso en valor el trabajo de los coros municipales, integrados por niños, jóvenes y adultos que desarrollan una intensa actividad cultural en la ciudad. A su vez, la iniciativa remarcó el compromiso de técnicos, músicos y directores que participaron en la realización de la grabación.

Entre los profesionales destacados estuvieron los responsables del sonido Enrique Quique Gutiérrez, Santiago Gutiérrez y David Díaz. En tanto, la edición, mezcla y masterización de audio estuvo a cargo de Felipe Forastiere. A su vez, la dirección artística reunió a Osvaldo Manzanelli, Santiago Rosso, Yessica Fernández y Tomás Alonso.

De esta manera, la celebración de Luján por el Día de la Bandera logró combinar patrimonio, música e historia en una producción que trasciende la conmemoración de una fecha específica. A través de una interpretación colectiva del Himno Nacional, la ciudad puso en valor sus espacios emblemáticos y la participación de la comunidad para mantener vivos los símbolos que forman parte de la identidad argentina.

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