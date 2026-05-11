Un crucero de última generación parte desde Buenos Aires por primera vez

El MSC Splendida recorrerá destinos emblemáticos de Brasil y Uruguay durante la temporada 2026/2027 (MSC)

La temporada de cruceros 2026/2027 trae una novedad que marca un hito para quienes eligen viajar desde la Argentina. Por primera vez, un barco de última generación zarpa desde Buenos Aires. Se trata del MSC Seaview, que debuta en la región y comparte protagonismo con el regreso del MSC Splendida.

La flamante embarcación realizará 13 salidas de siete noches, entre el 10 de diciembre y el 4 de marzo. Los itinerarios incluyen escalas en destinos destacados como Santos, Balneario Camboriú y Punta del Este.

Además, habrá una salida especial el 14 de enero que sumará a Montevideo. Al finalizar la temporada sudamericana, el barco emprenderá un Grand Voyage hacia Europa.

El MSC Seaview parte por primera vez desde Buenos Aires y transforma las vacaciones en crucero (MSC)

Espacios al aire libre y nuevas formas de disfrutar el mar

El MSC Seaview fue diseñado para que el mar sea parte activa de la experiencia. Sus pasarelas con suelo de cristal permiten caminar literalmente sobre el agua, mientras que los amplios espacios al aire libre invitan a disfrutar el paisaje desde una perspectiva diferente.

El interior cuenta con un atrio de cuatro cubiertas con paredes de cristal y un techo LED que varía según el momento del día. La música en vivo y los eventos aportan dinamismo a cada jornada.

Entre las propuestas de entretenimiento y relax, el MSC Seaview ofrece:

Parque acuático interactivo de varios niveles

Nueve restaurantes internacionales

Múltiples bares

Cuatro piscinas y 13 jacuzzis

Teatro al estilo Broadway

Bowling de tamaño real

Discoteca de última generación

Espacios familiares desarrollados junto a LEGO y Chicco.

MSC Aurea Spa con tratamientos, zona termal y salón de belleza

El MSC Seaview ofrece propuestas innovadoras en entretenimiento, relax y gastronomía (MSC)

El regreso del MSC Splendida: itinerarios y confort

La otra gran apuesta de la temporada es el retorno del MSC Splendida. Este barco realizará 14 salidas de ocho y nueve noches, desde el 3 de diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

Sus recorridos incluyen ciudades icónicas de Brasil y Uruguay como Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande y Balneario Camboriú. Para fin de año, el itinerario permite recibir el 2027 frente a los fuegos artificiales de Copacabana.

El MSC Splendida apunta a quienes buscan comodidad y variedad de servicios. La propuesta incluye siete restaurantes internacionales, bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis, spa balinés, gimnasio, teatro, cine 4D y simulador de Fórmula 1. Hay, además, espacios pensados para niños y adolescentes.

Espacios al aire libre y atracciones familiares distinguen al MSC Splendida en cada itinerario (MSC)

Para quienes prefieren un nivel de privacidad superior, el MSC Splendida cuenta con el MSC Yacht Club. Este sector ofrece 71 suites, piscina y restaurante exclusivos, lounge privado y atención personalizada con mayordomo y conserjería. El servicio suma bebidas premium, wifi y prioridad en embarques, desembarques, excursiones, compras y acceso a espectáculos.

Entre las propuestas de entretenimiento y confort, el MSC Splendida ofrece:

Siete restaurantes internacionales

Múltiples bares

Cuatro piscinas y 12 jacuzzis

Spa balinés y gimnasio de última generación

Teatro al estilo Broadway

Cine 4D y simulador de Fórmula 1

Espacios dedicados a niños y adolescentes

Una propuesta que conecta continentes

Ambos barcos incluyen la posibilidad de realizar un Grand Voyage de 22 noches hacia Europa. El MSC Seaview partirá el 4 de marzo de 2027 y el MSC Splendida el 31 de marzo. El recorrido permite unir Sudamérica y Europa en un viaje que convierte el trayecto en una experiencia en sí misma.

Familias, grupos de amigos y parejas encuentran alternativas para cada gusto a bordo (MSC)

Una nueva forma de viajar

La propuesta de MSC Cruceros para 2026/2027 invita a reconsiderar la manera de vivir las vacaciones. Cada día a bordo es una oportunidad para descubrir algo distinto, con el mar como protagonista y una oferta que busca superar las expectativas del viajero local e internacional.

Mayo, el mes clave para reservar

En el marco de la nueva campaña de MSC, se encuentra la promoción el “Mes del Crucero MSC” que, durante mayo presenta la mejor oportunidad para quienes planean viajar en la próxima temporada: Al reservar un crucero en este período, se accede al paquete de all inclusive de bebidas sin cargo.

Esta promoción exclusiva aplica tanto a los itinerarios por Sudamérica como a los Grand Voyage hacia Europa, sumando un beneficio concreto para quienes buscan aprovechar al máximo su experiencia a bordo.

Para más información sobre el Mes del Crucero MSC se puede ingresar a este sitio web o comunicarse por WhatsApp al +54 9 11 3989-4666.