Cuáles son las claves del éxito para digitalizar el área de RRHH y no morir en el intento

La digitalización de la gestión de Recursos Humanos, basada fundamentalmente en un cambio cultural y la incorporación de un producto moderno, fácil de implementar y factible para la economía de las Pymes y grandes empresas, es posible gracias al nacimiento y desarrollo de nuevas tecnologías.

Workia es una empresa que trabaja con la misión de transformar la forma de gestionar el mundo digital de RR.HH de forma ágil y competitiva a nivel costos, con una plataforma integral de capital humano, HCWork, un producto de calidad mundial que resuelve todas las necesidades del área en un solo lugar.

Para lograr el éxito en el proceso de transformación digital de recursos humanos, propone 5 factores elementales: visión compartida; cambio cultural y tecnológico; cultura de medición; el servicio es tan importante como el producto y el producto.

Generar una visión compartida de prioridades es fundamental para definir un único y consistente plan de trabajo, entendiendo el proyecto como un todo y que se trata de un proyecto compañía -no sólo RR.HH y/o sistemas-, con los respectivos agentes de cambios y garantes, y que cuente con el apoyo de las máximas autoridades para darle todo el respaldo político.

Por su parte, el cambio cultural y tecnológico tiene que ver con entender que el proceso de transformación digital de RR.HH no se trata de incluir “aparatos”, tecnificar las empresas o robotizarlas. Es esencialmente un cambio cultural que apunta a mejorar el pensamiento estratégico, entendiendo cómo la tecnología transforma a los colaboradores, clientes y consumidores, lo que genera nuevas oportunidades y cambios de paradigma.

Otro factor clave es generar KPIs -conocido también como medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento-, que permitan medir el impacto y nivel de transformación digital concreta lograda y los resultados que aporta. Entender que cada empresa, cada estrategia de transformación digital y área de RR.HH en particular es exclusiva. No hay una regla única para la definición de estos KPIs, su elección debe estar basada en la estrategia y resultados finales que se buscan.

Como el servicio es tan importante como el producto, es prioritario el trabajo con una metodología de implementación cultural y de tecnología propia, basada en 11 bloques de conocimiento que permitan llevar a cabo ese proceso de manera ágil, con una alta efectividad de implantación del producto, generando transferencia de know how al equipo de recursos humanos de clientes propios, sin dependencia de proveedores o terceros.

El producto fue pensado y construido por profesionales de RR.HH 100% cloud, con los más altos estándares de seguridad, y con un enfoque que hace que la transferencia y know how, no dependan de administradores o perfiles técnicos.

Es importante que se delegue todo en el cliente final, profesionales de RR.HH que necesitan herramientas modernas y fáciles de usar para seguir profesionalizando la gestión del área. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 15 módulos de capital humano para resolver todas las necesidades del área en un solo lugar, desde liquidar los sueldos, hasta medir el clima laboral.

Para Alfredo Terlizzi, CEO de la compañía: “La obsolescencia tecnológica en materia de RR.HH en la región Latam es grande, pero de la mano de nuevas generaciones ¨se hizo el clic¨ y hay un cambio de paradigma. Esta obsolescencia hay que entenderla, no sólo desde el lado tecnológico, sino como algo cultural, ya que existen alternativas y con productos como HCWork son posibles -tanto a nivel implementación como económicamente- para Pymes y grandes empresas que buscan un proceso de renovación, profesionalización, y salto de calidad”.

Por eso, además de su consolidación en Argentina, con más de 45 clientes de distintos rubros y tamaños, está también ampliando su red de partners en toda la región de Latinoamérica, a través de la búsqueda de socios de negocios para distribuir, implementar y representar su producto.

“Nuestra visión y en base a los niveles de inversión recibido de importantes grupos inversores, es posicionar al producto entre los top five world class en los próximos cinco años”, concluyó el CEO de Workia.