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Prueba de impacto total: cómo resistió a choques combinados un vehículo que llegará a la Argentina

El Chery TIGGO 7 CSH fue parte de una evaluación dinámica que puso a prueba su capacidad de protección en un escenario de máxima complejidad

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El modelo participó en una evaluación dinámica con múltiples variables en juego (Chery)

La seguridad automotriz atraviesa una etapa de transformación marcada por ensayos cada vez más exigentes y cercanos a situaciones reales. Las marcas buscan validar tecnologías en escenarios complejos, con el objetivo de responder a las nuevas demandas de los usuarios. En ese contexto, los crash test evolucionan hacia pruebas que combinan múltiples variables en simultáneo.

En esa línea, Chery realizó una demostración de alto impacto durante la Cumbre Empresarial Global 2026. Allí, la compañía puso a prueba el desempeño estructural y tecnológico de sus modelos en un entorno controlado, aunque con condiciones que replican accidentes reales.

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El protagonista indirecto de esta iniciativa fue el Chery TIGGO 7 CSH, modelo que la marca prepara para el mercado argentino. Su participación en el ensayo no solo aportó exigencia al test, también permitió anticipar el nivel de seguridad que ofrecerá en su llegada local.

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La activación de sistemas de protección fue clave durante toda la secuencia del test (Chery)

Prueba extrema en condiciones reales

Además, el ejercicio incluyó como eje central al Chery TIGGO 9, que recibió impactos simultáneos desde diferentes direcciones. Esta configuración elevó la complejidad del análisis, ya que obligó a evaluar múltiples respuestas del vehículo en tiempo real.

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El TIGGO 7 CSH fue el encargado de ejecutar un impacto frontal a 50 km/h, mientras que un tercer vehículo realizó una colisión trasera a 40 km/h, generando un escenario de choque encadenado que puso a prueba cada componente del sistema de protección.

A diferencia de los ensayos tradicionales, este formato reproduce situaciones frecuentes en rutas o intersecciones urbanas. En estos casos, los accidentes no se limitan a un único golpe, lo que incrementa el riesgo y exige respuestas más eficientes por parte de la ingeniería vehicular.

El TIGGO 9 fue sometido a una exigente prueba de choque en tiempo real

El objetivo del test fue analizar el comportamiento integral del conjunto. Esto incluyó la resistencia del habitáculo, la activación de airbags, el funcionamiento de cinturones de seguridad y la respuesta de mecanismos posteriores al impacto.

Resultados que elevan el estándar

Los resultados evidenciaron un desempeño sólido. La estructura del TIGGO 9 mantuvo laintegridad de la cabina, lo que permitió preservar el espacio vital de los ocupantes durante toda la secuencia.

En paralelo, los airbags se desplegaron de forma coordinada, absorbiendo gran parte de la energía generada por las colisiones. Los sistemas de retención también cumplieron su función, reduciendo el desplazamiento interno dentro del vehículo.

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El laboratorio de seguridad permitió analizar el comportamiento del vehículo en tiempo real (Chery)

Otro aspecto relevante fue la activación automática del desbloqueo de puertas tras el impacto. Este detalle resulta clave para facilitar la evacuación y permitir la asistencia inmediata en situaciones de emergencia.

En este marco, la participación del TIGGO 7 CSH tuvo especial relevancia. Su intervención en una prueba de estas características fortaleció la estrategia de la marca en materia de seguridad, posicionándolo como un modelo alineado con estándares internacionales.

Proyección local con foco en seguridad

El futuro lanzamiento en la Argentina se apoya en desarrollos previamente validados en condiciones exigentes. Esto aporta confianza a los usuarios, que priorizan cada vez más la protección al momento de elegir un vehículo.

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El ensayo incluyó impactos simultáneos para evaluar la resistencia estructural en condiciones extremas (Chery)

Asimismo, esta iniciativa se inscribe dentro de la filosofía global “Safety. For Family”, que guía el desarrollo de la compañía. Bajo este concepto, cada innovación busca garantizar una experiencia de conducción más segura para todos los ocupantes.

En el plano local, la automotriz continúa su expansión junto a Grupo Corven. Esta alianza estratégica impulsa el crecimiento de la marca en el país, acompañando la evolución del mercado y las nuevas tendencias en movilidad.

El crash test presentado por Chery no solo exhibió avances técnicos, también funcionó como una declaración de principios. La combinación de ingeniería, validación en escenarios reales y enfoque en el usuario posicionó al TIGGO 7 CSH como una propuesta centrada en la seguridad, anticipando el rumbo que seguirá la industria en los próximos años.

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