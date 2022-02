Así es el reloj multideporte que acompañó a Benjamín Vicuña en su primer triatlón

El actor prometió seguir compitiendo en los próximos triatlones (Crédito: Prensa Garmin)

Por primera vez, el actor Benjamín Vicuña participó de uno de los triatlones más importantes del país que se llevó a cabo el domingo en Nordelta, provincia de Buenos Aires, y en el cual participaron más de 1.100 atletas. La carrera, en su modalidad olímpica, consistió en 1.500 metros de natación en el lago central del complejo. Le siguieron 40 kilómetros de ciclismo en un circuito que llegaba hasta el Camino de los Remeros y un tramo final de 10 kilómetros de running.

La competencia es una de las más atractivas debido al recorrido, el circuito rodeado por naturaleza, un nado sin corriente y un ciclismo y pedestrismo veloces y ágiles con pocos desniveles. Considerado como uno de los deportes más duros que existen, la preparación es clave frente a las exigencias de las pruebas, tanto físicas como psicológicas.

“Al principio me pareció una locura, pero con los entrenamientos semana a semana, empezó a tomar fuerza. La preparación fue orgánica, sin exigirse, y empecé a notar que el cuerpo sostenía y aguantaba. De a poco me empezó a gustar, le empecé a encontrar el sentido, la mística. La verdad que me hace muy bien, no solo para el cuerpo sino también para la cabeza”, manifestó Vicuña.

El Fénix 7 apuntaló el plan de entrenamiento de Benjamín Vicuña (Crédito: Prensa Garmin)

Para este tipo de deportes, contar con tecnología de punta para seguir el rendimiento en detalle y superarse marca la diferencia con otros competidores. En tal sentido, el propósito de Garmin es mejorar el rendimiento deportivo día tras día de todos los atletas y Vicuña reconoce que usar el Fénix 7 en el triatlón fue clave.

El nuevo reloj de Garmin presenta una carcasa que complementa la interfaz de cinco botones con una sensible pantalla táctil, protectores de botones y terminales reforzados con metal. Asimismo, ofrece funciones de entrenamiento de vanguardia, posicionamiento multibanda y mapas multicontinentales. Además, cuenta carga solar para una mayor duración de la batería.

Benjamín Vicuña aseguró que entrenar y participar del triatlón con un Garmin Fénix 7 marcó una gran diferencia. “El entrenamiento cambia 100%. Es ajustado a tus pulsaciones, a tu ritmo, con estadísticas, realmente profesionaliza el entrenamiento. Además, estar conectado y poder escuchar música lo convierte en una gran compañía y en una súper guía. Garmin me ayudó muchísimo a cumplir el objetivo”, aseguró.

Diseñada para usarse todos los días y todo el día, la serie Fénix 7 cuenta con herramientas de salud y bienestar. Asimismo, cuando se lo vincula con un teléfono inteligente compatible, recibe todas las notificaciones directamente en la muñeca y es posible atender llamadas, con la capacidad de activarlo o desactivarlo durante una actividad.

Las funciones de seguridad y seguimiento brindan tranquilidad mientras se entrena al aire libre gracias a la detección automática de incidentes, con las alertas de asistencia que se activan manualmente y envían un mensaje con la ubicación en tiempo real a los contactos de emergencia. Además, la nueva tienda Connect IQ Store On Device propone aplicaciones que pueden instalarlas a través del Wifi directamente desde el reloj, sin necesidad de un teléfono.

“El running se ha transformado en un fenómeno que se expande, sobre todo en Argentina, donde nuestras líneas emblemas ya forman parte del mercado masivo porque los argentinos han decidido desde hace mucho tiempo incorporar los wearables como un estilo de vida. Nuestro reto es desarrollar productos de calidad altamente competitivos en materia innovadora sin descuidar la sinergia entre moda y tecnología porque se trata de un consumidor local sofisticado en la elección de los diseños de esos dispositivos”, manifiestaron desde Garmin.

Los hijos acompañaron a Benjamín Vicuña en sus entrenamientos (Crédito: Prensa Garmin)

Respecto de su debut en un triatlón, Benjamín Vicuña reconoce que fue una muy linda experiencia. “El momento más duro fue la meseta de la carrera, se me durmieron las piernas y en un momento estaba cansado, pero convencido de que había que seguir. Ver la mística que tiene este deporte, el compromiso, la concentración y el goce fue muy bonito”, concluyó.

