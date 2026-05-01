El libro que propone una mirada diferente sobre el sentido del esfuerzo en el ámbito laboral

Un hombre sostiene el libro 'Romper el código' de Javier Carrizo, que propone repensar el vínculo personal con el ámbito laboral.

Durante años, la lógica en el ámbito laboral fue clara. Más horas, más esfuerzo y más dedicación parecían ser la fórmula para avanzar y sostenerse. Sin embargo, en la actualidad, esta ecuación ya no garantiza los mismos resultados. Profesionales de distintos sectores cumplen objetivos y mantienen un alto nivel de exigencia, pero la sensación de desgaste y vacío persiste. Incluso, cuando los números acompañan.

En este escenario, surge una pregunta fundamental: ¿qué guía la forma en que se trabaja? El interrogante impulsa la reflexión sobre los criterios con los que se toman decisiones y se sostiene la rutina diaria. Esta inquietud atraviesa el libro Romper el código: Repensar tu vínculo con el trabajo, escrito por Javier Carrizo, fundador y CEO de GEA Logistics.

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El libro Romper el código anima a quienes buscan mayor consciencia en la vida profesional (JC)

El desafío de revisar los mapas laborales

La obra invita a revisar los mapas mentales y operativos con los que se enfrenta el mundo laboral. Según el autor, las fórmulas cerradas y los modelos ideales pierden vigencia frente a un contexto que cambió de manera profunda.

La propuesta se aleja de las respuestas rápidas y pone el acento en la necesidad de cuestionar los automatismos que se mantienen por costumbre, aunque ya no resulten efectivos.

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Carrizo recurre a su experiencia en el mundo empresarial para fundamentar sus ideas. En el libro, comparte situaciones reales donde debió tomar decisiones bajo presión, sostener equipos en momentos de incertidumbre y adaptarse a escenarios sin respuestas prefabricadas.

Temas clave: desorientación, desgaste y energía

A lo largo de los capítulos, el autor aborda problemáticas actuales como la desorientación en contextos de cambio, el desgaste que genera la exigencia constante y la dificultad de encontrar sentido cuando el entorno se vuelve incierto. Además, destaca la importancia de actualizar hábitos y automatismos para responder con flexibilidad a la nueva realidad laboral.

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El vínculo entre personas, la gestión de la energía y el liderazgo en situaciones de falta de certezas también forman parte del análisis. La obra señala que el eje está en entender desde dónde se actúa, qué impulsa las decisiones y cómo se sostiene el compromiso en el tiempo.

El valor de abrir preguntas

“Este libro no fue escrito para dar respuestas. Fue escrito para abrir preguntas nuevas. Para acompañar un proceso que no se apura y que exige revisar la forma en que habitamos el trabajo todos los días”, expresó Carrizo sobre el objetivo central de la publicación.

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La propuesta de Romper el código: Repensar tu vínculo con el trabajo gira en torno al desarrollo de una mayor consciencia sobre los propios pensamientos, decisiones y acciones. En un contexto donde la tecnología, la aceleración y la incertidumbre dominan el escenario, la obra plantea que el desafío consiste en adaptarse con criterio y presencia.

Javier Carrizo plantea nuevas preguntas sobre el sentido del esfuerzo en el mundo laboral (JC)

Sobre el autor y su recorrido

Javier Carrizo es un empresario argentino con trayectoria en diversos rubros desde los 24 años. Actualmente, gestiona compañías de servicios y comunicación reconocidas por Great Place To Work Argentina como número uno en distintos rankings de Los Mejores Lugares para Trabajar.

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A lo largo de su carrera, se formó como mentor, coach, instructor en mindfulness y expuso como conferencista TEDx. También recibió el título de Doctor Honoris Causa en Administración de la Universidad Santander de México por su aporte al liderazgo empresarial.

Impacto social y alcance internacional

Lo recaudado por el autor por la venta de Romper el código: Repensar tu vínculo con el trabajo será destinado a la Fundación Ruta 40, organización dedicada a generar oportunidades educativas en comunidades rurales de la Argentina.

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La presentación oficial tendrá lugar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el 8 de mayo, donde el autor firmará ejemplares y dialogará con el público. Tras el evento, el libro estará disponible en las principales librerías del país y en formato digital (ebook y audiolibro).

La obra también contará con una edición para España a través de Editorial Almuzara y será presentada en la Feria del Libro de Madrid el 9 de junio.

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Romper el código: Repensar tu vínculo con el trabajo se convierte así en una síntesis de la experiencia de su autor en el mundo laboral contemporáneo. La propuesta invita a poner en cuestión las creencias heredadas sobre el esfuerzo y a desarrollar una perspectiva más consciente y flexible ante los desafíos actuales.

El libro se suma a los anteriores trabajos de Carrizo, Dejarse enseñar y Significación laboral, y refuerza su compromiso con la reflexión sobre el sentido del trabajo y el liderazgo responsable.

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Para más información, se puede ingresar aquí, y para adquirir el libro, aquí.