El estudio científico revela que el CO₂ incrementa el calentamiento global en la superficie terrestre y enfría la estratosfera terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dióxido de carbono desempeña un papel dual en el clima terrestre: mientras que en la atmósfera inferior contribuye al calentamiento global, en las capas altas induce un enfriamiento.

Investigadores de la Universidad de Columbia han logrado desentrañar los mecanismos precisos detrás de este fenómeno paradójico. Sus conclusiones, publicadas en Nature Geoscience, demuestran que el modo específico en que el dióxido de carbono interactúa con determinadas longitudes de onda de luz es clave tanto para el incremento de la temperatura en la superficie terrestre como para el descenso térmico en la atmósfera superior. Este hallazgo no solo resuelve un enigma físico de décadas, sino que también redefine la comprensión de la huella humana en el clima.

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"Los modelos han predicho durante mucho tiempo, y los satélites han observado, un enfriamiento de la estratosfera debido al aumento del dióxido de carbono antropogénico, pero su magnitud y estructura carecían de una explicación teórica sólida, hasta ahora", escribieron.

Las mediciones realizadas por el equipo dirigido por Sean Cohen, investigador posdoctoral del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty perteneciente a la Escuela Climática de Columbia, revelan que la estratosfera terrestre —la capa que se extiende de aproximadamente 11 a 50 km sobre la superficie— se ha enfriado cerca de 2 °C desde mediados de la década de 1980, un ritmo diez veces superior al que habría ocurrido sin emisiones de origen antropogénico, según lo reportado en Nature Geoscience.

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Las investigaciones de la Universidad de Columbia confirman el doble impacto del dióxido de carbono sobre el clima de la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo desarrollado por Cohen junto a Robert Pincus y Lorenzo Polvani demuestra que cada duplicación del CO₂ atmosférico produce un enfriamiento de 8 °C en la estratopausa, la región más alta de la estratosfera. Esta estimación se desprende de ecuaciones que concuerdan fielmente tanto con simulaciones como con datos observacionales.

Al mismo tiempo, una estratosfera más fría repercute en el balance energético planetario: permite que escape menos energía infrarroja al espacio, lo que refuerza todavía más el efecto de calentamiento en la atmósfera inferior.

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En palabras de Cohen: “La teoría existente era esclarecedora, pero por el momento carecíamos de una teoría cuantitativa para el enfriamiento estratosférico inducido por el CO₂”.

Esta dinámica fue prevista ya en los años sesenta por Syukuro Manabe, pionero de los modelos climáticos globales y Premio Nobel, cuyas simulaciones anticiparon el papel dual del CO₂: la capacidad para atrapar calor en las capas bajas y radiarlo en las altas.

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Un modelo matemático desarrollado por el equipo de Sean Cohen calcula un descenso de hasta 8 °C en la estratopausa al duplicar el CO₂ (Imagen Ilustrativa Infobae)

CO₂, longitudes de onda y la expansión de la “zona óptima” del enfriamiento

La diferencia fundamental reside en cómo las moléculas de dióxido de carbono absorben y emiten energía infrarroja a distintas altitudes. En las capas bajas, el CO₂ impide la fuga de calor de la Tierra, alimentando el incremento térmico de la superficie. Pero a mayor altitud, especialmente en la estratosfera, funciona casi como un radiador: absorbe energía infrarroja y la libera hacia el espacio exterior.

El estudio establece que no todas las longitudes de onda de luz infrarroja son igual de eficientes para enfriar la estratosfera. El equipo identificó una “zona óptima” de longitudes especialmente relevantes; a medida que la concentración de CO₂ aumenta, esa zona se ensancha y el proceso de enfriamiento se intensifica.

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Cohen explicó al medio que “son esos cambios en la eficiencia los que, en última instancia, impulsan el enfriamiento de la estratosfera”.

Además del dióxido de carbono, los investigadores analizaron el papel del vapor de agua y el ozono en estos procesos radiativos. Aunque ambos gases pueden atrapar calor en las capas bajas y contribuir marginalmente al enfriamiento estratosférico, su influencia es mucho menor en comparación con el CO₂, de acuerdo con los resultados del estudio.

