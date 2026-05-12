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Irán amenazó a Estados Unidos con represalias militares ante cualquier ataque contra su territorio: “Se llevarán una sorpresa”

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que las fuerzas armadas están listas “para responder e infligir una lección ante cualquier agresión”

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Mohamad Baqer Qalibaf advirtió que Irán responderá con mayor dureza ante cualquier nueva acción militar de Estados Unidos
Mohamad Baqer Qalibaf advirtió que Irán responderá con mayor dureza ante cualquier nueva acción militar de Estados Unidos

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó este lunes una nueva amenaza contra Estados Unidos y afirmó que las fuerzas armadas de Irán están preparadas para responder ante cualquier acción militar.

Nuestras fuerzas armadas están listas para responder e infligir una lección ante cualquier agresión”, escribió el dirigente iraní en la red social X. Luego agregó: “Se llevarán una sorpresa”.

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Las declaraciones se conocieron pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el alto el fuego en Medio Oriente atraviesa un momento crítico tras rechazar la última respuesta enviada por Teherán en el marco de las negociaciones para intentar frenar el conflicto regional.

Trump calificó como “TOTALMENTE INACEPTABLE” la contrapropuesta iraní presentada mediante canales diplomáticos y sostuvo que la tregua vigente desde hace más de un mes se encuentra al borde del colapso.

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“El alto el fuego está conectado a soporte vital”, afirmó el mandatario estadounidense durante declaraciones a la prensa en Washington.

La escalada verbal entre ambos países volvió a generar preocupación internacional por el futuro de la estabilidad en el golfo Pérsico y por la situación en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas.

El presidente de Estados Unidos aseguró que el alto el fuego con Irán está en una situación crítica tras el fracaso de las negociaciones (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos aseguró que el alto el fuego con Irán está en una situación crítica tras el fracaso de las negociaciones (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Según medios de propaganda de Teherán, la respuesta iraní entregada a Estados Unidos incluyó exigencias vinculadas al levantamiento de sanciones económicas, el fin del bloqueo naval estadounidense y garantías de que no habrá nuevos ataques contra territorio iraní. Además, Irán pidió el descongelamiento de activos iraníes retenidos en bancos extranjeros.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo que la posición de Teherán se basa en “derechos legítimos” y negó que su país haya solicitado concesiones extraordinarias. “Lo único que pedimos son los derechos legítimos de Irán”, declaró.

Las conversaciones se desarrollan en medio de un clima de máxima tensión militar en el Golfo. Irán mantiene restricciones sobre el tránsito marítimo en Ormuz y estableció mecanismos de control sobre buques que atraviesan esa ruta estratégica, utilizada normalmente por cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

La posibilidad de un agravamiento de la crisis impactó de inmediato en los mercados energéticos internacionales. El director ejecutivo de la petrolera saudita Aramco, Amin Nasser, afirmó que el actual shock de suministro energético “es el mayor que el mundo haya experimentado”. También advirtió que, incluso si el estrecho de Ormuz reabre rápidamente, el mercado podría tardar meses en estabilizarse.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, defendió las exigencias de Teherán en medio de la tensión con Estados Unidos
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, defendió las exigencias de Teherán en medio de la tensión con Estados Unidos

Además de las consecuencias energéticas, organismos internacionales alertaron sobre posibles efectos humanitarios derivados de la crisis. Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), señaló ante la agencia AFP que existe riesgo de una emergencia alimentaria global debido a las interrupciones en el transporte de fertilizantes y productos básicos desde puertos del Golfo.

Podríamos enfrentar una crisis que empuje a 45 millones de personas adicionales al hambre”, sostuvo el funcionario.

Mientras tanto, continúan surgiendo detalles sobre la propuesta iraní rechazada por Washington. Según informó The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones, Teherán planteó la posibilidad de diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transferir otra porción a un tercer país como parte de un eventual acuerdo.

Sin embargo, el programa nuclear iraní sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes. Estados Unidos, Israel y varios aliados occidentales sostienen desde hace años que Irán busca desarrollar armas nucleares, acusación que el régimen iraní rechaza de forma reiterada.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró recientemente que el conflicto no concluirá hasta que las instalaciones nucleares iraníes sean neutralizadas.

(Con información de AFP)

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