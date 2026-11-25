Las secuelas de las colisiones viales abarcan lesiones, discapacidades y dificultades económicas para las familias hondureñas.(Foto: Redes sociales)

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La siniestralidad vial mantiene cifras altas en Honduras, donde miles de accidentes se registran cada año y dejan consecuencias fatales para conductores, pasajeros y peatones.

Los datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reflejan la dimensión del problema durante 2026. Desde el inicio del año hasta el 25 de noviembre, las autoridades contabilizan 18.261 accidentes de tránsito a nivel nacional, mientras que 1.809 personas han perdido la vida en esos hechos.

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Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, únicamente superados por los homicidios. El portavoz de la DNVT, César Aguilar, confirmó las cifras y explicó que la institución mantiene operativos de control en diferentes puntos del territorio hondureño para reducir los accidentes y evitar que más personas mueran en las carreteras.

Los controles buscan reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y prevenir conductas que incrementan los riesgos al volante, en particular el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y las distracciones provocadas por dispositivos móviles.

Exceso de velocidad y distracciones

Ante el número de accidentes y víctimas registrados, las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de modificar las conductas de conducción y adoptar medidas preventivas para reducir la posibilidad de sufrir un percance.

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Aguilar hizo un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad establecidos, mantengan una distancia prudente entre vehículos y eviten maniobras que puedan poner en peligro a otros usuarios de las vías públicas.

La conducción bajo los efectos del alcohol altera la percepción de distancias y perjudica la coordinación motriz.(Foto: Cortesía)

El exceso de velocidad representa uno de los comportamientos de mayor riesgo, ya que reduce el tiempo de reacción ante situaciones inesperadas y aumenta la gravedad de las consecuencias cuando ocurre una colisión.

Mantener una distancia adecuada entre automóviles permite contar con mayor espacio para frenar ante una emergencia, especialmente en carreteras con circulación intensa o condiciones que dificultan la visibilidad.

Otra de las advertencias está relacionada con el uso del teléfono celular mientras se conduce. Las autoridades recomiendan evitar revisar mensajes, realizar llamadas o utilizar aplicaciones durante la marcha, ya que esas acciones desvían la atención de la carretera.

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La conducción bajo los efectos del alcohol también figura entre las prácticas que deben evitarse. Además de representar un incumplimiento de las normas de tránsito, disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación y altera la percepción de las distancias.

Operativos para reducir las víctimas mortales

La DNVT sostiene operativos en distintos puntos del país para supervisar el comportamiento de los conductores y promover el respeto a las disposiciones establecidas en la legislación de tránsito. Esas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para disminuir los accidentes y evitar que las estadísticas continúen aumentando durante el cierre de 2026.

La manipulación de teléfonos móviles al volante desvía la atención de los conductores sobre la vía pública. (Foto: Redes sociales)

La prevención de los siniestros no depende únicamente de los controles. Las autoridades insisten en que la responsabilidad individual de quienes utilizan las carreteras es determinante para reducir los riesgos.

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Los conductores deben mantener sus vehículos en condiciones adecuadas, respetar las señales viales, utilizar los dispositivos de seguridad y evitar cualquier comportamiento que comprometa su atención durante los desplazamientos.

Las cifras registradas también ponen de manifiesto las consecuencias que los accidentes representan para las familias hondureñas. Cada fallecimiento deja un impacto humano y social que trasciende las estadísticas, mientras que los sobrevivientes pueden enfrentar lesiones, discapacidades y dificultades económicas.