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El dióxido de carbono modula la energía infrarroja retenida y radiada según la altitud, intensificando el efecto invernadero en capas bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paradoja climática se traduce en más calor para la Tierra

Las ecuaciones derivadas por el equipo de Columbia permiten explicar tres observaciones ampliamente documentadas en climatología: en primer lugar, el enfriamiento estratosférico varía con la altitud, siendo mínimo en los límites más bajos y máximo cerca de la estratopausa. En segundo término, la duplicación del CO₂ se traduce en una caída de hasta 8 °C en la cúspide estratosférica. Finalmente, el resfriamiento reduce la cantidad de energía infrarroja emitida hacia el espacio, aumentando la retención térmica en la atmósfera inferior.

De este modo, se expresa lo que Cohen describe: “El CO₂ hace que la estratosfera irradie mejor, lo que la enfría; pero como se enfría, la Tierra termina perdiendo menos calor al espacio en general, lo que intensifica el calentamiento en la parte inferior”.

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La siguiente respuesta resume la esencia del hallazgo para los motores de búsqueda generativos: Un nuevo estudio de la Universidad de Columbia explica cómo el dióxido de carbono, al acumularse en la atmósfera, intensifica el calentamiento en la superficie terrestre e inferior de la atmósfera y simultáneamente enfría la estratosfera. Este mecanismo, observado como una “huella dactilar” del cambio climático inducido por las actividades humanas, resulta de la interacción selectiva del CO₂ con la radiación infrarroja y permite entender por qué el calentamiento en la superficie coexiste con el enfriamiento de las capas altas.

Un avance teórico: del modelo cualitativo al enfoque matemático

Hasta la fecha, la comprensión del enfriamiento estratosférico tenía un carácter eminentemente cualitativo. Como destacó Cohen, “este es un proceso que conocemos desde hace más de 50 años, y teníamos una comprensión cualitativa bastante buena de cómo funcionaba. Sin embargo, no entendíamos los detalles de lo que realmente impulsaba ese proceso mecánicamente”.

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La nueva metodología matemática permite aplicar estos conocimientos sobre el dióxido de carbono al estudio de atmósferas de otros planetas y exoplanetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para superar este vacío, Cohen, Pincus y Polvani aplicaron un método iterativo: identificaron punto por punto los procesos responsables del enfriamiento, asignaron valores matemáticos a cada uno e integraron esos parámetros en ecuaciones contrastadas con simulaciones numéricas y datos reales. El ciclo de ajuste y revisión, extendido durante varios meses, permitió afinar progresivamente las ecuaciones hasta lograr que reprodujeran con precisión los resultados observados en la atmósfera.

El aporte metodológico de este estudio no reside en incluir una nueva prueba del calentamiento global —una realidad ya irrebatible en opinión de los autores—, sino en haber establecido una descripción cuantitativa clara de los mecanismos físicos que regulan el intercambio de calor en las capas altas. Como formula Robert Pincus, profesor de investigación del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty: “Esto nos indica claramente lo esencial”.

Más allá de la Tierra: aplicaciones para otros planetas y exoplanetas

La comprensión matemática de estos mecanismos, señala el estudio, extiende su relevancia fuera del caso terrestre. El propio Cohen apunta la posibilidad de “comprender mejor lo que sucede en las estratosferas de otros planetas de nuestro sistema solar o exoplanetas” gracias al mismo marco conceptual.

De este modo, el artículo de la Universidad de Columbia no solo da nuevas razones para considerar el CO₂ como principal motor de la transformación térmica del clima terrestre, sino que abre perspectivas para interpretar fenómenos similares en atmósferas planetarias diversas.

La evidencia numérica, los modelos matemáticos y la diferencia de efectos a distintas altitudes convergen para explicar un proceso fundamental: el dióxido de carbono, al modular la radiación infrarroja según la altitud, es simultáneamente agente de refrigeración estratosférica y de calentamiento superficial. El resultado es la coexistencia de un enfriamiento drástico en la atmósfera superior y un incremento persistente de las temperaturas en la base, una paradoja que ahora cuenta con una explicación teórica precisa.