Crimen de Diego Fernández Lima: citaron a declarar a dos amigos de Cristian Graf

Los restos de Diego aparecieron en el patio de la casa de Graf

Siguen la novedades en la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima. A casi un año del hallazgo de sus restos en una casona del barrio porteño de Coghlan, el fiscal Marín López Perrando citó a declarar a dos compañeros scouts de Cristian Graf, el principal sospechoso.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, las declaraciones testimoniales se realizarán este martes 12 y jueves 14 de mayo y hay expectativa por lo que pueden llagar a decir.

PUBLICIDAD

Acerca de los hombres, el hermano de la víctima detalló a este medio que “se trata de dos muy amigos de Cristian Graf de la época en la que Diego fue asesinado Diego”, dijo Javier Fernández. Y agregó: “Ojalá que estas dos personas declaren con el corazón y nos ayuden a encontrar la justicia que muchos estamos buscando”.

Las testimoniales fueron ordenadas una semana después de que efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en la casa de Graf, ubicada sobre la avenida Congreso al 3700, para pasar un georradar por el patio trasero.

PUBLICIDAD

La medida fue solicitada por la fiscalía para intentar detectar posibles restos u otros elementos de interés para la causa. De acuerdo con López Perrando, los resultados del estudio estarán disponibles dentro de aproximadamente un mes.

El allanamiento realizado en la casa de Cristian Graf

Durante su declaración indagatoria, Cristian Graf aseguró que Diego Fernández Lima “no era su amigo” y sostuvo que apenas habían compartido un año en el colegio. Según dijo ante el juez Alejandro Litvak y el fiscal Martín López Perrando, su círculo más cercano estaba conformado por compañeros de los boy scouts, varios de los cuales —afirmó— conserva hasta la actualidad.

PUBLICIDAD

“Su grupo de amigos era otro; él formaba parte de los boy scouts y mantenía esa relación de amistad, incluso conserva a los mismos amigos de aquella época”, señalaron sus abogados tras la audiencia realizada en octubre del año pasado. En esa declaración, Graf también negó haber sabido que el cuerpo de Diego estaba enterrado en el terreno de la casa familiar de Coghlan.

Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984

El crimen de Diego Fernández

El joven fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Ese día, regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para el colectivo. Alrededor de las 20.30, como el adolescente no volvía, sus papás se dirigieron a la entonces Comisaría 39° de la Policía Federal para denunciar su desaparición. El caso fue inicialmente caratulado como una presunta “fuga de hogar”.

PUBLICIDAD

La familia inició la búsqueda pegando panfletos en el barrio y buscando visibilizar la desaparición en los medios de comunicación. En 1986, el padre de Diego llegó a dar una entrevista sobre el caso, pero falleció sin conocer el destino de su hijo.

Paso a paso del caso que se destapó el 20 de mayo de 2025

El giro en la causa llegó el 20 de mayo de 2025, cuando un grupo de obreros, mientras levantaban una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748 —que había sido propiedad de la artista Marina Olmi y alquilada luego por el músico Gustavo Cerati—, econtraron restos óseos.

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo tras un desmoronamiento de tierra desde el jardín del chalet lindero, en Congreso 3742, donde vivía desde los años ’70 el ex compañero de escuela de la víctima, Cristian Graf, junto a su familia. Los obreros avisaron a una de las dueñas de la vivienda, hermana del acusado, y un vecino alertó a la Policía.

Los restos de Diego fueron enterrados en el jardín de la vivienda

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de López Perrando, que convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tras analizar 151 fragmentos óseos, los especialistas determinaron que Diego fue asesinado de una puñalada en el tórax, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Además, intentaron desmembrar el cuerpo, aunque no lo lograron, y finalmente lo enterraron a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

PUBLICIDAD

Junto a los restos se hallaron varios objetos: una moneda japonesa, un reloj Casio con calculadora (fabricado en Japón en 1982), un llavero flotante naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata tejida de uniforme escolar. Estos elementos sirvieron para confirmar la identidad de la víctima.